Verluste für Russland: Explosionen auf der Krim - 12 Raketenangriffe abgewehrt

News-Ticker

Russland erleidet weiterhin schwere Verluste im Ukraine-Krieg. Fast 106.000 Soldaten sind im Kampf gefallen. Der News-Ticker.

Verluste Russlands im Überblick: Kiew veröffentlicht im Ukraine-Konflikt jeden Tag neue Zahlen.

Kiew veröffentlicht im Ukraine-Konflikt jeden Tag neue Zahlen. Hinweis der Redaktion: Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 18.03 Uhr: Ukrainische Artillerie hat am Samstag russische Stellungen im Osten der Ukraine angegriffen. Dabei sei das Dorf Perwomajskoje in der Region Luhansk im Donbass mindesten zweimal Ziel von Beschuss aus dem amerikanischen Himars-Mehrfachraketenwerfer geworden, meldete die russische Agentur Tass unter Berufung auf örtliche Behörden. Über eventuelle Opfer oder Schäden wurden keine Angaben gemacht.

Ukrainische Medien berichteten unterdessen von Explosionen in der Nähe des Flughafens Dschankoj auf der von Russland besetzten Krim. Dabei wurden Mitteilungen aus sozialen Netzwerken zitiert, nach denen die Detonationen möglicherweise auf den Einsatz von Flugabwehrraketen zurückzuführen seien.

Russland hat die Ukraine am Tag vor Neujahr erneut massiv mit Raketen angegriffen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet und verletzt. Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj berichtete von insgesamt 20 Raketenangriffe im Land, von denen 12 abgefangen wurden, davon allein 6 in Kiew.

+ Ein ukrainischer Soldat beobachtet eine Drohnenübertragung aus einer unterirdischen Kommandozentrale. © Libkos/dpa

Verluste für Russland: Mehr als 700 Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen

+++ 13.20 Uhr: Russland bereitet sich offenbar auf alle Eventualitäten vor. An Silvester sollen fast 2000 Soldaten die Luftverteidigung in Moskau sicherstellen. Das teilte die Kreml-nahe Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mit. In ganz Russland sollen während der Neujahrsfeiertage und Wochenenden rund 20.000 Soldaten im Einsatz sein.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland verliert weitere Soldaten

+++ 10.55 Uhr: Russland erleidet weitere Verluste im Ukraine-Krieg (s. Update v. 09.15 Uhr). Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben die ukrainischen Truppen in der Region Cherson rund 200 russische Soldaten getötet und in der Oblast Saporischschja 115 weitere verletzt. „Der Feind erleidet weiterhin Verluste. (...) Etwa 200 Angreifer wurden in der Nähe der Siedlung Fedoriwka getötet“, hieß es bei Facebook. Zudem sei militärische Ausrüstung, ein Flugabwehrraketensystem und ein Munitionslager zerstört worden.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg in Zahlen

+++ 09.15 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat die neusten Statistiken zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind in den vergangenen 24 Stunden weitere 710 russische Soldaten im Kampf gefallen. Zudem hat Russland den Angaben zufolge drei Panzer und einen Hubschrauber verloren. Die Zahlen über die Verluste Russlands im Ukraine-Krieg im Überblick:

Soldaten: 105.960 (+710)

105.960 (+710) Flugzeuge: 283 (+0)

283 (+0) Hubschrauber: 269 (+1)

269 (+1) Panzer: 3029 (+3)

3029 (+3) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6075 (+16)

6075 (+16) Artilleriesysteme: 2016 (+6)

2016 (+6) Luftabwehrsysteme: 213 (+1)

213 (+1) Mehrfachraketenwerfer: 423 (+0)

423 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4707 (+24)

4707 (+24) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1746 (+6)

1746 (+6) (Quelle: Meldung des ukrainischen Generalstabs auf Facebook am 31. Dezember)

Update vom Samstag, 31. Dezember, 07.25 Uhr: Nach Einschätzung des US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) mehren sich die Anzeichen, dass Russlands Raketenvorräte erschöpft sind. Angesichts dessen habe Russland seine Drohnenangriffe auf die Ukraine verstärkt. Der Einsatz zahlreicher Drohnen in den vergangenen Wochen deute auf einen „deutlichen Anstieg“ hin, schrieb das ISW am Freitag (30. Dezember).

