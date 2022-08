Ukraine-News: Heftige Kämpfe in Donezk – Ukraine meldet Verteidigungserfolge

Ukraine-Krieg

Im Ukraine-Krieg toben weiterhin heftige Kämpfe zwischen den Streitkräften. Russland bombardiert offenbar die Stadt Bachmut: der News-Ticker.

+++ 22.25 Uhr: Während die ukrainische Armee im Osten der Ukraine vielerorts unter Druck gerät, ist es den Streitkräften im Osten des Gebiets Donezk am Samstag (6. August) vorerst gelungen, alle russischen Angriffe abzuwehren. So seien nach Angaben des ukrainischen Generalstabs Offensiven Russlands auf die Städte Slowjansk, Bachmut und Awdijiwka zurückgeschlagen worden.

Vor allem in der Stadt Bachmut wird von beiden Kriegsparteien über heftige Kämpfe berichtet, die sich zum Teil bereits mitten in der Stadt abspielen sollen. Die Kleinstadt gilt als ein Eckpfeiler des Verteidigungssystems rund um den letzten von Ukrainern gehaltenen Ballungsraum im Donbass. Sollten Bachmut und andere Kleinstädte fallen, wäre der Weg für die russischen Truppen weitgehend frei in Richtung Slowjansk und Kramatorsk. Seit der Eroberung des Nachbargebiets Luhansk konzentrieren die Russen ihre Angriffe in der Ostukraine auf Donezk, wo sie bislang rund 60 Prozent des Territoriums erobert haben.

+ Seit der Eroberung des Gebiets Luhansk konzentriert Russland seine Angriffe in der Ostukraine auf Donezk. 60 Prozent der Region sind bereits erobert. (Symbolbild) © Bulent Kilic/AFP

Ukraine-Krieg: Russland soll Atomkraftwerk vermint haben – Warnung vor radioaktiver Gefahr

+++ 15.30 Uhr: Russische Streitkräfte haben offenbar das Gelände rund um das Kernkraftwerk Saporischschja vermint. Darüber berichtet The Insider. Das Investigativteam des kremlkritischen Magazins bezieht sich dabei auf ein Video, das zu Wochenbeginn gedreht worden sein soll. Es soll russische Militärlaster zeigen, die auf das Fabrikgelände fahren und dort Güter abladen. Nach Informationen von The Insider wurde entweder das Kraftwerk selbst oder das Geländer außenherum vermint.

+++ 14.55 Uhr: Das gestern beschossene Atomkraftwerk in Saporischschja im Südosten der Ukraine besitzt möglicherweise eine erhöhte Brand- und Strahlungsgefahr. „Das Atomkraftwerk Saporischschja arbeitet mit dem Risiko einer Verletzung der Normen für Strahlen- und Brandschutz“, warnte die staatliche ukrainische Atombehörde Enerhoatom am Samstag (6. August) über Telegram mit.

Schuld daran sollen eine Stickstoffanlage und ein Hilfskorpus sein, die durch den Beschuss vom Vortag beschädigt worden waren. „Es bleibt das Risiko, dass Wasserstoff austritt und sich radioaktive Teilchen verteilen, auch die Brandgefahr ist hoch“, meldet die Atombehörde. Das Fachpersonal des Atomkraftwerks sorgt derzeit für die atomare Sicherheit der Anlage, allerdings unter erschwerten Bedingungen aufgrund der Besatzung durch die russischen Truppen. Das größte Atomkraftwerk Europas ist seit Anfang März unter russischer Kontrolle.

Ukraine-News: Russisches Militär meldet zahlreiche getötete ukrainische Soldaten

+++ 13.43 Uhr: Nach Angaben des russischen Militärs sind bei Luft- und Artillerieschlägen fast 600 ukrainische Soldaten getötet worden. „Nahe der Ortschaft Bilohirka im Gebiet Cherson wurden durch Luftschläge und Artilleriefeuer der zeitweise Standort der 46. ukrainischen Luftsturmbrigade getroffen“, sagt Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Samstag (6. August). Durch Raketenangriffe an der Front von Cherson seien außerdem 70 weitere Soldaten getötet und 150 verletzt worden. Konaschenkow berichtete zudem über die Vernichtung mehrerer Artilleriesysteme der Ukraine.

