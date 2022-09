Lawrow lässt mit Verhandlungs-Signal aufhorchen – Putins erste Annexions-Pläne vor abruptem Stopp

News zur Kriegs-Diplomatie

+ © ITAR-TASS/Imago Images Russlands Außenminister Sergei Lawrow bei einem Besuch in Kairo, Ägypten am 24. Juli. (Archivfoto) © ITAR-TASS/Imago Images

Die Ukraine fährt eine erfolgreiche Gegenoffensive. Plötzlich spricht der Kreml wieder von Verhandlungen. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Update vom 11. September, 19.20 Uhr: Medienberichten zufolge will Russland auf geplante Referenden in den Oblasten Charkiw und Saporischschja verschieben. Hintergrund sei wohl die ukrainische Gegenoffensive, meldet Kyiv Independent unter Berufung auf das russische Exil-Medium Meduza. Vorerst nicht betroffen sei ein geplantes Referendum in Cherson.

Wladimir Putins Partei hatte erst am Mittwoch (7. September) für Anfang November ein Referendum in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine über deren Annexion vorgeschlagen. „Es wäre richtig und symbolträchtig“, ein solches Referendum „im Donbass und den befreiten Gebieten“ am 4. November abzuhalten, dem Tag der Nationalen Einheit in Russland, erklärte Generalsekretär Andrej Turtschak.

Im März 2014 hatte Russland bereits ein Referendum über die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim organisiert, nachdem russische Spezialkräfte dort interveniert hatten. Die Abstimmung wurde von Kiew und westlichen Regierungen deutlich kritisiert.

Update vom 11. September, 19.11 Uhr: Inmitten von russischen Rückzugs-Bewegungen im Ukraine-Krieg finden in Russland Regionalwahlen statt – offenbar zeichnen sich dabei Siege für die Putin-Partei „Geeintes Russland“ ab. Unabhängige Beobachter notierten Indizien für Betrug. Das Innenministerium meldete allerdings nichts dergleichen.

Ukraine-Krieg: Putin und Macron telefonieren wieder – AKW in Saporischschja Thema

Update vom 11. September, 17.16 Uhr: Gerade erst hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow Verhandlungsbereitschaft mit der Ukraine signalisiert. Nun haben offenbar auch Kremlchef Wladimir Putin und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wieder miteinander telefoniert. Nach Angaben aus Moskau ging es in dem Gespräch um die Lage am Atomkraft Saporischschja. Putin habe ein internationales Einwirken auf die Ukraine gefordert, damit diese ihre Angriffe auf die Anlage einstelle, hieß es in einer Kreml-Mitteilung vom Sonntag.

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass das größte Atomkraftwerk Europas vollständig heruntergefahren werden musste. Laut der ukrainischen Atombehörde Enerhoatom waren aufgrund von Beschuss zwischenzeitlich alle Verbindungslinien zum Stromnetz unterbrochen. Auch die russische Seite bestätigte die Abschaltung des Kraftwerks. Kiew wirft den russischen Truppen seinerseits immer wieder vor, das seit März unter ihrer Kontrolle stehende AKW selbst zu beschießen.

Ukraine-Krieg: Klitschko kündigt Befreiung der „gesamten Ukraine“ an

Update vom 11. September, 17.03 Uhr: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bittet Deutschland um Waffenlieferungen. „Liefert, was ihr könnt, um die russischen Soldaten aus unserem Land schnell zu vertreiben“, sagte Klitschko der Bild. Klitschko sieht die jüngsten Gebietsgewinne der ukrainischen Armee als „ersten großen militärischer Erfolg“. Dieser sei „auch mit der Hilfe westlicher Waffen“ zustande gekommen. Aus Deutschland seien nun etwa Leopard-2-Panzer entscheidend, um die ukrainische Gegenoffensive zügig weiter voranzubringen. Auch FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die Lieferung der Panzer zuletzt eingefordert.

Um ihre Soldaten besser zu schützen und auszustatten, brauche die Ukraine „gerade jetzt dringend“ weitere Waffenlieferungen, sagte Klitschko der Bild. Er kündigte zudem eine Befreiung der „gesamten Ukraine“ an. Die Frage sei aber, „wie schnell das passiert und wie hoch die Opferzahlen sein werden“.