Nach Angaben der ukrainischen Luftverteidigung seien alle Drohnen abgeschossen worden, die aus dem Norden und Südosten des Landes gestartet wurden. Dabei zeigten sich „nachlassende Auswirkungen“ beim Einsatz der iranischen Shahed-Drohnen durch das russische Militär, hieß es weiter.

News zum Ukraine-Krieg: „Gewaltige Verluste“ für Russland

+++ 22.40 Uhr: Nach Einschätzung des Verteidigungsministers der Ukraine, Olexij Resnikow, hat der Angriffskrieg gegen sein Land dem russischen Militär nachhaltig geschadet. In einem Interview mit dem ukrainischen Nachrichtenportal LB gab Resnikow zu Protokoll, dass Russland nach jetzigem Stand mindestens fünf, vielleicht sogar zehn Jahre bräuchte, um seine Streitkräfte auf ein Vor-Kriegs-Niveau wiederaufzubauen. Das berichtete das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda.

„Nach Erkenntnissen der Nato-Aufklärung haben die Russen gewaltige Verluste an Panzern, Artillerie, Schützenpanzern und Soldaten“, zitierte die Nachrichtenseite den ukrainischen Minister. Auch die Raketenbestände seien vorerst entsprechend dezimiert. Über die eigenen Streitkräfte machte Resnikow keine Angaben.

Verluste für Russland: Generalstab meldet erneut viele Verwundete

+++ 20.55 Uhr: In seinem täglichen Lagebericht berichtet der ukrainische Generalstab erneut von zahlreichen verletzten Militärangehörigen, die nach Gegenschlägen der Ukraine in Krankenhäusern behandelt würden. So sei laut Informationen der ukrainischen Militärführung das Krankenhaus in Bilowodsk in der Region Luhansk seit Donnerstag (29. Dezember) „voll von verwundeten russischen Soldaten“. Weitere russische Kämpfer seien bei Angriffen im Laufe des Freitags verwundet und getötet worden.

In ihrem täglichen Statusreport auf der Social-Media-Plattform Facebook berichtet die Militärbehörde von „bis zu zehn“ bewaffneten Russen, die in der Region Donezk verwundet oder getötet wurden. Zudem spricht der Generalstab von weiteren sechs bei Angriffen getroffenen Truppenstützpunkten, einer abgeschossenen Aufklärungsdrohne sowie zwei Ausrüstungslagern, fünf Munitionslager und einer Radarstation, die zerstört wurden.

Russische Verluste: Ukrainische Luftabwehr meldet Erfolge bei russischer „Demilitarisierung“

+++ 18.05 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat in einer Nachricht auf dem Kurznachrichtendienst Twitter betont, dass die ukrainischen Truppen durch etliche erfolgreiche Abschüsse von Drohnen und Marschflugkörpern die „Demilitarisierung“ Russlands vorantrieben. „Russische Drohnen, Raketen, Flugzeuge und Helikopter haben wir abgeschossen, schießen wir ab und werden wir weiterhin abschießen“, schrieb der Politiker entschlossen in seinem Tweet.

Darum, betonte Resnikow, würden seine Truppen zum Schutz ihres Landes alle ihnen zur Verfügung stehenden Waffen von schultergestützten Manpads bis zu modernen Patriot-Systemen einsetzen. Abschließend fügte der ukrainische Verteidigungsminister hinzu, dass die Demilitarisierung des „Terroristenstaats“ Russland „nach Plan“ verliefe.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Schlacht um Bachmut „sehr ernst“

+++ 16 Uhr: Die Schlacht um die umkämpfte Schlüsselstadt Bachmut in der Region Donezk im Osten der Ukraine spitzt sich zu. Nach Angaben des ukrainischen Militärs lenke Russland viele seiner Ressourcen in Richtung Frontstadt, berichtete CNN. Allerdings habe die russische Armee bislang keine Fortschritte verzeichnet, informierte Oleksiy Arestovych, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sowohl russische als auch ukrainische Truppen würden Truppenverluste verzeichnen. Die Lage beschrieb er als „sehr ernst“.

