Schwere Verluste für Russland – Etwa 1000 Wagner-Söldner bei den Kämpfen getötet

Russland muss im Ukraine-Krieg immer höhere Verluste in Kauf nehmen. 100.000 Soldaten sollen bereits gefallen sein. Der News-Ticker.

Schwere Verluste: Russische Streitkräfte leiden im Ukraine-Konflikt

Russische Streitkräfte leiden im Ukraine-Konflikt Hinweis der Redaktion: Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.05 Uhr: Allein in den vergangenen Wochen seien nach Angaben der US-Regierung etwa 1000 Wagner-Söldner bei Kämpfen in der Ukraine getötet worden. Rund 90 Prozent von ihnen seien Sträflinge gewesen, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, in Washington. Die Gefangenen stammten aus russischen Gefängnissen.

„Es scheint, als ob Herr Prigoschin bereit ist, russische Leichen in Bachmut einfach durch den Fleischwolf zu drehen“, sagte Kirby. Der für seine engen Beziehungen zu Kremlchef Wladimir Putin bekannte russische Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin hatte im September erstmals direkt öffentlich eingeräumt, die berüchtigte Söldnertruppe gegründet zu haben.

Schwere Verluste für Russland: Moskau verliert 200 weitere Soldaten in Cherson

+++ 20.20 Uhr: Bei einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf einen russischen Flugplatz in der Nähe der Stadt Kachowka in der Region Cherson am Dienstag (20. Dezember) wurden bis zu 150 russische Soldaten getötet und etwa 50 verwundet. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Abend (22. Dezember) auf Facebook mit. Der Generalstab teilte zudem mit, dass bei diesem Angriff bis zu 20 russische militärische Ausrüstungsgegenstände verschiedener Art zerstört wurden. Diese Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Schwere Verluste für Russland: Moskautreuer Beamter in der Region Cherson getötet

+++ 18.05 Uhr: Ein von Russland eingesetzter Beamter in einem von den russischen Streitkräften kontrollierten Teil der südukrainischen Region Cherson wurde heute bei einem Autobombenanschlag getötet, wie die moskautreue Lokalverwaltung dem Guardian zufolge mitteilte.

Andrej Schtepa, das prorussische Oberhaupt des Dorfes Ljubimowka in der Region Cherson, starb der Meldung nach, nachdem ein Auto in die Luft gesprengt wurde. Die ukrainischen Behörden äußerten sich nicht unmittelbar zu dem Vorfall. Diese Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine schießt Hightech-Drohne ab

+++ 14.15 Uhr: Den ukrainischen Streitkräften ist es offenbar gelungen, der russischen Luftwaffe einen empfindlichen Verlust zuzufügen. Laut Angaben des Verteidigungsministeriums wurde eine russische Hightech-Drohne beim letzten Massenangriff Moskaus auf die Ukraine vernichtet. Bei dem Fluggerät soll es sich um eine sechs Millionen US-Dollar teure Aufklärungsdrohne handeln. Russland hat im Ukraine-Krieg zahlreiche dieser Drohnen so umgebaut, dass sie auch Angriffe fliegen können. Die Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

+++ 12.45 Uhr: Auf dem Flaggschiff „Admiral Kusnezow“ der russischen Marine ist ein Feuer ausgebrochen. 20 Menschen mussten von Russlands einzigem Flugzeugträger evakuiert werden, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet. Das Schiff lag in der Hafenstadt Murmansk im äußersten Nordwesten Russlands vor Anker. Durch den Brand sei niemand verletzt worden. Das Feuer soll bei Reparaturarbeiten entstanden sein, wie Alexej Rachmanow Leiter des größten Schiffbauunternehmens United Shipbuilding Corporation (USC), mitteilt.

Schwere Verluste: Ex-Regierungsvize Russlands bei ukrainischem Beschuss verletzt

+++ 11.45 Uhr: Der ehemalige Vize-Ministerpräsident der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, ist in Donezk verletzt worden. Er sei bei einem „Arbeitstreffen“ in dem von Russland besetzten Gebiet von ukrainischem Beschuss überrascht worden, schreibt der Politiker bei Telegram. „Ich habe eine Wunde, einen 3x4 mm großen Metallsplitter, der oberhalb meines rechten Schulterblatts eingedrungen ist.“ Er müsse wohl operiert werden, so Rogosin weiter.