Cherson liegt im Süden der Ukraine. Die Eroberung des Gebiets gehört laut Berichten des britischen Verteidigungsministeriums (MOD) zu den aktuellen Kriegszielen der russischen Armee. Die Offensive Russlands wird sich demnach noch mehr in die Südukraine verlagern. Das MOD bezeichnete diesen strategischen Frontenwechsel als „neue Phase des Krieges“.

Ukraine-News: Atomkraftwerk im Südosten beschossen

+++ 11.50 Uhr: Die Ukraine hat russische Streitkräfte beschuldigt, einen Atomreaktor in der Nähe des von Russland besetzten Kraftwerks Saporischschja im Südosten des Landes angegriffen zu haben. Energoatom, der staatliche Betreiber der ukrainischen Kernkraftwerke, teilte in einer Erklärung mit, dass auf dem Gelände des Kraftwerks drei Einschläge verzeichnet worden sind.

Das russische Verteidigungsministerium warf den ukrainischen Streitkräften vor, das Kraftwerk beschossen zu haben, und erklärte, dass ein Austritt von Strahlung nur durch Glück verhindert werden konnte.

Ukraine-News: „Neue Phase des Krieges“ beginnt – Russland bereitet schweren Angriff vor

+++ 09.30 Uhr: Informationen aus Großbritannien zufolge sammeln sich russische Streitkräfte in der Südukraine. Das britische Verteidigungsministerium spricht von einer „neuen Phase des Krieges“. Der Konflikt verlagere sich nun in den Süden des Landes auf eine etwa 350 kilometerlange Frontlinie entlang des Flusses Dnepr zwischen Cherson und Saporischschja. Lange Konvois mit russischen Militärfahrzeugen, Panzern, Artillerie und anderen Waffen verlassen weiterhin die ukrainische Donbass-Region und bewegen sich in Richtung Südwesten.

Die ukrainischen Streitkräfte würde ihre Angriffe immer häufiger auf Brücken, Munitionsdepots und Eisenbahnverbindungen in den südlichen Regionen der Ukraine richten, um die Versorgungswege Russlands zu zerstören. Dazu gehört auch die strategisch wichtige Eisenbahnstrecke, die Cherson mit der von Russland besetzten Krim verbindet. Taktische Bataillone, die 800 bis 1000 Soldaten umfassen, seien auf der Halbinsel stationiert worden und könnten die russischen Truppen in Cherson unterstützen.

Ukraine-News: Russland startet schweren Angriff – Ostukraine unter heftigem Beschuss

+++ 08:53 Uhr: Russland drängt auf die Eroberung der Ostukraine. Die Truppen attackieren derzeit nach Angaben aus Kiew mit aller Härte Bachmut, einen Eckpfeiler des Verteidigungssystems rund um den letzten von Ukrainern gehaltenen Ballungsraum im Donbass. Die russischen Streitkräfte setzten dabei schwere Panzerkanonen sowie Rohr- und Raketenartillerie ein, um das Gebiet zu bombardieren. Das teilte der Generalstab der Ukraine auf Facebook mit. „Der Feind führt einen Angriff auf Bachmut durch, die Kämpfe halten an“, heißt es dort.

+ Ukraine-News: Russland soll erneut auf Atomkraftwerk geschossen haben. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/dpa

Seit der Eroberung der abtrünnigen Volksrepublik Luhansk konzentriert sich die Offensive Russlands in der Ostukraine auf die benachbarte Region Donezk. Noch vor wenigen Tagen konnte das ukrainische Militär den Eroberungsversuchen der Stadt Bachmut standhalten.

Ukraine-News: Russland beschleunigt Annexion mit Passabschaffung und Scheinreferenden

+++ 07.45 Uhr: Das Institute for the Study of War teilt mit, dass russische Streitkräfte in der Ukraine vom Iran gelieferte Drohnen einsetzen. Die US-Denkfabrik berichtete am 5. August, ukrainische Beamte hätten bestätigt, dass der Iran Russland 46 Drohnen zur Verfügung gestellt habe, die nun im Kampf eingesetzt würden.

Das ISW berichtete außerdem, dass Russland die vorübergehend besetzten Regionen der Ukraine weiterhin auf Scheinreferenden und die Annexion vorbereitet, indem es die Passabschaffung und die Einführung des Rubels beschleunigt und pro-ukrainische Beamte durch russische ersetzt.