+++ 14.30 Uhr: Die Ukraine hat ihre Angaben über russische Verluste bei einem Raketenangriff aus Moskau noch einmal aktualisiert. Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte wurden bei der Attacke am Donnerstag (29. Dezember) 58 von 70 Marschflugkörpern abgeschossen. Außerdem seien im Osten des Landes drei Aufklärungsdrohnen und ein russischer Hubschrauber des Typs Mi-8 durch die Flugabwehr zerstört worden. Zuvor hatte die Ukraine von 54 abgeschossenen Marschflugkörpern gesprochen.

+++ 12.20 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg weiter mit schweren Verlusten zu kämpfen. Die Zahlen, die der ukrainische Generalstab jeden Morgen veröffentlicht, sehen jedenfalls verheerend aus (s. Update v. 8.50 Uhr). Aus dem Bericht der ukrainischen Militärführung geht auch hervor, dass in den vergangenen 24 Stunden allein fünf russische Gefechtsstände und ein Waffendepot zerstört worden sein sollen.

Verluste für Russland: Ukraine schießt Drohnen ab

+++ 10.15 Uhr: Russland hat in der Nacht angeblich 16 Kamikaze-Drohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet. Doch sie alle scheinen erfolglos gewesen zu sein. Zumindest meldet die ukrainische Luftwaffe, dass sämtliche Flugkörper zerstört worden seien. Über der Hauptstadt Kiew wurden der Stadtverwaltung zufolge fünf Drohnen abgeschossen.

Russlands Verluste steigen: Luftabwehr schießt alle russischen Drohnen in der Oblast Kiew ab

+++ Update vom Freitag, 30. Dezember, 6:15 Uhr: Der Gouverneur der Region Kiew, Oleksiy Kuleba, hat berichtet, dass die Flugabwehr in den frühen Morgenstunden (30. Dezember) alle Drohnen abgeschossen habe, die Russland auf Infrastruktureinrichtungen in der Region Kiew gerichtet hätte. Vorläufige Berichte deuten darauf hin, dass keine der Drohnen ihr Ziel erreicht hat. Das ukrainische Militär hat zudem mitgeteilt, dass seine Flugabwehr am frühen Freitagmorgen (30. Dezember) neun Shahed-Drohnen und eine Marlyn-Drohne in den Oblasten Dnipropetrowsk und Saporischschja zerstört habe.

Russlands Verluste steigen: Hunderte russische Soldaten und Wagner-Söldner verletzt

+++ 22.10 Uhr: In seinem täglichen Lagebericht auf der Social-Media-Plattform Facebook hat der Generalstab der Ukraine erneut große Verluste bei den ukrainischen Truppen vermeldet. So seien etwa bei einem Angriff auf eine russische Militärstellung im Bereich der besetzten Stadt Berdjansk (Region Saporischschja) über 50 russische Soldaten durch ein oder mehrere Feuer getötet worden. Zudem seien bei zwölf ukrainischen Luftangriffen am Donnerstag ein russischer Flugabwehrstützpunkt zerstört worden. Mithilfe von Artillerie-Einheiten und Raketenwerfern hätte die ukrainische Armee außerdem mehrere Kontrollpunkte und Truppenlager getroffen.

Zudem berichtet der Generalstab, dass in den besetzten Gebieten weit über hundert verwundete russische Soldaten sowie Söldner der Wagner-Gruppe in ehemals zivilen ukrainischen Gesundheitseinrichtungen behandelt würden. Allein in Bilovodsk in der Region Luhansk kümmere sich medizinisches Personal um über hundert Wagner-Söldner, weitere 120 Kämpfer für den Angreifer würden in einer zum Militärkrankenhaus umgewidmeten Einrichtung in Tokmak in der Region Saporischschja behandelt.