Laut Medienberichten handelte es sich bei dem „Arbeitstreffen“ um die Geburtstagsfeier des bekannten rechtsextremen Nationalisten. Rogosin begann seine Karriere bei der Partei „Rodina“ (Heimat). Beim nationalistischen „Russischen Marsch“ wurde er beim Zeigen des Hiltergrußes fotografiert. Unter Putin war er als Botschafter bei der Nato, zeitweise als Regierungsvize und später als Chef der Raumfahrtbehörde eingesetzt. Spekulationen zufolge will Putin ihn zum Generalgouverneur der annektierten ukrainischen Gebiete machen. Bisher gibt es diesen Posten nicht.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: 100.000 russische Soldaten tot?

+++ 11.00 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat auf Facebook mitgeteilt, dass inzwischen mehr als 100.000 Soldaten Russlands ausgeschaltet wurden. Innerhalb eines Tages seien 660 Soldaten getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 100.400 (+660)

100.400 (+660) Flugzeuge: 283 (+1)

283 (+1) Hubschrauber: 267 (+0)

267 (+0) Panzer: 3003 (+1)

3003 (+1) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5981 (+2)

5981 (+2) Artilleriesysteme: 1978 (+6)

1978 (+6) Luftabwehrsysteme: 212 (+0)

212 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 413 (+1)

413 (+1) Autos und andere Fahrzeuge: 4615 (+7)

4615 (+7) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1693 (+5)

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Jeden Monat 10.000 russische Soldaten

Moskau/Kiew – Seit mehr als 300 Tagen sind die russischen Invasoren in der Ukraine mittlerweile im Einsatz. Dabei war Präsident Wladimir Putin ursprünglich davon ausgegangen, dass die „militärische Spezialoperation“ rasch wieder beendet sein würde. Doch davon kann schon lange keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Der Ukraine-Krieg läuft für die russischen Streitkräfte geradezu verheerend, ihre Verluste sind exorbitant hoch.

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie problematisch sich die Lage für Russland entwickelt hat. So hat die Zahl der gefallenen russischen Soldaten seit Beginn der Invasion am 24. Februar nach Angaben des ukrainischen Generalstabs inzwischen die Marke von 100.000 überschritten. Dies bedeutet, dass die russischen Streitkräfte jeden Monat durchschnittlich etwa 10.000 getötete Soldaten zu beklagen haben – eine kaum vorstellbare Menge.

Russland räumt nur wenige Verluste im Ukraine-Krieg ein

Tatsächlich wäre der Ukraine-Konflikt damit mit Abstand Russlands verlustreichster Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Zum Vergleich: Im zehn Jahre währenden Afghanistan-Krieg sind nach offiziellen Angaben 14.453 sowjetische Soldaten ums Leben gekommen.

Ob die Zahlen aus dem Ukraine-Krieg stimmen, lässt sich unabhängig nicht überprüfen. Russland selbst gibt kaum einmal Daten zu Verlusten bekannt. Die letzte offizielle Zahl stammt vom 21. September, als Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu die Verluste der eigenen Armee auf nicht ganz 6000 Militärangehörige bezifferte. „Die Verluste Russlands belaufen sich auf 5937“, sagte Schoigu damals im russischen Fernsehen.

Wie hoch sind die russischen Verluste im Ukraine-Krieg?

Die meisten Fachleute gehen allerdings von deutlichen höheren Verlusten Russlands aus. US-General Mark Milley erklärte beispielsweise im November, dass auf russischer Seite weit mehr als 100.000 Soldaten getötet oder verletzt worden seien. Da in der Regel auf einen getöteten Soldaten drei bis vier Verwundete kommen, dürfte Russland bisher ungefähr 20.000 bis 25.000 Soldaten verloren haben.

Obwohl der Winter die Kampfhandlungen an der Süd- und Ostfront fast zum Stillstand gebracht hat, sind die russischen Verluste noch immer sehr hoch. Grund ist die Schlacht um Bachmut, wo Moskau offenbar wild entschlossen ist, trotz erheblicher Verluste einen weitgehend symbolischen Sieg zu erringen. (cs/spr mit dpa/AFP)

