Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Russland verliert 460 Soldaten an einem Tag

News-Ticker

Russland erleidet im Ukraine-Krieg schwere Verluste. Bachmut in der Ostukraine steht weiter im Brennpunkt. Der News-Ticker.

Erhebliche Verluste für Russland : Ukrainisches Militär veröffentlicht aktuelle Zahlen

für : Ukrainisches Militär veröffentlicht aktuelle Zahlen Spionage-Vorwurf des FSB : Geheimdienst nimmt Journalisten fest

des : Geheimdienst nimmt Journalisten fest Kämpfe in Bachmut : Kleinstadt in Ostukraine wird angeblich zum „Schlachtfeld für Russen“

in : Kleinstadt in Ostukraine wird angeblich zum „Schlachtfeld für Russen“ Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 31. März, 8.20 Uhr: Das ukrainische Militär hat seine Daten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Demnach sind innerhalb eines Tages weitere 460 russische Soldaten im Kampf gefallen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 173.360 (+460)

173.360 (+460) Flugzeuge: 306

306 Hubschrauber: 291

291 Panzer: 3.615 (+5)

3.615 (+5) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.977 (+3)

6.977 (+3) Artilleriesysteme: 2.675 (+4)

2.675 (+4) Flugabwehrsysteme: 278

278 Mehrfachraketenwerfer: 526

526 Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.521 (+3)

5.521 (+3) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.248 (+9)

2.248 (+9) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 31. März. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine wehrt Angriffe in Bachmut ab – Drohnenalarm in Kiew

Update vom 31. März, 6.15 Uhr: Die ukrainischen Truppen schlugen im Osten des Landes nach eigenen Angaben mehrere gleichzeitig geführte russische Angriffe an verschiedenen Frontabschnitten zurück. „Im Brennpunkt“ standen die Abschnitte bei Kupjansk, Limansk, Bachmut, Awdijiwka und Marjinsk, wie der Generalstab in Kiew am Donnerstag in seinem Lagebericht mitteilte. „Insgesamt wurden 47 Angriffe des Feindes abgewehrt.“

+ Ukrainische Soldaten feuern einen Mörser auf russische Stellungen an der Frontlinie bei Bachmut ab. © Libkos/AP

Einmal mehr stand die schwer umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut im Mittelpunkt des Geschehens. Am Abend wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. In Kiew wurden die Bewohner wegen bevorstehender Angriffe mit sogenannten Kamikaze-Drohnen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. In Charkiw im Osten des Landes gab es Explosionen, aus mehreren Städten wurden Drohnen-Überflüge gemeldet.

News zum Ukraine-Krieg: Immer mehr russische Erfolge um Bachmut

Update vom 30. März, 21.45 Uhr: Die ukrainische Armee hat weitere russische Erfolge in der umkämpften Stadt Bachmut bestätigt. „Bachmut wird zu einem Drittel von der Ukraine kontrolliert, wie internationale Beobachter festgestellt haben“, bestätigte Präsidentenberater Sergej Leschtschenko über den Telegram-Kanal des ukrainischen Präsidialamts. Die Stadt sei entgegen russischer Berichte jedoch nicht umzingelt. Seit dem Vorrücken der Wagner-Söldner in die Stadt, hatte das ukrainische Militär angegeben, die westliche Hälfte von Bachmut zu kontrollieren.

News zum Ukraine-Krieg: Verteidiger von Bachmut wehren mehrere Angriffe ab

Update vom 30. März, 19.01 Uhr: Bachmut bleibt weiter schwer umkämpft. „Unsere Verteidiger halten die Stadt jedoch tapfer und wehren zahlreiche feindliche Angriffe ab“, teilte der ukrainische Generalstab nun auf Facebook mit. „Insgesamt wurden 47 Angriffe des Feindes abgewehrt“, hieß es im Lagebericht von diesem Donnerstag (30. März) weiter. „Im Brennpunkt“ hätten neben Bachmut auch Kupjansk, Limansk, Awdijiwka und Marjinsk gestanden.

