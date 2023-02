Ukraine-News: Wagner-Söldner vor dem Ende? „Völlig von der Munitionsversorgung abgeschnitten“

Liveticker zum Ukraine-Krieg

Bachmut wird in der Ostukraine seit Monaten von schweren Kämpfen erschüttert. Die Wagner-Söldner sind arg dezimiert. Alle Entwicklungen live im News-Ticker.

Evakuation : Die letzten Einwohner Bachmuts sollen die Stadt verlassen.

: Die letzten Einwohner Bachmuts sollen die Stadt verlassen. Lesen Sie hier alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveticker.

Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe stark dezimiert – „Im Moment sind wir völlig von der Munitionsversorgung abgeschnitten“

+++14.42 Uhr: In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Einschätzung der US-Regierung bereits etwa 9000 Soldaten der Söldnertruppe Wagner getötet worden, berichtet Bild. Etwa die Hälfte der Männer seien seit Mitte Dezember gefallen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus. Insgesamt seien seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste etwa 30.000 Angehörige der Wagner-Truppe verwundet oder getötet worden. Angaben aus dem Kriegsgebiet sind von unabhängiger Seite oft kaum zu überprüfen. Laut Angaben des britischen Geheimdienstes soll bereits jeder zweite Kämpfer der Wagner-Gruppe verwundet oder getötet worden sein.

Unterdessen bettelt die verbliebene Wagner-Gruppe um Munition im Ukraine-Krieg: „Im Moment sind wir völlig von der Munitionsversorgung abgeschnitten“, so die Wagner-Söldner. „Wir appellieren an unsere Kollegen und Freunde im Verteidigungsministerium. Wir sind sicher, dass ihr irgendwo in euren Lagern Munition habt“, heißt es weiter im Appell der Wagner-Söldner, die an Putins Verteidigungsministerium und dessen Minister Sergej Schoigu. „Aber wir brauchen sie dringend. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns helfen und diese Munition liefern könnten. Wir werden die Arbeit für Sie tun, wir werden die Arbeit tun. Helfen Sie uns mit der Munition.“ Das berichtet merkur.de.

+++ Update, 18. Februar 2023, 12.52 Uhr: Wegen neuer russischer Luft- und Raketenangriffe ist in der Ukraine nach Angaben der dortigen Behörden in mehreren Regionen Luftalarm ausgelöst und zeitweise der Strom abgeschaltet worden. „Der Feind nutzt die taktische Luftwaffe, besonders im Luftraum der besetzten Gebiete, und startet Raketen“, berichtete der Leiter des Präsidialbüros, Andrij Jermak, am Samstag in Kiew.

Ukraine-News: Explosionen westlich von Kiew – Angriff der russischen Schwarzmeer-Flotte

Mindestens zwei Einschläge meldete die Region Chmelnyzkyj im Westen des Landes – etwa 275 Kilometer westlich von Kiew. „In Chmelnyzkyj war eine Explosion zu hören. Bleiben Sie in Deckung“, warnte Militärgouverneur Serhij Hamalij die Bevölkerung auf seinem Telegram-Kanal. Kurz darauf berichtete er von einer zweiten Explosion. Der Militärgouverneur der Schwarzmeer-Region Mykolajiw, Witalij Kim, zeigte in seinem Telegram-Kanal das Foto einer angeblich abgeschossenen russischen Rakete, die von der russischen Schwarzmeer-Flotte abgefeuert worden sein soll. Zwei Raketen hätten das Gebiet aber Richtung Westen überflogen, warnte er.

+++ 20.10 Uhr: Die russischen Truppen rücken nahe der Stadt Bachmut in der Region Donezk offenbar weiter vor. In den schweren Kämpfen hat die russische Söldnertruppe Wagner nach eigenen Angaben ein aus militärtaktischer Sicht wichtiges Dorf erobert. Die Siedlung Paraskowijiwka nördlich von Bachmut werde vollständig von Wagner-Kräften kontrolliert, teilte deren Chef Jewgeni Prigoschin am Freitag der russischen Agentur Interfax zufolge mit. Eine unabhängige Bestätigung gab es nicht. Im Abendbericht des ukrainischen Generalstabs wurde der Ort nicht erwähnt.

