„Deutschland wäre der größte Verlierer“ - Erfinder des Türkei-Deals fordert milliardenschwere Einigung

Die Türkei hält Geflüchtete auf dem Weg Richtung EU nicht mehr auf - ein Vater des Türkei-Deals warnt nun eindringlich. Gerald Knaus fordert eine Einigung mit Erdogan, auch wenn dafür Milliarden-Summen nötig sind.

Die Türkei hat ihre Grenzen für Flüchtlinge auf dem Weg Richtung EU geöffnet.

Vor allem in Griechenland verschärft sich seitdem die Situation drastisch.

Einer der Väter des Türkei-Deals, Gerald Knaus, warnt vor verheerenden Konsequenzen - und plädiert für eine milliardenschwere Einigung mit Erdogan.

Ankara/Berlin - Angesichts der türkischen Grenzöffnung für Flüchtlinge hat Migrationsforscher Gerald Knaus ein neues EU-Flüchtlingsabkommen mit Ankara gefordert. Knaus sagte der Zeitung Welt, die EU müsse ein zweites Abkommen mit der Türkei schließen und der Regierung in Ankara sechs Milliarden Euro zahlen, um eine neue Flüchtlingskrise abzuwenden.

"Ich bin mir sicher, dass das auch die Forderung der Türken sein wird", sagte Knaus, der als Architekt des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens von 2016 gilt. Es müsse sichergestellt werden, dass die syrischen Flüchtlinge in der Türkei relativ gut lebten und sich nicht auf den Weg nach Europa machten.

Türkei-Deal geplatzt? Knaus warnt: „Deutschland wäre größter Verlierer“

"Deutschland wäre der größte Verlierer, wenn wir keine Einigung finden", warnte Knaus. Mehrere Politiker hatten in den vergangenen Tagen gefordert, Deutschland dürfe sich vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan „nicht erpressen lassen“.

Aus Sicht des Migrationsforschers drängt aber die Zeit. Die Einigung mit Ankara müsse "am besten in den kommenden Tagen" gelingen. Wenn die griechischen Behörden zehntausende Menschen von den Inseln auf das Festland brächten, es aber keine Einigung mit der Türkei gebe, werde das "zu einem enormen Pull-Effekt" führen. Dann könnten sich weitere Menschen auf den Weg nach Europa machen - und wieder würden mehr Menschen bei der gefährlichen Überfahrt ertrinken, warnte Knaus.

Türkei: Migrationsexperte erhebt schwere Vorwürfe gegen Griechenland - und die EU

Der griechischen Regierung machte der Forscher schwere Vorwürfe. Deren Entscheidung, einen Monat lang keine Asylanträge mehr anzunehmen, verstoße gegen "internationale Konventionen, EU-Verträge und nationales Recht". Es handle sich um einen "sehr beunruhigenden Präzedenzfall", sagte Knaus. "Wirklich besorgniserregend" sei, dass dies von der EU offenbar akzeptiert werde.

Wegen der Eskalation des militärischen Konflikts in Nordsyrien hält die Türkei seit dem Wochenende Flüchtlinge nicht mehr davon ab, von ihrem Territorium aus in die EU zu gelangen. Griechische Sicherheitskräfte hinderten seitdem tausende Migranten daran, über die Grenze zu kommen. Athen rief die höchste Alarmstufe aus und erklärte, keine weiteren Asylanträge mehr anzunehmen. Ein Brennpunkt ist die Insel Lesbos - hier sind die Flüchtlingslager seit Längerem überbelegt.

Türkei: Grenzen offen - von der Leyen will Frontex aufstocken

Angesichts der Krise besuchten die EU-Spitzen am Dienstag das griechisch-türkische Grenzgebiet. Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte der Regierung in Athen EU-Hilfen in Höhe von 700 Millionen Euro sowie eine Aufstockung des Einsatzes der EU-Grenzschutzbehörde Frontex zu.

Knaus warnte bereits im Februar vor einer neuen Krise, „noch schlimmer als 2015“. Auch in einem Interview mit dem Münchner Merkur* im Sommer 2019 richtete der Forscher eine klare Forderung an Kanzlerin Angela Merkel.

