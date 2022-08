Schwere Verluste für Russland: Pentagon schätzt 80.000 tote russische Soldaten

News-Ticker

Russland verzeichnet schwere Verluste im Ukraine-Krieg. Die Kämpfe der ukrainischen Armee gegen Russland geht weiter: der News-Ticker.

Mahr als fünf Monate nach der Invasion in die Ukraine kämpfen die russischen Streitkräfte mit schweren Verlusten.

Russland entwirft Pläne, um die Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Dienstag, 09. August, 06.40 Uhr: Der Bürgermeister im russisch besetzten Melitopol, Oblast Saporischschja,. berichtet von zehn Explosionen. Bürgermeister Iwan Fjodorow sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte zuvor HIMARS-Raketen eingesetzt hätten, um russische Militärstellungen in Industrieanlagen in der Stadt zu treffen.

Ukraine-News und Verluste für Russland: Pentagon schätzt 80.000 tote russische Soldaten

+++ 20.00 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg bisher etwa 70.000 bis 80.000 Opfer zu beklagen, sagte Colin Kahl, Unterstaatssekretär für Politik im US-Verteidigungsministerium, am Montag bei einem Briefing im Pentagon.

„Ich denke, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Russen in den letzten sechs Monaten 70 oder 80.000 Opfer zu beklagen hatten. Das ist eine Kombination aus Gefallenen und Verwundeten, die Zahl könnte etwas niedriger oder höher sein, aber ich denke, das ist in etwa so“, wird Kahl wird von CNN zitiert. Die Zahl der Opfer sei „bemerkenswert“, da bislang „keines der Ziele von Wladimir Putin erreicht“ worden sei.

Russische Soldaten in der ukrainischen Oblast Luhansk.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Luftwaffe vermeldet Erfolge

+++ 15.00 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben vier russische Kalibr-Marschflugkörper abgeschossen. Die entsprechende Erklärung wurde vom Luftwaffenkommando auf Facebook abgegeben. „Am 8. August 2022 gegen 10:00 Uhr feuerten [russische] Besatzer in südlicher Richtung vier seegestützte Kalibr-Marschflugkörper aus dem Schwarzen Meer ab. Die Flugabwehreinheiten der Luftwaffe haben sie alle abgeschossen“, heißt es in dem Bericht.

+++ 11.45 Uhr: Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, haben die ukrainischen Streitkräfte zwei Brücken in der Oblast Cherson getroffen. Nach Angaben von Natalia Humeniuk, der Sprecherin des gemeinsamen Südkommandos der ukrainischen Streitkräfte, hat das ukrainische Militär am 8. August die Brücken Antoniwsky und Kakhovsky getroffen, die eine wichtige Nachschubroute für die russischen Truppen darstellen. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Offenbar sechs Kommandeure entlassen

+++ 10.45 Uhr: Das US-Thinktank „Institute for Study of War“ sieht in der hohen Fluktuation in der russischen Militärführung eine Verminderung der Kampf-Effektivität. Diese Einschätzung bestätigte das britische Verteidigungsministerium. Demnach habe die russische Militärführung aufgrund der militärischen Misserfolge in der Ukraine einen großen Wechsel erlebt.

Den Fachleute zufolge wurden seit Beginn der Invasion im Februar wahrscheinlich mindestens sechs russische Kommandeure von ihren Posten entlassen. Der Wechsel in der militärischen Führung dürfte sich auf die russischen Kommando- und Kontrollbemühungen in der Ukraine auswirken.

News zum Ukraine-Krieg: Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht die aktuelle Statistik

+++ 09.00 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium meldet täglich die Verluste der russischen Armee. Mittlerweile wird vonseiten Kiews von 42.340 toten russischen Soldaten ausgegangen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 42.340

42.340 Flugzeuge: 223

223 Hubschrauber: 192

192 Panzer: 1811

1811 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4070

4070 Artilleriesysteme: 960

960 Luftabwehrsysteme: 132

132 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 261

261 Autos und andere Fahrzeuge: 2993

2993 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 754

754 Stand: Montag, 8. August 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

News zum Ukraine-Krieg: Verluste für Russland – Armee soll mehr als 5000 Einheiten verloren haben

+++ 07.35 Uhr: Russland soll seit dem 24. Februar mehr als 5000 Einheiten an militärischer Ausrüstung verloren haben. Nach Angaben des Analyseprojekts Oryx hat das russische Militär seit Beginn der Invasion rund 5083 Ausrüstungseinheiten verloren. Davon sind mindestens 3238 zerstört, 109 beschädigt und 326 aufgegeben worden.

Update vom Montag, 08. August, 06.33 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe soll drei russische Stellungen in der Oblast Cherson angegriffen haben.

Das Einsatzkommando „Süd“ meldet laut The Kyiv Independent, dass die ukrainischen Streitkräfte zwei Dutzend russische Soldaten getötet und verschiedene russische Ausrüstungen zerstört haben, darunter einen T-62-Panzer, fünf Einheiten gepanzerter und anderer Militärfahrzeuge sowie ein Munitionsdepot im Bezirk Beryslavskyi im Gebiet Kherson.