Russische Militärblogger schrieben, dass Paraskowijiwka ein wichtiger Knotenpunkt der ukrainischen Verteidigungslinien gewesen sei. Sollten auch die angrenzenden Dörfer Werchiwka Berchiwka und Jahidne erobert werden, könnten die ukrainischen Truppen in Bachmut nicht mehr von Norden versorgt werden. Der Kampf um die Stadt dauert schon seit Monaten.

Eskalation des Ukraine-Kriegs? Kiew greift wohl die Krim an

+++ 13.30 Uhr: Die Krim könnte wegen des geschwächten russischen Militärs erneut ins Visier der ukrainischen Streitkräfte geraten. So kam es Berichten zufolge am Donnerstagmorgen zu einem Drohnenangriff auf die Krim-Hafenstadt Sewastopol, wie der prorussische Gouverneur Michail Raswoschajew auf Telegram mitteilte. Ausdrücklich verantwortlich machte er die Ukraine allerdings nicht.

Er schrieb, dass zwei unbemannte Luftfahrzeuge „über dem Meer abgeschossen“ wurden und dass „unsere Verteidigungskräfte den Angriff weiterhin abwehren“. Er fügte hinzu, dass „mehrere“ weitere Drohnen abgeschossen worden seien. Abgesehen von Straßensperrungen und einer vorübergehenden Unterbrechung des Fährbetriebs sei „alles ruhig in der Stadt“, sagte er.

Der Telegram-Kanal Crimean Wind berichtete, dass „gegen 5 Uhr morgens mehrere Explosionen über den Gebieten zu hören waren, in denen sich russische Militäreinheiten befinden“. Die stärkste Explosion soll sich um etwa 6.15 Uhr ereignet haben.

Ukraine-News: Letzte Einwohner von Bachmut sollen Stadt verlassen – Droht Eskalation im Ukraine-Krieg?

+++ 11.55 Uhr: Spitzt sich die Lage in der Ostukraine weiter zu? Während der Ukraine-Krieg weiter auf seinen Jahrestag zusteuert, intensivieren sich die Kämpfe im östlichen Teil des Landes. Aufgrund eines Dauerbeschusses sollen die letzten Bewohner von Bachmut nun die Stadt verlassen. „Wenn Sie zurechnungsfähige, gesetzestreue und patriotische Bürger sind, sollten Sie sofort die Stadt verlassen“, appellierte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschukin im Nachrichtenkanal Telegram an die Verbliebenen.

Bachmut steht seit Monaten im Zentrum schwerer Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine. Vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs lebten etwa 70.000 Menschen in der Stadt. Wenige Tausend sollen noch in ihren Häusern sein. Im Krieg in der Ukraine droht derweil eine weitere Eskalation der Lage: Experten befürchten, dass Wladimir Putin die vergangenen Monate genutzt haben könnte, um eine größere Frühlingsoffensive bevorstehen könnte. Sollte der russische Angriff erfolgreich sein, könnte sich das Kräftegleichgewicht in der Ostukraine zugunsten des Aggressors verschieben.

Ukraine News live: Region Donezk ist Zentrum schwerer Angriffe von Russland

+++ 10.30 Uhr: In der Region Donezk wurden durch russische Angriffe offenbar mehrere Menschen getötet oder verletzt. Dies berichtet der Militärverwaltungsleiter der Region, Pawlo Kyrylenko, auf Telegram. Die russische Armee hätte in Bachmut „fünf Einwohner getötet, zehn weitere Menschen in der Oblast wurden verletzt“, schrieb Kyrylenko. Am Donnerstag beschoss Russland zudem unter anderem auch die Städte Mariupol und Wolnowacha. Kyrylenko zufolge ist es derzeit jedoch unmöglich, genaue Opferzahlen zu nennen.

Ukraine-News live: Kreml-Kritiker hält Eskalation des Ukraine-Kriegs nicht für ausgeschlossen

Update, Freitag, 17. Februar 2023, 08.30 Uhr: Michail Chodorkowski, inzwischen Kreml-Kritiker und früherer russischer Oligarch, hält eine Eskalation des Ukraine-Kriegs nicht für ausgeschlossen. Während er die Gefahr für den Einsatz von Atomwaffen durch die Truppen von Russlands Präsidenten Wladimir Putin für nicht wahrscheinlich hält, warnt er vor einem Angriff auf die Nato. Das sagte Chadorkowski Merkur.de von IPPEN.MEDIA.