News zum Ukraine-Krieg: Litauen verschärft Strafen für Verstöße gegen Russland-Sanktionen

Update vom 30. März, 17.11 Uhr: In Litauen werden Unternehmen künftig noch härter bestraft, die gegen Russland-Sanktionen verstoßen. Am Donnerstag stimmte Parlament in Vilnius für eine Verschärfung der bisher geltenden Regelungen in dem baltischen EU- und Nato-Land.

Demnach können Verstöße gegen die Sanktionen künftig mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro oder bis zu 5 Prozent des Jahresumsatzes sowie der Beschlagnahmung von Gütern oder Geld im Zusammenhang mit den Verstößen geahndet werden. Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus.

News zum Ukraine-Krieg: Neue Einschätzung des Verteidigungsministeriums

Update vom 30. März, 15.55 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums dient eine geplante Rekrutierungskampagne in Russland von Freiwilligen für den Krieg gegen die Ukraine lediglich als Tarnung für neue Zwangseinziehungen. Die Geheimdienstinformationen lassen die reale Möglichkeit zu, dass die Unterscheidung zwischen Freiwilligen und Zwangseinziehungen in der Praxis verwischt und regionale Behörden Männer zum Beitritt zwingen werden, um ihre Einstellungsziele zu erreichen. Laut russischen Medien sollen 400.000 Freiwillige angeworben werden.

News zum Ukraine-Krieg: Geheimdienst nimmt Journalisten fest

Update vom 30. März, 13.30 Uhr: Der russische Geheimdienst FSB hat in Jekaterinburg im Ural einen Korrespondenten des Wall Street Journal festgenommen. Evan Gershkovich werde der „Spionage im Interesse der amerikanischen Regierung“ verdächtigt, teilte der FSB laut Staatsagentur Tass mit. Er habe im Auftrag der US-Seite Informationen über den militärisch-industriellen Komplex in Russland gesammelt, die ein Staatsgeheimnis darstellten. Das Wall Street Journal bestätigte die Festnahme.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj erinnert an russischen Abzug aus Gebiet Kiew

Update vom 30. März, 12.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit einem Video an den russischen Abzug aus dem Gebiet Kiew vor einem Jahr erinnert. Das Jahr 2022 sei für viele zum schrecklichsten ihres Lebens geworden. Die russischen Truppen hätten „Tod und Zerstörung“ gebracht. „Ereignisse, die man sich im 21. Jahrhundert nicht vorstellen konnte, wurden in den Vororten von Kiew Butscha und Irpin zur Realität“, schrieb der 45-Jährige auf Telegram. „Doch die Befreiung des Gebietes Kiew wurde zu einem Symbol dessen, dass die Ukraine in diesem Krieg gewinnen kann“, so der Staatschef.

Ukraine aktuell: Bachmut wird angeblich zum „Schlachtfeld für Russen“

Update vom 30. März, 11.00 Uhr: Die Wagner-Söldner, die in der schwer umkämpfen Stadt Bachmut im Einsatz sind, erleiden angeblich eine „enorme Anzahl von Verlusten“. Das sagte der hochrangigste Offizier der amerikanischen Streitkräfte, US-Generalstabschef Mark Milley, laut CNN vor US-Gesetzgebern. „Die Ukrainer führen eine sehr effektive Raumverteidigung durch, die den Russen nachweislich sehr teuer zu stehen kommt. Es ist also ein Schlachtfest für die Russen.“ Die ukrainische Militärführung hatte am Mittwoch einen russischen Teilerfolg bei den Kämpfen um Bachmut eingeräumt.

Ukraine-Krieg: Kiew kündigt Zeitplan für Frühjahrsoffensive an

Update vom 30. März, 8.00 Uhr: Wann beginnt die erwartete Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee? Wahrscheinlich im April oder Mai. Das sagte zumindest der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in einem Interview mit dem estnischen Sender ERR. Die deutschen Leopard-Panzer, die bereits in der Ukraine eingetroffen sind, würden Teil der „Gegenoffensive auf Beschluss unseres Generalstabs“ sein, so Resnikow: „Ich bin sicher, dass wir die Befreiung der vorübergehend besetzten Gebiete fortsetzen werden, wie es in Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Cherson (Oblasts) geschehen ist. Das alles wird weitergehen.“ Vieles hänge aber auch von den Wetterbedingungen ab, so der Minister.