Verluste für Russland: Luftabwehr verwundbar

+++ 10.05 Uhr: Das ukrainische Militär habe fünf russische Raketen über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Dies hat Vitali Kim, der Leiter der Militärverwaltung der Region Mykolajiw, in einem Posting auf der Messaging-App Telegram mitgeteilt. Am Morgen (29. Dezember) hat das russische Militär einen massiven Raketenangriff auf die Ukraine gestartet. Explosionen waren in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und in anderen Teilen des Landes zu hören.

Russische Verluste: Ukrainische Flugabwehr schießt russische Drohnen ab

+++ 7.40 Uhr: In der vergangenen Nacht hat Russlands Militär 13 Drohnen aus iranischer Produktion gestartet, um die Energieinfrastruktur von Charkiw anzugreifen. Elf von ihnen wurden abgeschossen. Dies hat der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mitgeteilt.

+++ Update vom Donnerstag, 29. Dezember, 6:55 Uhr: Die ukrainische Flugabwehr hat am Mittwochabend (28. Dezember) eigenen Angaben zufolge in der Oblast Dnjepropetrowsk fünf russische Drohnen abgeschossen, bei denen es sich wahrscheinlich um iranische Shahed-Drohnen handelt. Am Abend griff das russische Militär die Ukraine mit den Kamikaze-Drohnen an. In den Oblasts Dnjepropetrowsk, Saporischschja, Donezk, Luhansk, Charkiw und Tscherkassy wurde Luftalarm ausgelöst. Augenzeuginnen und Augenzeugen berichteten von Explosionsgeräuschen in der Stadt Dnipro.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär trifft „wichtiges“ militärisches Objekt

+++ Update vom Mittwoch, 28. Dezember, 6:40 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte haben die ukrainischen Raketen- und Artilleriekräfte in den vergangenen 24 Stunden einen Kommandoposten und sechs russische Stellungen sowie ein nicht näher bezeichnetes „wichtiges“ militärisches Objekt und ein Munitionslager getroffen.

Der Generalstab teilte außerdem mit, dass die russischen Streitkräfte ihre Offensivaktionen in den Richtungen Bachmut und Awdijiwka im Gebiet Donezk „trotz erheblicher Verluste an Soldaten“ fortsetzen und versuchen, ihre taktische Position in Richtung Lyman zu verbessern.

Erstmeldung: Moskau/Kiew – Seit mehr als 300 Tagen sind die russischen Invasoren in der Ukraine mittlerweile im Einsatz. Dabei war Präsident Wladimir Putin ursprünglich davon ausgegangen, dass die „militärische Spezialoperation“ rasch wieder beendet sein würde. Doch davon kann schon lange keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Der Ukraine-Krieg läuft für die russischen Streitkräfte geradezu verheerend, ihre Verluste sind exorbitant hoch.

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie problematisch sich die Lage für Russland entwickelt hat. So hat die Zahl der gefallenen russischen Soldaten seit Beginn der Invasion am 24. Februar nach Angaben des ukrainischen Generalstabs inzwischen die Marke von 100.000 überschritten. Dies bedeutet, dass die russischen Streitkräfte jeden Monat durchschnittlich etwa 10.000 getötete Soldaten zu beklagen haben – eine kaum vorstellbare Menge.

Obwohl der Winter die Kampfhandlungen an der Süd- und Ostfront fast zum Stillstand gebracht hat, sind die russischen Verluste noch immer sehr hoch. Grund ist die Schlacht um Bachmut, wo Moskau offenbar wild entschlossen ist, trotz erheblicher Verluste einen weitgehend symbolischen Sieg zu erringen. (Redaktion mit dpa/AFP)

Rubriklistenbild: © Libkos/dpa