Die Gefahr vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg ist also längst nicht gebannt. Chodorkowski sagte bezüglich eines möglichen Angriffs auf die Ukraine, dass es ausgeschlossen sei, Putin zu einem Rückzug aus der Ukraine zu überreden. Das gelte „aus demselben Grund, aus dem es unwahrscheinlich ist, dass er strategische Atomwaffen einsetzen wird: Er ist nicht suizidal. Und das wäre Suizid“.

Update, Freitag, 17. Februar 2023, 07:35 Uhr: Kiew/New York – Ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine soll die UN-Vollversammlung über eine Resolution ohne konkrete Ideen für eine Friedenslösung abstimmen. Der von der Ukraine und der Vertretung der Europäischen Union ausgearbeitete Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, bekräftigt eine Reihe bereits ausgedrückter Positionen des größten UN-Gremiums mit seien 193 Mitgliedsstaaten – darunter die territoriale Integrität der Ukraine und die Aufforderung an Russland, seine Truppen zurückzuziehen.

Ein Jahr Ukraine-Krieg – News im Überblick: UN will Resolution für einen Frieden verabschieden

Eine Sondersitzung der UN-Vollversammlung zum Jahrestag des Einmarsches beginnt am Mittwoch, 22. Februar 2023, in der UN-Zentrale in New York. Es werden eine Reihe von Außenministerinnen und Außenministern erwartet.

„Es ist ein Echo von gewissen Resolutionen der UN-Vollversammlung“, sagte ein Diplomat der Deutschen Presse-Agentur. Die Strategie der westlichen Unterstützer der Ukraine sei es dabei nicht, komplexe Umrisse für eine Beendigung des Krieges zur Abstimmung zu stellen, sondern so viele Länder wie möglich zu einem „Ja“ zu bewegen. Damit wollen sie an die Abstimmungsergebnisse des letzten Jahres anknüpfen, als sich im Oktober 143 Staaten gegen völkerrechtswidrige Annexionen durch Moskau gestellt hatten. (dpa)

Ukraine News: Unterstützung für Kreml aus Belarus? Lukaschenko nennt Bedingung für Ukraine-Krieg

+++20.35 Uhr: Nach Ansicht des ukrainischen Präsidentenberaters Mychajlo Podoljak, hat das russische Militär bei den Angriffen auf ukrainische Großstädte „definitiv ihre Taktik geändert“. Wie der 50-Jährige der Nachrichtenagentur AP berichtet, setzte Moskau verstärkt auf den Einsatz von Raketen ohne Sprengkörper und Ballons, um die ukrainische Luftverteidigung auszutricksen. „Sie wollen unser Flugabwehrsystem überlasten, um eine zusätzliche Chance zu erhalten, Infrastruktureinrichtungen zu treffen“, sagte Podoljak.

Als Begründung für diese Taktikänderung nannte der Präsidentenberater eine zunehmende Knappheit von Raketen innerhalb des russischen Militärs. So würde Moskau mittlerweile ältere Raketen aus der Sowjetzeit gemeinsam mit „neue Raketen, die einen gewissen Wert haben“, abfeuern.

News zu Russland und Ukraine: Wichtige Entwicklungen im Ukraine-Krieg

+++17.30 Uhr: Belarus Präsident und Putin-Verbündeter Alexander Lukaschenko würde Russland im Falle eines direkten Angriffs auf Weißrussland im Krieg unterstützen. Die Antwort im Falles eines Angriffs werde dann „am brutalsten ausfallen. Und der Krieg wird einen völlig anderen Charakter annehmen“, zitierte die belarussische Nachrichtenagentur belta Lukaschenko. Das gelte nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Nachbarländer, so Lukaschenko.

