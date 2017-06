Tödliche Flucht übers Mittelmeer - Schleuser vor Gericht

Flüchtlinge sitzen auf dem Mittelmeer in einem sinkenden Schlauchboot (undatierte Aufnahme). Vom 27.06.2017 an müssen sich zwei mutmaßliche Schleuser und ein Helfer wegen einer von ihnen organisierten Bootsfahrt übers Mittelmeer vor dem Landgericht Traunstein verantworten, bei der am 20.09.2015 mindestens 13 Flüchtlinge starben.

© dpa