Tillich reicht Rücktritt als Ministerpräsident ein

Nach neuneinhalb Jahren

+ © dpa Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sitzt in der Sächsischen Staatskanzlei. Einen Tag vor der Wahl des neuen sächsischen Ministerpräsidenten ist das Kabinett zu seiner letzten Sitzung unter Ministerpräsident Tillich zusammengekommen. © dpa

Dresden - Der Machtwechsel in Sachsen ist formal auf den Weg gebracht. Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) erklärte am Dienstag seinen bereits im Oktober angekündigten Rücktritt. Ein entsprechendes Schreiben ging am Vormittag bei Landtagspräsident Matthias Rößler ein.

Tillichs designierter Nachfolger Michael Kretschmer (CDU) soll an diesem Mittwoch im Landtag gewählt werden. Am vergangenen Samstag war er auf einem Parteitag der Union in Löbau bereits zum sächsischen CDU-Vorsitzenden gekürt worden. Tillich war neuneinhalb Jahre im Amt.

dpa