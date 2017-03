Militär rauf, Umwelt runter: Trump legt Haushaltsentwurf vor

Vier Milliarden für Mauerbau

Washington - Jetzt geht‘s ums Geld: Donald Trumps erster Entwurf für den US-Haushalt setzt ganz auf das Militär. Zulasten von Umwelt und Diplomatie.

Mit Vorschlägen für tiefe Einschnitte bei der Umweltbehörde EPA und beim Außenministerium geht US-Präsident Donald Trump in die Haushaltsverhandlungen für das Steuerjahr 2017/2018, das am 1. Oktober beginnt. Die Ausgaben für die Umwelt sollen um 31 Prozent eingedampft werden; für das Außenministerium plant Trump Kürzungen um 28 Prozent. Das gab das Weiße Haus am Donnerstag in Washington bekannt.

Dagegen soll der Rüstungsetat um zehn Prozent steigen. Das entspräche einer Summe von 54 Milliarden Dollar. Trump will die Ausgaben der USA ganz auf militärische und sicherheitspolitische Erfordernisse ausrichten. Schon bislang waren die Verteidigungsausgaben der USA höher als die zusammengerechneten Wehretats der sieben nächstgrößeren Staaten.

Zwar hat Trumps Budget in der vorliegenden Fassung keinerlei Chancen auf eine Billigung durch den Kongress in Washington. Der Kongress, der das Budget letztlich absegnen muss, bringt gewöhnlich Änderungen ein. Doch spiegeln die Zahlen und die Stoßrichtung des Entwurfs Trumps Wahlkampfversprechen wider, die er unter das Motto "America first" gestellt hatte.

Für sein Wahlkampfversprechen etwa, eine Mauer gegen illegale Einwanderer an der Grenze zu Mexiko bauen zu lassen, sind in dem vorläufigen Budgetentwurf vier Milliarden Dollar vorgesehen. Schätzungen gehen von Baukosten für das umstrittene Mammutprojekt von rund 15 Milliarden Dollar aus.