Ukraine-News: Weiterer Angriff auf Atomkraftwerk – Selenskyj sieht „nukleare Bedrohung“

Update vom Samstag, 06. August, 07.00 Uhr: „Wer nukleare Bedrohungen für andere Völker schafft, ist definitiv nicht in der Lage, Nukleartechnologie sicher einzusetzen“, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in der Nacht zum Samstag. Konkret verlangte er etwa Strafmaßnahmen gegen den russischen Staatskonzern Rosatom. Er macht Russland für den Beschuss des Atomkraftwerks in Saporischschja verantwortlich.

Derweil sollen russische Streitkräfte einen landwirtschaftlichen Betrieb und einen Getreidesilo in der Oblast Saporischschja beschossen haben. Der russische Beschuss im Nowomykolaiwski-Bezirk der Region zerstörte Getreidesilos mit etwa 3000 Tonnen Getreide, berichtet Ukrinform unter Berufung auf den Direktor des Silos. Der russische Beschuss traf Berichten zufolge auch die landwirtschaftliche Infrastruktur und zerstörte ein Lagerhaus mit über 365 Tonnen Sonnenblumen.

Ukraine-Krieg: Weiterer Angriff auf Atomkraftwerk – Russland macht Ukraine verantwortlich

+++ 22.29 Uhr: Nach den drei Artillerieeinschlägen auf dem Gelände des Atomkraftwerks in Saporischschja, hat sich nun Russland zu Wort gemeldet. Wie schon nach dem ersten Angriff machte Russland die Ukraine für den Artillerieschlag verantwortlich, wie AFP berichtet. „Bewaffnete ukrainische Gruppen führten drei Artillerieschläge auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja (...) und in der Stadt Enerhodar durch“, heißt es in der Erklärung der russischen Armee. Zuvor hatte die Ukraine, Beschuss von Russland gemeldet.

Die Truppen von Wladimir Putin forderten die „internationale Organisationen auf, die kriminellen Handlungen des Regimes von Wolodymyr Selenskyj zu verurteilen, welches nukleare Terrorakte begeht“. Seit Anfang März steht das Kraftwerk unter russischer Besatzung. Moskau wurde zuletzt aus den Reihen der USA dafür kritisiert. Außenminister Antony Blinken sagte, Russland wisse sehr wohl „dass die Ukraine nicht zurückschießen könne und wolle, weil sie versehentlich einen Atomreaktor oder dort gelagerten hoch radioaktiven Abfall treffen könnte“.

+ Atomkraftwerk getroffen: Russland weist Schuld von sich. (Archivbild) © Dmytro Smolyenko/IMAGO

Atomkraftwerk unter Beschuss: Energieunternehmen meldet erneuten Beschuss

+++ 21.10 Uhr: Ein zweiter Angriff soll das Atomkraftwerk in Saporischschja erschüttert haben. Mit Mehrfachraketenwerfern soll Russland auf das Kraftwerk geschossen haben, das schreibt der Betreiber Enerhoatom in seiner aktuellsten Meldung.

Durch den Angriff soll eine Stickstoff-Sauerstoff-Station und ein Sekundärgebäude des Kraftwerks schwer beschädigt worden sein. Bisher gäbe es zwar keine Verletzten, allerdings bestehe die Gefahr, dass Wasserstoff austrete und Radioaktivität freigesetzt werde.

Ukraine-News: Austritt von radioaktiver Strahlung nach Angriff im Rahmen des Möglichen

Hinzu komme eine hohe Brandgefahr, wie es in der Meldung heißt. Das ukrainische Staatsunternehmen schreibt, dass Vertreter des russischen Energiekonzerns Rosatom, bereits vor dem Angriff geflohen seien. Rosatom ist derzeit in staatlicher Hand.

Die Mitarbeiter von Enerhoatom würden derzeit Maßnahmen ergreifen, um die Strahlensicherheit auch weiterhin zu gewährleisten. Diees Angaben stammen vom ukrainischen Betreiber des Kraftwerks Enerhoatom und konnte bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-News: Angriffe auf Atomkraftwerk

+++ 18.30 Uhr: Nachdem der britische Geheimdienst zu früherer Stunde erneut vor Gefährdungen durch Angriffe am Atomkraftwerk Saporischschja gewarnt hatte, vermeldet das staatliche Energieunternehmen der Ukraine nun erneute Angriffe. Wie Enerhoatom mitteilte, beschossen Truppen aus Russland erneut das Kraftwerk.