Ukraine-Krieg: Ukraine warnt vor russischem „Plan B“

+++ 16.00 Uhr: Oleksij Danilow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, warnte im BBC-Interview, der Kreml könnte eine weitere Option wahrnehmen. Russland wolle die Ukraine nach dem Vorbild von Nord- und Südkorea aufteilen, so Danilow. Dies geschehe vor dem Hintergrund, dass Russland beim Versuch, die Ukraine zu erobern, gescheitert ist. Danilow zufolge hat der pro-russische Politiker und Putin-Vertraute Wiktor Medwedtschuk zu diesem Plan geraten.

Ukraine-Krieg: Russland hat Lage an der Front wohl „falsch eingeschätzt“

+++ 14.20 Uhr: Verluste für Russland: Bis zu 80 Prozent einiger russischer Angriffseinheiten sollen im Ukraine-Krieg bereits gefallen sein. Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar sagte laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine weiter, die Evakuierung der Getöteten und Verwundeten liefe „nur begrenzt oder gar nicht“. Moskaus Streitkräfte würden in der Ostukraine täglich schwere Verluste erleiden. Zudem würden sie realisieren, dass ihre Befehlshaber die Lage an der Front falsch einschätzen.

„Der Beweis dafür sind die zahlreichen sogenannten ‚Suicide Squads‘, also schlecht ausgebildete und ausgerüstete Einheiten, die besonders hohe Verluste verzeichnen“, zitierte Interfax-Ukraine Maljar.

Ukraine News: Zollstreit mit der Slowakei – Raketenwerfer stauen sich an Grenze zur Ukraine

+++ 11.00 Uhr: Die Wartung von Raketen und Panzerhaubitzen für die Ukraine scheitert in der Slowakei seit Wochen an EU-Zollvorschriften. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das europäische Rüstungsunternehmen KNDS hat laut dem Bericht eine Reparaturwerkstatt in der Slowakei errichtet, was noch die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ankündigte. Doch die slowakischen Finanzbehörden pochten darauf, dass die Einfuhr der Geräte zollpflichtig sei.

Deshalb standen Mars-Raketenwerfer wochenlang an der ukrainisch-slowakischen Grenze – bis es Berlin reichte. Die Geräte seien nach Polen gebracht und von dort zur Reparatur nach Deutschland gebracht worden. Durch den Umweg von mehr als 2000 Kilometern fehlten sie der Ukraine länger als geplant.

Putins Luftwaffe im Ukraine-Krieg: Geheimdienst bescheinigt ihr „schlechtes Abschneiden“

+++ 9.57 Uhr: „Insgesamt schneidet die russische Luftwaffe im Krieg weiterhin schlecht ab“, attestiert der britische Geheimdienst nun Putins Flotte. Zwar hätten die Kampfflugzeuge zuletzt wieder mehr Angriffe geflogen, könnten aber ihre Schlüsselrolle nicht ausfüllen, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Grund sei einerseits die funktionierende ukrainische Flugabwehr, außerdem seien die Kampfjets wegen der Gefahr ukrainischer Angriffe auf russische Flugplätze über mehrere Basen verstreut worden.

Mit schätzungsweise 1500 Militärflugzeugen sei die russische Luftwaffe zwar weitgehend intakt. Allerdings sei eine Ausdehnung des Luftkriegs unter den aktuellen Umständen unwahrscheinlich. Dies würde zu „untragbaren Flugzeugverlusten“ führen.

Ukraine-News: Expertin warnt vor „katastrophalem Tribut“ bei Ende von Starlink

+++ 8:20 Uhr: Die Drohungen von Tech-Milliardär Elon Musk, die Finanzierung des Satelliten-Internets Starlink seiner Raumfahrt-Firma SpaceX für die Ukraine auszusetzen, stößt im ukrainischen Militär auf Unmut. „Starlink ist eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir in diesem Krieg haben“, zitiert die Welt einen Soldaten aus dem im ostukrainischen Frontort Tschassiw Jar. Starlink ermöglicht eine Internetverbindung auch an Orten, deren Infrastruktur völlig zerstört ist. Das ukrainische Militär braucht es für die Drohnenaufklärung.