Ukraine-News und Verluste für Russland: Ukraine meldet Tötung von 300 russischen Soldaten

+++ 16.50 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee sind am Samstag (6. August) 300 russische Militärangehörige im Ukraine-Krieg ums Leben gekommen. Die Militärführung spricht dabei von den „größten Verlusten an der Front in Donezk“, heißt es in einem Bericht des ukrainischen Nachrichtenportals Pravda.

Zusätzlich zu den großen personellen Verlusten sei es den ukrainischen Streitkräften am Samstag außerdem gelungen, mehrere russische Luftabwehranlagen außer Gefecht zu setzen. Wie Pravda unter Berufung auf Angaben eines ukrainischen Militärverbunds im Süden des Landes berichtet, hätten ukrainische Kräfte neben einem modernen Flugabwehrraketensystem vom Typ Panzir auch vier russische S-300-Luftabwehrsysteme zerstört.

Ukraine-Krieg: Russland hat seit Kriegsbeginn zahlreiche hochrangige Militärs entlassen

+++ 11.20 Uhr: Nach britischen Informationen sollen seit Beginn des Ukraine-Krieges mindestens ein halbes Dutzend hochrangiger Militärs entlassen worden sein. Die schlechte Leistung der Streitkräfte sei für die russische Militärführung sehr kostspielig gewesen. Dies hätte zur Entlassung von mindestens sechs Kommandeuren geführt, teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem Update am Sonntag (7. August) mit. Unter den entlassenen Militärs soll auch Alexander Dwornikow sein. Der General wurde abgesetzt, nachdem er das Gesamtkommando über die Militäroperation erhalten hatte.

Ukraine-News: Attentat auf rusisches Besatzungsmitglied

+++ 08.37 Uhr: Nach einem Anschlag im südukrainischen Gebiet Cherson soll nach Angaben der russischen Besatzungsverwaltung eines ihrer Mitglieder verstorben sein. Der stellvertretende Leiter der von den Russen in der Stadt Nowa Kachowka eingesetzten Verwaltung, Witalij Gura, sei seinen Verletzungen erlegen, schrieb die prorussische Politikerin Jekaterina Gubarewa auf Telegram.

Auch die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti bestätigt den Tod des Bestatzungsmitglieds. Demnach soll er früher am Tag in der Nähe seines Hauses von Unbekannten mit einer Schusswaffe angegriffen worden sein.

Update vom Sonntag, 07. August, 06.40 Uhr: Wie The Kyiv Independent mitteilt, zerstört das ukrainische Militär russische Truppen und Ausrüstung im Süden der Ukraine. Das Einsatzkommando „Süd“ meldete, es habe 72 russische Soldaten getötet und eine 122-mm-Haubitze, eine Aufklärungsdrohne, mehrere gepanzerte und militärische Fahrzeuge sowie ein Feldmunitionsdepot zerstört.

Die ukrainischen Streitkräfte führten außerdem neun Angriffe auf drei russische Stützpunkte durch.

Verluste für Russland: Prorussischer Separatistenführer liegt im Koma

+++ 13.15 Uhr: Der Chef der von Russland eingesetzten Militärverwaltung im besetzten südukrainischen Gebiet Cherson, Wolodymyr Saldo, liegt mit Vergiftungserscheinungen im künstlichen Koma auf einer Intensivstation in Moskau. „Heute wurde er im künstlichen Koma mit einem Spezialflugzeug von der Krim nach Moskau geflogen“, berichtete der russische Telegram-Kanal Baza am Samstag. Sein Zustand gilt als kritisch, eine Vergiftung wird als mögliche Ursache genannt.

Der 66-jährige Saldo ist gebürtiger Ukrainer und war bereits vor der russischen Invasion politisch aktiv. Von 2002 bis 2012 war er Bürgermeister von Cherson, anschließend saß er bis 2014 für die Partei von Ex-Präsident Viktor Janukowitsch im Parlament. 2015 verlor er die Wahl zum Bürgermeister von Cherson. Kurz nach der Besetzung großer Teile der Südukraine wurde Saldo dann von den Russen als Chef der Militärverwaltung in Cherson etabliert.

Schwere Verluste für Russland: Ukrainische Streitkräfte zerstören Munitionslager

Update vom Samstag, 06. August, 06.35 Uhr: Das ukrainische Militär zerstört sechs russische Munitionsdepots im Süden der Ukraine, wie The Kyiv Independent berichtet.

Demnach hat das Einsatzkommando „Süd“ nach eigenen Angaben 79 russische Soldaten getötet und vier Panzer, zwei Haubitzen, eine Artillerieanlage, eine Radarstation sowie 22 gepanzerte und militärische Fahrzeuge zerstört. Die ukrainischen Streitkräfte haben Berichten zufolge auch zwei russische Kontrollpunkte und einen Gefechtsstand getroffen.

Verluste für Russland: Die Ukraine zerstörte russische Munitionsdepots

Erstmeldung vom Freitag, 5. August: Kiew/Moskau – Dem Facebook-Bericht eines operativen ukrainischen Militärkommandos zufolge, haben ukrainische Streitkräfte drei Munitionsdepots der russischen Armee zerstört: je eines in Cherson, Prydniprowske und Tokariwka im Süden der Ukraine. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben jedoch nicht.

Darüber hinaus sollen inzwischen 41.650 russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen sein. Das geht aus der täglich aktualisierten Statistik hervor, die unter anderem das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda veröffentlicht hat. (luc/aa/ska/nak mit AFP/dpa)