Ukraine-News: Putins neue Haltung? Lawrow lässt mit Verhandlungs-Signalen aufhorchen

Überblick vom 11. September: Kiew/Berlin – Die Ukraine macht laut Medienberichten große Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes. Nun hat sich Wladimir Putins Außenminister Sergej Lawrow zum Thema möglicher Verhandlungen geäußert. Nicht zuletzt angesichts der veränderten Kriegslage wirkten seine Äußerungen im russischen Staatsfernsehen Rossiya-1 durchaus bemerkenswert.

„Russland lehnt Verhandlungen mit der Ukraine nicht ab“, sagte Lawrow am Sonntag (11. September). Der oberste Kreml-Diplomat schien nun sogar auf schnelle Gespräche zu drängen. „Doch je länger der Prozess hinausgezögert wird, desto schwerer wird es, sich zu einigen“, fügte er hinzu. Diese Haltung habe Putin bei einem Treffen mit Politikern der Staats-Duma klar gemacht. Die Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine sind seit Monaten ausgesetzt.

Lawrow rechtfertigte im TV einmal mehr das russische Vorgehen. Er sprach von einer Auseinandersetzung mit dem ganzen Westen. Dieser versuche, unter allen Umständen seine Vormachtstellung zu bewahren. Doch die Menschheit bewege sich auf eine gerechtere Weltordnung mit multipolaren Machtzentren zu, prognostizierte Russlands Chefdiplomat.

Offiziell macht Moskau für den Verhandlungsstopp Kiew verantwortlich. Russland stellt für einen Frieden allerdings harte Bedingungen. So soll die Ukraine nicht nur auf einen Nato-Beitritt verzichten, sondern auch hohen Gebietsverlusten zustimmen. So hat Moskau die Abtretung der Gebiete Donezk und Luhansk gefordert. Weitere offizielle Forderungen des Kremls bestehen in einer „Entmilitarisierung“ und einer „Entnazifizierung“ der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Deutschland sollte laut Strack-Zimmermann Leopard 2 liefern

Unterdessen fordern führende Politiker der Parteien der Ampel-Koalition im Bundestag mehr Unterstützung für die Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland. Das angegriffene Land meldete zuletzt Geländegewinne.

„Deutschland muss umgehend seinen Teil zu den Erfolgen der Ukraine beitragen und geschützte Fahrzeuge, den Schützenpanzer Marder und den Kampfpanzer Leopard 2 liefern“, sagte zum Beispiel die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie forderte auch, keine Zeit zu verlieren. „Und schon gar nicht ist dies die Zeit des Zauderns und Zögerns“, so Strack-Zimmermann.

Erfolge der Ukraine gegen Russland: SPD-Außenpolitiker sieht „neue Phase des Krieges“

Nach den militärischen Erfolgen der Ukraine sprach sich auch der SPD-Außenpolitiker Michael Roth dafür aus, das Land schnell mit neuen Waffen zu unterstützen. „In dieser neuen Phase des Krieges braucht die Ukraine Waffen, die sie befähigen, von Russland besetzte Gebiete zu befreien und dauerhaft unter Kontrolle zu halten“, sagte Roth den Funke-Zeitungen.

Auch die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger sprach sich dafür aus, Waffenlieferungen zu verstärken. Gerade in den Bereichen Luftverteidigung, geschützter Transport, Artillerie und Schutzausrüstung “sollten wir alles nur Mögliche tun“, sagte sie der Funke-Mediengruppe. „Alle Optionen müssen noch einmal ohne Denkverbote auf den Prüfstand.“

Ähnlich äußerte sich für die Opposition der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. „Damit die Gegenoffensive langfristig erfolgreich ist und die Ukraine ihr Staatsterritorium hält, braucht es jetzt alle militärische Unterstützung, die möglich ist“, sagte er den Funke-Zeitungen. Kiesewetter forderte Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) auf, ihren zurückhaltenden Kurs bei der Belieferung der Ukraine mit Panzern westlicher Produktion aufzugeben. (dpa/frs/fn)