Schwere Verluste: Russische Luftabwehr offenbart Schwächen

Die Gegenoffensive der Ukraine schreitet voran. Das ukrainische Militär veröffentlicht die Verluste Russlands: die Lage im News-Ticker.

Hinweis der Redaktion: Neuigkeiten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 20.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat erklärt, dass die russischen Streitkräfte versuchten, ihre S-300-Luftabwehrsysteme „tief in die vorübergehend eroberten Gebiete“ zurückzuziehen. Die russische Luftabwehr ist laut Informationen von CNN verwundbarer geworden, seitdem die Ukraine die in den USA hergestellten High-Speed Anti-Radiation Missile (HARM) erworben hat.

Die ukrainische Luftwaffe selbst habe elf Angriffe durchgeführt, so der Generalstabsbericht weiter. Außerdem hätten ukrainische Raketeneinheiten „Gebiete angegriffen, in denen sich Arbeitskräfte und Kampfausrüstung des Feindes konzentrieren“, darunter auch in Cherson.

+ Die ukrainische Gegenoffensive zeigt Wirkung. Die russischen Streitkräfte geraten unter Druck. (Symbolbild) © Kostiantyn Liberov/dpa

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Russland räumt erstmal Niederlage ein

+++ 15.00 Uhr: Seit Beginn der Gegenoffensive haben die ukrainische Truppen offenbar mehr als 300 Siedlungen befreit. Das geht aus einer Analyse des Nachrichtenportals Kyiv Independent hervor. Diese begann demnach am 6. September und betraf insbesondere die Region Charkiw. Die Informationen sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

+++ 12.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab berichtet, dass das ukrainische Militär acht russische Angriffe in den letzten 24 Stunden abgewehrt hat. Die ukrainischen Streitkräfte hätten Angriffe in der Nähe von Awdijiwka, Spirne und Maiorsk im Gebiet Donezk erfolgreich abgewehrt.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – 350 Soldaten sterben an einem Tag

Update vom Mittwoch, 14. September, 10.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenportale Kyiv Independent und Nexta übereinstimmend berichten, sind demnach bereits mehr als 53.600 Soldaten aus dem russischen Militär gestorben. Im Vergleich zur Veröffentlichung am Dienstag (13. September) sind 350 tote Soldaten hinzu gekommen. Die Daten im kompakten Überblick:

Soldaten: 53.650

53.650 Flugzeuge: 246

246 Hubschrauber: 215

215 Panzer: 2180

2180 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4665

4665 Artilleriesysteme: 1290

1290 Luftabwehrsysteme: 167

167 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 311

311 Autos und andere Fahrzeuge: 3501

3501 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 908

908 Stand: Mittwoch, 14. September 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Erstmeldung vom Mittwoch, 14. September, 07.00 Uhr: Wie das Thinktank „Institute for the Study of War“ berichtet, räumt der Kreml zum ersten Mal seit Kriegsbeginn eine Niederlage ein. Demnach diskutieren russische Beamte und Medienpropagandisten derzeit über die Gründe für die russische Niederlage im Gebiet Charkiw, schrieb das Institut für Kriegsstudien in seinem letzten Update.

Das russische Verteidigungsministerium versuchte, die Niederlage Russlands ähnlich zu erklären wie die „Geste des guten Willens“ des Rückzugs von der Schlangeninsel oder die Entscheidung, der „Befreiung“ des Donbass nach der Niederlage um Kiew Priorität einzuräumen, aber die Antwort stieß online auf Kritik, so das ISW.

