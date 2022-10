Ukraine-Krieg: Selenskyj verurteilt Angriff auf Zivilisten in Saporischschja - Zahl der Toten steigt

News-Ticker

Die Ukraine beantragt die Nato-Mitgliedschaft. Indes wählt Nato-Generalsekretär Stoltenberg deutliche Worte. Der News-Ticker am Freitag, 30. September.

+++ 22.22 Uhr: In seiner Abendrede verurteilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Angriffe auf einen Konvoi in Saporischschja, berichtet das ukrainische Nachrichtenportal Pravda. Durch einen Raketenangriff auf eine zivile Autokolonne seien 30 Menschen tödlich verletzt worden. Anfangs war von 23 die Rede. Nach Angaben des Polizeichefs Igor Klymenko auf Facebook wurden 88 Menschen verletzt. Diese Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Gleichzeitig zeigte Selenskyj sich kämpferisch und lobte die Streitkräfte für die militärischen Erfolge in Jampil und Lyman. „Das sind Schritte, die viel bedeuten für uns“, sagte Selenskyj.

+ Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten veröffentlichten Foto leitet Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates. © picture alliance/dpa/Ukrainian Presidential Press Office/A | Uncredited

News zum Ukraine-Krieg: Russland blockiert UN-Resolution zu „illegalen Referenden“

+++ 21.50 Uhr: Im Ukraine-Krieg hat sich nun der UN-Sicherheitsrat am Freitag mit der Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland befasst. Russland blockierte dabei mit einem Veto eine Resolution, mit der die vorausgegangenen „illegalen“ Referenden in den ukrainischen Gebieten verurteilt werden sollten.

Zehn der 15 Sicherheitsratsmitglieder stimmten für den von den USA und Albanien vorgelegten Text. Vier Staaten - China, Indien, Brasilien und Gabun – enthielten sich. Die Resolution war im Sicherheitsrat von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Als eines von fünf ständigen Mitgliedern des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen hat Russland ein Veto-Recht und kann damit jede Resolution blockieren.

News im Ukraine-Krieg: Nato-Generalsekretär: „Schärfste Eskalation seit Kriegsbeginn“

+++ 19.26 Uhr: Nach der Brandrede von Wladimir Putin zur Annexion der ukrainischen Gebiete hat sich Nato-Vorsitzender Stoltenberg geäußert. Bei dem „Landraub“, den Putin heute begangen hat, handelt es sich um die „schärfste Eskalation seit dem Beginn des Krieges“, sagte Stoltenberg auf einer Pressekonferenz, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Der Nato-Generalsekretär hat am Abend in Brüssel zudem verurteilt, dass sich Putin auf ein „nukleares Säbelrasseln“ eingelassen habe. „Nichts davon zeugt von Stärke. Es zeigt Schwäche“, betonte der Norweger in Brüssel. Die Annexion der Gebiete nannte er „illegal“ und bekräftigte die „unerschütterliche Unterstützung“ der Nato für die Ukraine. Zudem sicherte er weitere Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine zu.

News im Ukraine-Krieg: Ukraine beantragt formell die Nato-Mitgliedschaft

+++ 16.15 Uhr: Die Ukraine hat offiziell ihren Antrag für einen Beitritt zur Nato-Allianz eingereicht. Das gab Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt. In einer Videoansprache sagte Selenskyj, dass die Ukraine mit einem schnellen Beitritt rechnen könne. „De facto sind wir bereits ein Nato-Verbündeter geworden“, sagte Selenskyj laut Kyiv Independent. „(Unser Beitritt) wäre eine formelle Festigung des tatsächlichen Stands der Dinge, die wir bereits erreicht haben.“

News zum Ukraine-Krieg: Russland warnt Kiew vor „Aggression“ in besetzten Gebieten

+++ 15.10 Uhr: Russland will Kämpfe in den besetzten Gebieten nach der Annexion als Angriff auf seine Souveränität werten. Das sei dann ein Akt der Aggression, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Regionen Luhansk und Donezk würden Russland in Gänze angeschlossen und Russland werde den derzeit von ukrainischen Truppen kontrollierten Teil von Donezk befreien. Ob Moskau in Cherson und Saporischschja ebenso verfahren will, ließ Peskow zunächst offen. Auch diese Gebiete kontrolliert Russland nicht vollständig.

