Türkei: Fünf Tote bei Explosion in Sprengstofffabrik

Ankara

+ © Yavuz Ozden/Dia Images/AP/dpa In einer Fabrik für Sprengstoffe kamen bei einer Explosion fünf Arbeiter ums Leben. © Yavuz Ozden/Dia Images/AP/dpa

Ersten Untersuchungne zufolge wurde die Explosion wohl durc eine chemische Reaktion verursacht. Dabei kamen fünf Arbeiter ums Leben.

Istanbul - Bei einer Explosion in einer Fabrik für Sprengstoffe sind in der türkischen Hauptstadt Ankara fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Ersten Untersuchungen zufolge sei die Explosion durch eine chemische Reaktion verursacht worden, sagte der Gouverneur der Hauptstadt, Vasip Sahin. Die Staatsanwaltschaft ermittele weiter zu der Ursache. Nach Angaben des Senders NTV war auch ein Feuer ausgebrochen.

In der Fabrik werden Granaten und Sprengstoffe für das Innen- und Verteidigungsministerium hergestellt. Es werden zudem Chemikalien etwa für Dynamit produziert. dpa