Ukraine-Krieg: Selenskyj wünscht sich Sieg der Demokratie gegen Tyrannei

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seiner Teilnahme am virtuellen Weltgipfel für Demokratie betont, dass die Demokratie unbedingt und schnellstmöglich einen Sieg brauche. „Und wir alle zusammen – Ukrainer, alle Europäer, unsere amerikanischen Verbündeten, unsere Freunde auf allen Kontinenten – in Afrika, Asien, Lateinamerika, Australien – werden alles tun, um diesen Sieg näherzubringen“, sagte Selenskyj am Mittwoch (29. März) in seiner abendlichen Videoansprache. „Den Sieg der Ukraine, den Sieg der Freiheit, den Sieg für die regelbasierte internationale Ordnung.“

Die USA richteten den virtuellen Gipfel gemeinsam mit Costa Rica, den Niederlanden, Südkorea und Sambia aus. US-Präsident Joe Biden hatte schon im Dezember 2021 zu einem virtuellen Treffen dieser Art geladen. Selenskyj unterstrich Bidens führende Rolle in der Konsolidierung der demokratischen Welt. „Und diese Einigkeit reicht, wie wir sehen, aus, um für die Freiheit zu kämpfen“, sagte er. „Aber um den Kampf gegen die Tyrannei zu gewinnen, brauchen wir mehr Einigkeit.“

Vizeministerin: Russische Verluste bis zehnmal höher als ukrainische

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar gab erstmals konkretere Einblicke in die Verluste der Streitkräfte. Demnach sind die Zahlen der Toten auf russischer Seite deutlich höher als auf der ukrainischen. „Es gibt Tage im Osten, an denen das Verhältnis der Verluste (Todesopfer) bei 1 zu 10 liegt“, teilte sie am Mittwoch auf Telegram mit. „Das ist natürlich nicht jeden Tag der Fall, und das durchschnittliche Verhältnis ist niedriger, aber immerhin.“

Das ukrainische Militär hat bisher keine Angaben zu den eigenen Verlusten seit Kriegsbeginn vor über einem Jahr gemacht. Dagegen wird eine tägliche Statistik mit den angeblichen Verlusten des russischen Militärs veröffentlicht. Demnach haben die russischen Streitkräfte bisher über 172.000 Tote zu beklagen. Das russische Militär macht seinerseits auch keine Angaben zu den eigenen Verlusten. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace schätzte die russischen Verluste an Toten und Verwundeten am Mittwoch auf rund 220.000 ein, wie Sky News berichtete.

Ukraine-Krieg: Kreml erwartet langen Konflikt mit dem Westen um Ukraine

Russland stellt sich nach Kremlangaben auf einen langen Krieg mit dem Westen um die Ukraine ein. „Das ist eine Konfrontation mit feindlichen Staaten, mit unfreundlichen Ländern, das ist ein hybrider Krieg, der von ihnen gegen unser Land losgetreten wurde. Das ist für eine lange Zeit“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. „Hier brauchen wir Härte, Selbstüberzeugung, Zielstrebigkeit und Geschlossenheit um den Präsidenten.“

Kiews Luftwaffensprecher: Brauchen moderne Jets

Die Luftstreitkräfte der Ukraine benötigen nach den Worten ihres Sprechers Juri Ihnat „dringend“ moderne Kampfflugzeuge. „Uns helfen weder die polnischen noch tschechischen Migs, ebenso wie Mirages oder Tornados“, sagte Ihnat am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen. Die von den Nachbarn erhaltenen Migs seien zwar eine willkommene und notwendige Verstärkung, doch benötige die Ukraine vielmehr Mehrzweckkampfflugzeuge der vierten Generation, wie etwa die amerikanische F-16. Da die Ausbildung von Piloten und Bodenpersonal an diesen Maschinen „kein einfacher Prozess“ sei, wäre eine Entscheidung „möglichst gestern“ nötig. (mit Agenturmaterial)

Rubriklistenbild: © Libkos/AP