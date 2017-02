Einreisestopp: Trump kritisiert gerichtliche Entscheidung

„Schändliche Argumente“

Trump kritisiert die gerichtliche Entscheidung über seinen Einreisestopp.

Washington - US-Präsident Donald Trump kritisiert die Argumente, die das Gericht gegen seinen Einreisestopp vorbringt, als „schändlich“. Sie hätten seine Anordnung falsch verstanden.

US-Präsident Donald Trump hofft auf die rasche Freigabe seines gerichtlich angehaltenen Dekrets eines Einreisestopps für Menschen aus bestimmten islamisch geprägten Ländern. Eine Anhörung in dem Rechtsstreit kritisierte er scharf.

Er sagte am Mittwoch, er habe am Vorabend zugehört, als beide Seiten ihre Argumente untermauerten. „Ich habe einen Haufen Zeug gehört, der einfach schändlich war“, sagte Trump. Er unterstellte dem Gericht, die Anordnung völlig anders zu interpretieren als alle anderen.

Pro und Contra Einreisestopp

In der telefonischen Anhörung durch das Berufungsgericht hatte der Rechtsvertreter der Regierung, August Flenjte, der Präsident habe in den bisherigen Einreisebestimmungen ein "Risiko" für die Sicherheit des Landes gesehen. Er habe deshalb die Einreise bestimmter Ausländer vorübergehend gestoppt, um die Prozeduren bei der Erteilung von Visa überprüfen zu lassen.

Flentje vertrat die Ansicht, dass Richter James Robart in Seattle mit seiner Entscheidung unzulässig in die Vollmachten des Präsidenten eingegriffen habe. Der Präsident sei "der Amtsträger, der dafür zuständig ist, derartige Entscheidungen" zur nationalen Sicherheit zu treffen. Der Vertreter des Justizministeriums bestritt auch, dass es sich bei dem Dekret um eine Diskriminierung von Muslimen handle.

Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Washington, die durch ihre Klage die vorläufige Aufhebung des Dekrets erwirkt hatte, hielt dagegen, dass dessen erneute Inkraftsetzung das Land "zurück ins Chaos stürzen" würde.

Der Rechtsvertreter des Bundesstaates, Noah Purcell, argumentierte ferner, dass die Einreiseverbote die Interessen seines Staates sowie von dort lebenden Bürgern beschädigten. Durch den Erlass würden in dem Staat lebende Familien auseinandergerissen und dort wohnende Bürger mit der Staatsangehörigkeit eines der sieben Länder in ihren Reisemöglichkeiten beschränkt.

Auch entstehe beispielsweise Schaden für die Hochschulen, da Dozenten und Studenten infolge des Dekrets im Ausland gestrandet gewesen seien. Ferner betonte Purcell, die öffentlichen Statements des Präsidenten und aus dessen Umfeld lieferten "schockierende Belege" dafür, dass es der neuen Regierung um die Diskriminierung von Muslimen gehe.

„Jeder schlechte High-School-Student würde sie verstehen“

Vor einer Versammlung von US-Sheriffs in Washington verlas Trump seine Anordnung und interpretierte sie Satz für Satz. „Sie ist so klar, so einfach und so wunderbar geschrieben“, sagte Trump. „Jeder schlechte High-School-Student würde sie verstehen.“

„Ich werde ein Gericht nicht parteiisch nennen, aber unsere Gerichte sind so politisch geworden“, sagte Trump. Wenn das Gericht hilfreich sein wolle, solle es nun tun, was es tun müsse. Er legte nahe, dass es nur eine akzeptable Entscheidung geben könne, die Freigabe des Einreiseverbots. „Wir sind in Gefahr“, sagte er mit Blick auf eine vermeintliche Terrorbedrohung.

Trump hatte einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus sieben islamisch geprägten Ländern verfügt. Ein Bundesrichter setzte den Erlass auf Antrag der Justizminister der Bundesstaaten Washington und Minnesota aus. Die US-Regierung legte Berufung ein. Das Gericht lehnte es ab, die Verbote sofort wieder in Kraft zu setzen.

Nach der Anhörung vom Dienstag steht die Entscheidung des Gerichtes aus. Zu erwarten ist, dass der Streit letztlich vor dem Obersten Gericht in Washington landet. Dies ist die nächste und zugleich oberste Instanz, welche die vor dem Berufungsgericht unterlegene Partei anrufen könnte.