Ukraine-News: „Starlink ist eines der wichtigsten Werkzeuge“ – Militär auf Elon Musks Satelliten-Internet angewiesen

Anfang Februar hatte SpaceX angekündigt, die Nutzung von Starlink einzuschränken. Auch Elon Musk hatte Ende vergangenen Jahres getwittert, dass SpaceX „das bestehende System nicht unbefristet bezahlen UND tausende weitere Terminals schicken kann“. SpaceX habe Kosten von rund 20 Millionen Dollar monatlich. Die Ukraine soll etwa 20.000 Starlink-Terminals nutzen. Auch Experten kritisieren die Entscheidung. Diese „wird wahrscheinlich einen katastrophalen menschlichen Tribut fordern“, sagte Olga Boichak, Dozentin für Digitalkultur an der Universität Sydney, ebenfalls zur Welt. Bereits jetzt soll es vermehrt Störungen mit Starlink geben.

+++Update, Donnerstag, 16. Februar 2023, 07:20 Uhr: Kiew – Auch mit Blick auf die erwartete neue Waffenhilfe sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Land in einer entscheidenden Phase. „Wir müssen den Frühling so gestalten, dass wirklich spürbar ist, dass die Ukraine sich auf den Sieg zubewegt“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Mittwoch.

Ukraine-News: Kiew will im Frühjahr Weichen für Sieg stellen

Selenskyj verwies auf die massiven Verluste, die Russland derzeit Experten zufolge täglich an der Front in der Ostukraine erleidet. Diese Phase müsse nun für militärische Erfolge der ukrainischen Armee genutzt werden, erklärte er: „Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es dort (in Russland) immer weniger das Bestreben gibt, ukrainische Gebiete besetzt zu halten.“

Unterdessen musste Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) einräumen, dass die sogenannte Panzerkoalition für die vor einem Jahr von Russland angegriffene Ukraine wohl ihr Ziel vorerst verfehlen wird. Und auch aus London gab es – mit Blick auf mögliche Kampfjet-Lieferungen – aus ukrainischer Sicht einen Dämpfer.

Ukraine-News: Ukraine meldet sechs mutmaßliche Spionageballons über Kiew

Über Kiew sind Angaben der Behörden zufolge gleich mehrere mutmaßliche Spionageballons entdeckt worden. Die ukrainische Luftwaffe habe „rund sechs feindliche Luftziele“ registriert und einige abgeschossen, teilte die Kiewer Militärverwaltung mit. Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich um im Wind schwebende Ballons, die mit Reflektoren oder Geheimdienstausrüstung ausgestattet sein könnten.

Möglicherweise hätten die Russen die Ballons losgeschickt, um mit ihrer Hilfe ukrainische Flugabwehrstellungen ausfindig zu machen, hieß es weiter. Um genauere Informationen zu erhalten, werden die abgeschossenen Objekte nun gründlich untersucht.

Ukraine-News: Deutsche Panzerkoalition für Ukraine verfehlt vorerst ihr Ziel

Die Ukraine wird vorerst nicht die von Deutschland in Aussicht gestellte Menge an Kampfpanzern erhalten. Nach Angaben von Pistorius sind bei einem Treffen der sogenannten Panzerkoalition keine neuen Zusagen für Panzer vom Typ Leopard 2A6 gemacht worden. Demnach wollen nur Deutschland und Portugal dieses Modell liefern. „Da werden wir die Bataillonsstärke nicht erreichen“, räumte der SPD-Politiker ein.

Die Bundesregierung hatte am 25. Januar das Ziel ausgegeben, „rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern für die Ukraine zusammenzustellen“. Diese sind in der Ukraine üblicherweise mit jeweils 31 Panzern ausgestattet. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich Ende der vergangenen Woche noch optimistisch gezeigt, dass das Ziel erreicht werden kann.

In Großbritannien dämpfte zudem Verteidigungsminister Ben Wallace die Hoffnungen der Ukraine auf schnelle Kampfjet-Lieferungen deutlich. „Ich denke nicht, dass wir in den kommenden Monaten oder gar Jahren unbedingt Kampfjets liefern werden, denn das sind ganz andere Waffensysteme als etwa Panzerabwehrraketen“, sagte Wallace in einem BBC-Interview.