+++ 14.40 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin hat vier besetzte ukrainische Gebiete zu russischem Staatsgebiet erklärt. Die Aufnahme von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson solle noch heute vertraglich besiegelt werden, sagte Putin bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede. Die Annexionen werden international nicht anerkannt.

News zum Ukraine-Krieg: Lyman fast komplett eingeschlossen

Update vom Freitag, 30. September, 13.45 Uhr: Für Russland läuft es im Ukraine-Krieg nicht gut. Der Chef der Donezker Separatisten musste nun eingestehen, dass die strategisch wichtige Kleinstadt Lyman fast komplett von ukrainischen Truppen eingeschlossen ist (s. auch Erstmeldung). „Zum jetzigen Zeitpunkt ist Lyman in einem Halbkessel, die Straße nach Swatowe ist unter unserer Kontrolle, steht aber periodisch unter Beschuss“, schrieb Denis Puschilin auf Telegram. Die benachbarten Orte Jampil und Drobyschewe seien nicht mehr komplett unter Kontrolle der russischen Truppen. Reserven würden herangezogen.

Ukrainische Quellen zeigten ein Video mit einem ukrainischen Soldaten bei einem Verwaltungsgebäude in Jampil mit den Worten „Jampil ist unser“. Das Gebiet um Lyman ist wichtig als Brückenkopf für einen weiteren Vormarsch der ukrainischen Truppen tief in das benachbarte Gebiet Luhansk hinein.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj wirft Russland Terror vor

Erstmeldung vom Freitag, 30. September: Moskau/Kiew - Seit sieben Monaten tobt in Europa ein Krieg. Ein Ende des Blutvergießens in der Ukraine ist auch weiterhin nicht in Sicht. Nachdem Wladimir Putin in der Nacht die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten anerkannt hat, will der Kremlchef die Regionen heute annektieren. Aus Moskaus Sicht gilt dies als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können.

News zum Ukraine-Krieg: 23 Tote bei Beschuss von zivilem Autokonvoi in Saporischschja

Unterdessen sind bei einem Raketenangriff auf einen zivilen Autokonvoi in Saporischschja nach ukrainischen Angaben 23 Menschen getötet worden. Weitere 28 Menschen wurden demnach verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland den Beschuss angelastet. „So können nur absolute Terroristen handeln, für die in der zivilisierten Welt kein Platz ist“, schrieb der Staatschef auf Telegram. Moskau wolle sich für seine Misserfolge und den ungebrochenen ukrainischen Widerstand rächen. „Zynisch vernichtet (der Feind) friedliche Ukrainer, denn er hat bereits seit langem alles Menschliche verloren“, schrieb der 44-Jährige. Für jedes verlorene Leben von Ukrainern werde Moskau zur Verantwortung gezogen.

Der Chef der russischen Besatzungsverwaltung des Gebiets Saporischschja, Wladimir Rogow, beschuldigte dagegen auf seinem Telegram-Kanal ukrainische Truppen, den Konvoi beschossen zu haben. Nach Rogows Angaben wurden 23 Menschen getötet und 34 verletzt, als sie versuchten, auf russisch kontrolliertes Territorium zu gelangen.

News zum Ukraine-Krieg: Wichtige Stadt Lyman praktisch eingekesselt

Die russischen Truppen stehen derweil im Gebiet Donezk schwer unter Druck. Im Kampf um die strategisch wichtige Kleinstadt Lyman haben sie nach russischen Angaben mehrere Orte östlich der Stadt eingenommen. „Gegen Mitternacht ist es der ukrainischen Truppen gelungen, Lyman faktisch einzukesseln“, teilte der nationalistische Militärblog Rybar mit. Die Ortschaft Stawky im Norden Lymans sei gefallen, östlich von Lyman, in Saritschne, gebe es Straßenkämpfe. Die ukrainische Eroberung von Stawky bestätigte auch der russische Militärblogger Semjon Pegow.

„Die Straße zwischen Lyman und Torske befindet sich unter ständigem Feuer des Gegners“, berichtete Rybar weiter. Die Straße nach Torske war nach dem Vorstoß der ukrainischen Kräfte westlich und nördlich von Lyman die einzige Nachschub-Verbindung der russischen Garnison in der Stadt. Zudem berichtet der Blog von einem ukrainischen Sturm auf die Stadt Jampil südöstlich von Lyman. (cs/dpa)

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/Ukrainian Presidential Press Office/A | Uncredited