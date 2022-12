News-Ticker

Russland beschießt weiter den Osten der Ukraine. Moskau will sich auf die „Befreiung“ Donezks konzentrieren. Der News-Ticker.

Truppenbewegungen: Russland verschiebt in Mariupol Panzer.

Russland verschiebt in Mariupol Panzer. Staatsbesuch: Selenskyj hält historische Rede vor dem US-Kongress.

Selenskyj hält historische Rede vor dem US-Kongress. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.30 Uhr: Der US-Senat hat einem Haushaltsentwurf zugestimmt, der unter anderem milliardenschwere militärische und humanitäre Hilfen für die Ukraine vorsieht. Für die Ukraine sind Hilfen in Höhe von 44,9 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Eine Zustimmung des Repräsentantenhauses, der zweiten Parlamentskammer, zu dem Entwurf galt als wahrscheinlich.

US-Regierung: Zehntausende Wagner-Söldner in der Ukraine stationiert

+++ 21.25 Uhr: In der Ukraine sind nach Angaben der US-Regierung Zehntausende Söldner der russischen Wagner-Gruppe stationiert. Man schätze, dass derzeit 50.000 Söldner in der Ukraine im Einsatz seien, darunter 40.000 Strafgefangene, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, in Washington.

Allein in den vergangenen Wochen seien etwa 1000 Wagner-Söldner bei Kämpfen getötet worden. Rund 90 Prozent von ihnen seien Sträflinge gewesen, sagte Kirby. Die Gefangenen stammten aus russischen Gefängnissen.

+ Ein Söldner der russischen Wagner-Gruppe. © Viktor Antonyuk/Imago

BND-Mitarbeiter wegen Verdachts auf Russland-Spionage festgenommen

+++ 19.40 Uhr: Der Generalbundesanwalt hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wegen des Verdachts auf Landesverrat festnehmen lassen. Er soll in diesem Jahr Informationen an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt haben, wie die Behörde am Donnerstag (22. Dezember) in Karlsruhe mitteilte. Bei dem Inhalt handele es sich um ein Staatsgeheimnis. Der Deutsche sei am Vortag (21. Dezember) in Berlin festgenommen worden.

Russische Wagner-Gruppe soll nordkoreanische Waffen für Ukraine-Krieg gekauft haben

+++ 18.42 Uhr: Die Wagner-Gruppe, die russische Söldnergruppe, die Wladimir Putin untersteht, hat nach Angaben der USA eine Waffenlieferung aus Nordkorea entgegengenommen, um die Moskauer Streitkräfte in der Ukraine zu unterstützen. „Wir können bestätigen, dass Nordkorea eine erste Waffenlieferung an die Wagner-Gruppe abgeschlossen hat, die für die Ausrüstung bezahlt hat. Vergangenen Monat lieferte Nordkorea Raketen nach Russland, die von Wagner verwendet werden sollen“, sagte ein anonymer US-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Ukraine-Krieg: G7-Staaten sagen der Ukraine 32 Milliarden Dollar zu

+++ 17.50 Uhr: Die G7-Staaten sagen der Ukraine 32 Milliarden Dollar an finanzieller Unterstützung zu. In einer von der Bundesregierung veröffentlichten Erklärung wurde bekannt gegeben, dass die G7-Staaten bis zu 32 Milliarden Dollar für die Unterstützung der Ukraine im Jahr 2023 bereitstellen und weitere Anstrengungen unternehmen werden, um diese zu unterstützen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj trifft Duda auf dem Weg zurück nach Kiew

+++ 17.05 Uhr: Auf dem Rückweg aus den USA hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Polen besucht. Dort traf er sich mit Amtskollegen Andrzej Duda. Selenskyj teilte auf seinem Telegram-Kanal ein Video, dass ihn beim Treffen mit Duda zeigte. Die beiden Staatschefs berieten über „strategische Pläne für die Zukunft, bilaterale Beziehungen und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene im Jahr 2023“, so Selenskyj. Duda bezeichnete er als „einen Freund der Ukraine“ und dankte ihm für dessen „beständige und kraftvolle Unterstützung“

+++ 16.28 Uhr: Laut dem russischen Generalstabschef hat sich die Lage an der Front in der Ukraine stabilisiert. Die Militärführung in Moskau sieht die eigenen Stellungen in den besetzten Gebieten in der Ukraine als gefestigt an. „Unter Berücksichtigung der durchgeführten Maßnahmen zur Stärkung der Kampfkraft der Truppen hat sich die Lage entlang der Frontlinie stabilisiert“, sagte Generalstabschef Waleri Gerassimow am Donnerstag.