Ukriane-News: Generalinspekteur bestätigt deutschen Leopard-Zeitplan

Zugleich bestätigte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, den baldigen Einsatz von deutschen Panzern in der Ukraine. „Ich gehe davon aus, dass unsere Leoparden und Marder noch im März in der Ukraine zum Einsatz kommen“, sagte Zorn der Welt. Es habe gedauert, Mehrheiten für die Lieferung zu organisieren, aber nun gelte: „Wenn wir uns entscheiden, ein Waffensystem zu liefern, dann machen wir es auch nachhaltig. Sprich: mit den entsprechenden Ersatzteilpaketen und der dazugehörigen Munition.“

Die Bundeswehr hatte am Montag mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2 begonnen. Sie solle zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein. Die Bundesregierung hat der Ukraine zudem 14 Leopard 2A6 zugesagt.

Ukraine-News: US-Außenminister Blinken nimmt an Münchner Sicherheitskonferenz teil

US-Außenminister Antony Blinken nimmt an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Er will dort in bi- und multilateralen Treffen die weitere Unterstützung für die Ukraine besprechen, teilte das US-Außenministerium mit. Außerdem werde Blinken danach weiter in die Türkei und nach Griechenland reisen.

Ukraine-News: Was am Donnerstag wichtig wird

Bei der Eröffnung der Berlinale am Donnerstagabend soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet werden. Das Festival sprach von „einer besonderen Ehre“. (dpa/jon)

Ukraine-News: Russlands Truppen verstärken Angriff im Osten der Ukraine

Update, 19 Uhr: Kiew/Moskau – Russische Truppen haben ihre Angriffe auf ukrainische Stellungen im Osten des Landes verstärkt. Das sagte am Mittwoch die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Malyar. Die Situation sei demnach angespannt, die Kiewer Streitkräfte würden aber bislang durchhalten.

Malyar schrieb in der Messaging-App Telegram: „Es ist schwierig für uns“ – und fügte hinzu, dass

Ukraine-News: EU-Vize fordert weitere Panzerlieferungen für den Ukraine-Krieg

Erstmeldung, Mittwoch, 15. Februar 2023, 13:30 Uhr: Kiew/Moskau – Die jüngste Eskalation des Ukraine-Kriegs tobt seit knapp einem Jahr und ein Ende des Krieges ist weiterhin noch nicht in Sicht. Während Russlands Präsident Wladimir Putin in den vergangenen Monaten mit Drohungen um einen Atomkrieg und möglichen Konfliktspiralen auf sich aufmerksam machte, konzentrieren sich die Kämpfe seit einigen Wochen auf Regionen in der Ostukraine. Der Westen und die Nato unterstützen derweil die Ukraine mit Waffenlieferungen. EU-Vizepräsident Josep Borrell wirbt derweil um weitere Panzerlieferungen an die Ukraine.

Ukraine-Krieg News: EU-Vize Borrell fordert weitere Panzer für die Ukraine

Die Führung der Ukraine tat es bereits in den vergangenen Monaten, nun legt Borrell nach: Der EU-Politiker appellierte an die Mitglieder, moderne Panzer, die „nur stehen und mit Staub bedeckt“ sind, so schnell wie möglich an die Ukraine zu liefern. Seiner Einschätzung nach sei das Frühjahr und der Sommer 2023 für den Ausgang des Ukraine-Kriegs entscheidend. Schon im Dezember wurde von der Deutschen Regierung mit einer russischen Großoffensive im Ukraine-Krieg gerechnet.

Während die Ukraine weiter hochgerüstet wird, gab es in der Vergangenheit zahlreiche Konfliktherde im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Die Nato will laut einer Meldung der Welt künftig einen besseren Schutz kritischer Unterwasser-Infrastruktur koordinieren. Dass solche Infrastruktur verwundbar ist, zeigte sich zuletzt im vergangenen Jahr, als die Nord-Stream-Pipeline beschädigt wurde. Über den entsprechenden Plan sprach Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister.