Bei dem Angriff, der gegen 14.30 Uhr am Freitag (5. August) erfolgt sein soll, wurde eine 330-kV-Hochspannungsleitung zerstört. In Folge des Angriffs sei einer der Kraftwerksblöcke, des größten Atomkraftwerkes in Europa abgeschaltet worden. Aus dem Kraftwerk, das in der von Russland besetzten Stadt Enerhodar liegt, tritt nach bisherigen Angaben der Energiebehörde keinerlei Strahlung aus. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-News: Russland und Ukraine werfen sich Angriff auf Atomkraftwerk vor

Vor wenigen Tagen hatte auch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA Bedenken bezüglich der Sicherheit des Kraftwerks ausgesprochen, wie die dpa schreibt. Eine Inspektion sei eigentlich dringend notwendig, aber unter den aktuellen Kriegsbedingungen nicht möglich, heißt es.

Von der russischen Seite heißt es, dass der Beschuss durch Einheiten der Ukraine erfolgt sei. In den russischen Agenturmeldungen ist außerdem vom Ausbruch eines Feuers die Rede, wie dpa berichtet. Diese Darstellung konnte eben sowenig überprüft werden, wie die der ukrainischen Seite.

Ukraine-News: Russland beginnt mit Gewalt zu rekrutieren

+++ 16.55 Uhr: Russland beginnt in den besetzten Gebieten in der Region Luhansk mit der Zwangsrekrutierung der Bevölkerung. Der Gouverneur der Region, Serhiy Haidai, gab bekannt, dass die pro-russischen Streitkräfte sogar Lehrer in deren Sommerpause zwangsrekrutieren würden, das schreibt der Kyiv Independent.

Rund 300 Männer seien zudem direkt „von der Straße“ zwangsrekrutiert worden. In den Orten Bryanka und Kadiivka seien Menschen an Bushaltestellen und in öffentlichen Verkehrsmitteln gewaltsam eingezogen worden, heißt es. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Update vom Freitag, 5. August, 13.30 Uhr: Wie die Kyiv Independent berichtet, hat Russland ein Wohngebiet in Charkiw mit sogenannten Tornado-Raketen beschossen. Ersten Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft zufolge wurden dabei zwei Männer sowie zwei Frauen verletzt. Darüber hinaus seien mehrere Wohnhäuser sowie Fahrzeuge stark beschädigt worden.

Unterdessen vermutet die ukrainische Militärverwaltung in der Hafenstadt Mykolajiw im Süden des Landes mehrere feindlich gesinnte Kollaborateure. Wie Gouverneur Witalij Kim auf Telegram mitteilte, werde daher bis Montagmorgen (8. August) eine Ausgangssperre verhängt und verschiedene Stadtteile überprüft. Bislang gebe es allerdings keine Anzeichen dafür, dass Mykolajiw in Gefahr steht, von russischen Truppen eingekesselt zu werden.

News zum Ukraine-Krieg: Sorge um Atomkraftwerk wächst weiter

Erstmeldung vom Freitag, 5. August: Saporischschja – Nach Einschätzung britischer Geheimdienste gefährden Aktionen der russischen Streitkräfte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Moskaus Absichten im Hinblick auf das größte Atomkraftwerk in Europa seien fünf Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges „noch immer unklar“, hieß es am Freitag (5. August) in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums.

Russland setze wohl Artillerieeinheiten in den an das Kraftwerk angrenzenden Gebieten ein, um ukrainische Regionen westlich des Dnipro-Flusses anzugreifen. Womöglich nutzten sie dabei den Hochsicherheitsstatus des Kraftwerkgeländes aus, um sich und ihre Ausrüstung vor nächtlichen ukrainischen Gegenangriffen zu schützen, hieß es.

News zum Ukraine-Krieg: Prinzipien der nuklearen Sicherheit wurden „verletzt“

Mit sechs Blöcken und einer Leistung von 6000 Megawatt ist das Werk in der Stadt Enerhodar in der Oblast Saporischschja das größte Atomkraftwerk Europas. Russische Truppen hatten die Anlage Anfang März besetzt. Danach wurde das Kernkraftwerk von ukrainischem Personal weiterbetrieben, aber von russischen Nuklearspezialisten überwacht.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat die Lage am Kernkraftwerk als äußerst unbeständig und fragil bezeichnet. „Alle Prinzipien nuklearer Sicherheit wurden auf die eine oder andere Art verletzt“, sagte Rafael Grossi in dieser Woche in New York. Eine IAEA-Inspektion zur Prüfung der technischen Sicherheit sei dringend erforderlich. (nak mit dpa)