Russland lege nun den Fokus auf die „Befreiung“ des Gebiets Donezk. Dort gibt es auch aktuell die härtesten Kämpfe, besonders in Vororten der Stadt Donezk selbst und in der Industriestadt Bachmut kommt es immer wieder zu heftigen Gefechten. Dabei erlitten die Ukrainer hohe Verluste, erklärte Gerassimow. Die ukrainische Luftabwehr sei hilflos gegen die russischen Überschallraketen vom Typ „Kinschal“ – trotz der Waffenlieferungen aus dem Westen, die er auf einen Wert von 100 Milliarden Dollar bezifferte.

+ Der beschädigte Turm einer Kirche in Donezk. Russland hat erklärt, die Angriffe auf dieses Gebiet zu konzentrieren. (Archivfoto) © dpa/Uncredited

Russland steht kurz vor nächstem Raketenangriff auf Ukraine

+++ 16.10 Uhr: Russland wird wahrscheinlich am 22. oder 23. Dezember einen großangelegten Raketenangriff auf die Ukraine starten. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda mit Bezug auf Informanten aus dem Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine. Russland werde „alle verfügbaren Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 km oder mehr einsetzen“, heißt es im Bericht. Man rechne mit mindestens 67 Marschflugkörpern und möglicherweise unbemannte Drohnen, die Ziele in der Ukraine angreifen werden. Beim letzten großen Angriff auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine feuerte Russland 74 Raketen ab. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

Ukraine-Krieg: Russland beschließt lebenslange Haftstrafen für „Saboteure“

+++ 15.45 Uhr: Das russische Unterhaus hat härtere Strafen für „Saboteure“ beschlossen. Am Mittwoch sei von den Abgeordneten ein entsprechendes Gesetz verabschiedet worden, wie die Duma am Mittwoch mitteilte. Laut dem Gesetz können gegen einheimische und ausländische „Saboteure“ bis zu lebenslange Haftstrafen verhängt werden.

So soll „unser Land und unsere Bürger vor Terror- und Sabotagegefahren geschützt“ werden, erklärte die Duma. Ihr Vorsitzender Wjatscheslaw Wolodin verwies zudem auf die anhaltende „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine. Für Saboteure sollen die Strafen „so hart wie möglich sein.“ Damit das Gesetz in Kraft tritt, muss es noch vom Oberhaus beschlossen und vom Präsidenten Wladimir Putin unterschrieben werden.

Russland kündigt Zerstörung von Patriot-Abwehrsystem an

+++ 14.32 Uhr: Russland will die US-Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot zerstören, sobald sie in der Ukraine angekommen sind. Zuvor sicherten die USA beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Waffen für den Kampf gegen das russische Militär zu. Dadurch führten die USA praktisch einen Krieg gegen Russland, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Auf die Frage nach Moskaus Reaktion auf die zugesagten US-Waffenlieferungen für Kiew sagte Peskow: „Die Entmilitarisierung ist doch eines der Ziele der militärischen Spezialoperation.“ Zu dieser Entmilitarisierung gehören demnach auch US-Waffen. Die USA und andere Staaten würden immer neue Waffengattungen mit größeren technischen Möglichkeiten an die Ukraine liefern, so Peskow. „Das trägt nicht zu einer raschen Beilegung der Situation bei – im Gegenteil.“ Peskow beklagte, dass die zivile Bevölkerung im Donbass kontinuierlich mit westlichen Waffen beschossen werde und die USA darüber kein Wort verloren hätten.

Durch die Waffenlieferungen würde sich „die Leiden des ukrainischen Volkes leider fortsetzen“, so Peskow. Russland hatte betont, dass es mit neuen Hyperschallraketen jede Flugabwehr überwinden könne. Experten rechnen damit, dass Russland den Beschuss auf die ukrainische Infrastruktur fortsetzen werde.

Putin räumt überraschend „Fehler“ ein – Russland „wieder auf dem Vormarsch“

+++ 13.25 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Präsident Wladimir Putin haben Komplikationen bei der Teilmobilisierung im September zugegeben. Wie das US-Magazin Newsweek berichtet, räumte Schoigu bei einem Gespräch zwischen Präsident Wladimir Putin und führenden Militärs ein, dass es sein Ministerium Schwierigkeiten bei der Einberufung der Reservisten hatte.