Ukraine News live: Entwicklungen beim Militär im Liveticker

Wie mehrere Medien berichten, verstärkt Russland nach Angaben (Stand: 15. Februar) massiv seine Streitkräfte in der Region Luhansk in der Ostukraine. Aus militärischer Sicht habe die Führung um Russlands Präsidenten Wladimir Putin veranlasst, weitere Truppen und schweres Gerät in die Region zu versetzten. Das teilte der ukrainische Gouverneur der Region, Serhij Hajdaj, mit. Derzeit gebe es zudem Beschuss aus der Luft. „Die Angriffe kommen in Wellen aus verschiedenen Richtungen“, zitiert die Tagesschau den Gouverneur.

Zuvor waren die News über den Ukraine-Krieg verbreitet worden, dass die Truppen Russlands nach eigenen Angaben zwei befestigte ukrainische Verteidigungslinien in Luhansk durchbrochen hätten. Hajdaj dementierte Gerüchte, nach denen sich die Streitkräfte der Ukraine zurückziehen würden. Derweil wird in Deutschland mal wieder über eine Wehrpflicht oder einen Pflichtdienst debattiert.

Ukraine News: Front im Ukraine-Krieg wird von Russland verschoben

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich immer weiter zu. Im Osten der Ukraine, wo seit längerem schwere Kämpfe toben, hält die Armee von Wolodymyr Selenskyj weiter an der Verteidigung von Bachmut fest – und verzeichnet immer wieder Erfolge. „Die ukrainische Verteidigung von Bachmut hat den Kreml gezwungen, einen Großteil der Wagner-Gruppe als Truppe zu erschöpfen“, teilte das Institut für Kriegsstudien (ISW) aus den USA mit. Dennoch: Das russische Militär lässt seit Tagen nicht locker und setzt immer wieder auf entschiedene Luftangriffe, die den Vormarsch der Armee Russlands begünstigen.

Diese Strategie geht zwar auf, sorgt gleichermaßen aber auch für zahlreiche Nachteile. Da Russland hochwertige Luftstreitkräfte aufwenden müsse, um Fortschritte zu machen. Die daraus resultierende Schwächung der russischen Seite begünstige die Bedingungen für eine ukrainische Gegenoffensive, so das ISW. Eine Verteidigung von Bachmut und die Vorbereitung einer Gegenoffensive schlössen sich daher nicht gegenseitig aus. Westliche Beobachter hatten zuvor Kiews Entscheidung angezweifelt, weiter an Bachmut festzuhalten.

Ukraine News: Wird Bachmut im Ukraine-Krieg zum Hexenkessel?

Bachmut gilt in der Ostukraine als umkämpfte Region. Immer wieder mehren sich Gerüchte, dass Russland mit seinen Streitkräften zahlreiche Regionen und Städte eingenommen hat. Neben der Region Luhansk steht auch Donezk immer wieder im Fokus der Kämpfe. Im Zusammenhang mit den Kämpfen in der Ukraine spielt auch die Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin im Zentrum. Nachdem die Privatarmee von „Putins Koch“ in der Vergangenheit global die Interessen Russlands auf den Konfliktfeldern der Welt vertreten hat, gelten die russischen Söldner seit Beginn des Ukraine-Kriegs als brutale und skrupellose Kämpfer.

News zum Ukraine-Krieg: Russland startete Überfall auf Ukraine am 24. Februar 2022

Am 24. Februar 2022 startete Russlands Armee unter Präsident Wladimir Putin den Krieg mit der Ukraine. Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Kämpfe dominieren Härte und Zerstörung die News über die Ukraine. Bisher sind knapp 14 Millionen Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine geflüchtet. Genaue Opferzahlen sind nicht bekannt. Dennoch erreichen fast täglich neue Schreckensmeldungen die Medien.

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg starteten der Westen und die Nato umfangreiche Sanktionen gegen Russland, Wladimir Putin und seine Oligarchen. Als Unterstützung werden seit Monaten Waffen an die Ukraine geliefert – auch aus Deutschland. Während andere Nationen sehr schnell Hilfslieferungen zugesagt haben, zögerte die deutsche Politik lange Zeit. Inzwischen hat sich aber auch die Regierung um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereiterklärt, Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Zwischenzeitlich konnte die Ukraine dank der westlichen Hilfen den russischen Vorstoß deutlich zurückdrängen. Großbritannien plante zudem die Lieferung von Challenger 2-Panzern. (febu)