„Mit dem Beginn der Teilmobilisierung stieß das russische Verteidigungsministerium auf gewisse Schwierigkeiten“, sagte der Minister in Moskau. Nach seinen Worten sei „das System der Mobilisierungsausbildung“ nicht an die „neuen wirtschaftlichen Verhältnisse“ angepasst gewesen. Auch Putin selbst räumte Newsweek zufolge „Fehler“ bei der Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten ein. Inzwischen sind nach ukrainischen Angaben über 100.000 russische Soldaten in der Ukraine gestorben.

Rheinmetall liefert Militär-Lkws an die Ukraine

+++ 12.30 Uhr: Während die USA der Ukraine die Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems zugesagt haben, kommt auch neue Unterstützung aus Deutschland. Der Rüstungskonzern Rheinmetall liefert im Auftrag der Bundesregierung 26 fabrikneue Militär-Lastwagen vom Typ HX 8x8 an die ukrainischen Streitkräfte. Das berichtet das Unternehmen am Donnerstag. Das Auftragsvolumen liege bei 12,5 Millionen Euro, heißt es von Rheinmetall.

+++ 11.30 Uhr: Russland konzentriert sich mit seinen Offensiven weiter auf den Osten der Ukraine. Am vergangenen Tag haben die russischen Streitkräfte laut der Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform allein die Region Cherson 60 Mal beschossen. Eine Person kam dabei ums Leben, sechs weitere wurden verletzt. Auch zwei Umspannwerke wurden durch den Beschuss zerstört. Des Weiteren meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine, dass die ukrainischen Truppen 16 Angriffe auf Ortschaften abwehren konnten. Die Angriffe konzentrierten sich auf die Gebiete Luhansk und Donezk.

Russisches Militär „wieder auf dem Vormarsch“: Truppenbewegung in Mariupol

Erstmeldung von Donnerstag, 22. Dezember, 10.30 Uhr: Kiew – In Mariupol werden russische Truppenbewegungen gemeldet. Bei den Truppen handele es sich „eindeutig um Verstärkung“, berichtet Petro Andriushchenko, Bürgermeister der Hafenstadt, auf Telegram. „Das [russische] Militär ist wieder auf dem Vormarsch. Die vorrangige Bewegungsrichtung ist Mariupol-Manhush-Berdiansk. Es gibt immer noch eine große Mannstärke, mindestens 15 Panzer auf Panzertransportern, die im Laufe von zwei Tagen entdeckt wurden, und andere militärische Ausrüstung aller Art“, so Andriushchenko. Der Bürgermeister postete zudem Bilder der gesichteten Ausrüstung.

Weiter berichtet der Andriushchenko von Truppenbewegungen im Aswoschen Meer. Der Hafen von Mariupol sollen Reperaturen in der nähe der Anlegeplätze festgestellt worden sein. „Unseren Quellen zufolge wird versucht, zivile und militärische Liegeplätze zu teilen bzw. zu trennen. Es gibt Informationen über die Absicht, Boote der russischen Marine und militärische Hilfsschiffe im Hafen von Mariupol einzusetzen“, so Andriushchenko.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht USA und bittet um schwere Waffen

Während Russland Truppen verschiebt, befindet sich der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, auf Kurzbesuch in den USA. Dort dankte er bei einer Rede vor dem US-Kongress den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung gegen Russland. „Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist gesund und munter“, sagte Selenskyj am Mittwochabend vor den beiden Kammern des Parlaments. Es ist seine erste offizielle Auslandsreise seit dem Angriff Russlands auf die Ukrainem. Am Donnerstag sollte er nach dem halbtägigen Besuch wieder in Kiew ankommen.

Wolodymyr Selenskyj forderte schwere Waffen, die sein Land für einen Sieg gegen Russland brauche. Die USA haben zwar weitere Lieferungen in Form des Patriot-Flugabwehrsystems zugesagt, das reiche aber noch nicht, so Selenskyj. Stattdessen forderte er amerikanische Panzer und Flugzeuge. Bisher hat die US-Regierung unter Joe Biden Kiew Militärhilfe in Höhe von knapp 22 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. (Redaktion mit Agenturen)

Rubriklistenbild: © Viktor Antonyuk/Imago