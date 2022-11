Midterms: Nächste Klatsche – Republikaner verlieren auch in Arizona Gouverneurswahl

USA

Nach den Midterms in den USA beginnt bei den Republikanern das Hauen und Stechen. Im Rennen um das Repräsentantenhaus festigt sich ein Trend. Der News-Ticker.

Zwischenwahlen in den USA: Die Demokraten von Präsident Joe Biden verteidigen bei den Midterms ihre Mehrheit im Senat, das Ergebnis im Repräsentantenhaus ist noch immer offen.

Die Demokraten von Präsident Joe Biden verteidigen bei den Midterms ihre Mehrheit im Senat, das Ergebnis im Repräsentantenhaus ist noch immer offen. Schlechte Ergebnisse: Donald Trump stürzt die Republikaner in die Sinnkrise.

Donald Trump stürzt die Republikaner in die Sinnkrise. Midterms 2022: Alle Neuigkeiten zu den Zwischenwahlen in den USA in unserem News-Ticker.

Update vom Dienstag, 15. November, 06.14 Uhr: Die von Ex-US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Kari Lake hat die Gouverneurswahl im Bundesstaat Arizona laut Medienberichten gegen die Demokratin Katie Hobbs verloren. Hobbs setzte sich nach einem knappen Rennen gegen ihre republikanische Rivalin durch, wie die US-Sender CNN und NBC am Montag (Ortszeit) meldeten. Lake ist eine eingefleischte Trump-Anhängerin und prominente Wahl-Leugnerin, die regelmäßig Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahl 2020 äußert.

Midterms: Wahlergebnisse zeigen erstaunliche Trendwende in den USA

+++ 20.25 Uhr: So knapp die Wahlergebnisse in den USA vielerorts sind, ziehen viele Walhbeobachter:innen und US-Medien eine wichtige Erkenntnis aus den Midterms 2022. Gerade in so genannten Swing States, Staaten und Wahlbezirken, die mal vorwiegend demokratisch, dann wieder republikanisch wählen, ließen die Wahlergebnisse darauf schließen, dass die Menschen wieder mehr zu einer gemäßigten politischen Mitte tendieren könnten.

Das zeigte sich laut New York Times etwa in der Wahl der Senatorin von Nevada. Die Abwahl von Amtsinhaberin Catherine Cortez Masto schien vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Sorgen der Wählerschaft bereits abgemacht, doch im Wahlkampf gegen Adam Laxalt, der vor allem mit Vorwürfen von Wahlbetrug punkten wollte, holte Nevadas Senatorin erneut überraschend die Mehrheit.

+ Erleichterung in Nevada: Senatorin Catherine Cortez Mastos Aussichten zur Wiederwahl galten als gering. Dass er doch gelang,, lag womöglich am Kontrahenten. © Bridget Bennett/AFP

Midterms: Republikaner steuern auf die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu

+++ 18.10 Uhr: Im Rennen um die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus sehen aktuelle Auszählungstrends einen knappen Sieg der Republikaner als so gut wie gesichert. Das berichtet etwa die New York Times. Demnach kämen die Republikaner, wenn sich alle aktuellen Tendenzen bestätigen würden, auf 221 der 218 benötigten Sitze. In einigen Wahlbezirken hätten die Republikaner übers Wochenende Vorsprünge ausbauen können. Da teilweise jedoch nur wenige tausend Stimmen zwischen Demokraten und Republikanern liegen, könne es dennoch nach wie vor zu Überraschungen kommen.

+++ 15.50 Uhr: Bei den Midterms in den USA wurden in 36 Staaten auch neue Gouverneurinnen und Gouverneure bestimmt – das mächtigste Amt in einem Bundesstaat. Noch offen ist die Frage, wer in Arizona das Amt übernehmen wird. Hier liefern sich die Trump-Kandidatin Kari Lake und ihre demokratische Kontrahentin Katie Hobbs nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen liegt Hobbs mit knapp 26.000 Stimmen vorne.

Midterms: Wer wird Gouverneurin in Arizona?

Lake, die die dortige Wahlleitung schon als „Schwachköpfe und Betrüger“ bezeichnet hatte, legte jetzt noch einmal nach und sprach von einer „Lachnummer“ in Arizona. „Wir können uns hier in Arizona nicht mehr zum Gespött machen“, sagte sie am Sonntag (13. November) in einem Interview mit Fox News. „Und wenn ich erst mal Gouverneurin bin, werde ich das nicht mehr zulassen.“ Lake galt vor der Wahl als Favoritin.

Kandidatin Stimmen Prozent Katie Hobbs (D) 1.211.595 50,5 % Kari Lake (R) 1.185.584 49,5 %

(Quelle: CNN)

Update vom Montag, 14. November, 13.30 Uhr: Noch immer werden im Kampf um das Repräsentantenhaus zahlreiche Stimmen ausgezählt. Insgesamt 19 Sitze sind noch zu vergeben, davon alleine 10 in Kalifornien. Offizielle Ergebnisse müssen dort allerdings erst drei Wochen nach der Wahl bekannt gegeben werden. Trotzdem zerfleischen sich die Republikaner aufgrund der ausgebliebenen roten Welle schon jetzt gegenseitig (s. Erstmeldung).

Umstritten ist jetzt auch, wann die Führungspositionen in Senat und Repräsentantenhaus gewählt werden sollen – und auch die Fronten beim Personal scheinen nicht geklärt. Angeblich ist bereits für Dienstag (15. November) bei den Republikanern die Wahl im Repräsentantenhaus vorgesehen. Doch einige Abgeordnete drängen auf eine Verlegung. Einen Herausforderer für Kevin McCarthy gibt es bisher wohl nicht, allerdings ist offen, ob es nicht doch noch zu einer Gegenkandidatur kommen wird.

Einen Tag später soll der republikanische Minderheitenführer im Senat gewählt werden. Doch auch hier fordern manche Senatoren, die geplanten Wahlen bis zur Stichwahl in Georgia zu verschieben. Die Position hat derzeit Mitch McConnell inne. Anscheinend erwägt aber Rick Scott, Senator aus Florida, seinen Hut in den Ring zu werfen. Es könnte also zu einer Kampfabstimmung kommen.

Midterms: „Zeit für Beerdigung“ - Top-Republikaner erklärt eigene Partei für tot

Erstmeldung vom Montag, 14. November: Washington, D.C. - Die Ergebnisse waren unerwartet schlecht. Der Senat ist verloren, das Repräsentantenhaus noch immer nicht gesichert. Für die Republikaner waren die Midterms 2022 in den USA ein absoluter Reinfall. Es rumort und brodelt in der Partei, der Machtkampf ist voll entbrannt.

Im Mittelpunkt steht dabei mal wieder kein Geringerer als Donald Trump. Inzwischen stellt sich sogar die Frage, ob der Misserfolg dem früheren Präsidenten die Führungsrolle in der Partei kosten könnte. Konservative Kommentatoren aus dem Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch haben über Trump bereits den Daumen gesenkt. Auch einige republikanische Politiker machen Trump öffentlich für die Schlappe verantwortlich.

Midterms: Trump-Anhänger will alte republikanische Partei abschaffen

„Trump hat uns die letzten drei Wahlen gekostet, und ich will nicht, dass das ein viertes Mal passiert“, sagte Larry Hogan dem Sender CNN am Sonntag (13. November). Der scheidende republikanische Gouverneur von Maryland legte noch einen obendrauf: „Ich habe es satt, zu verlieren – das ist alles, was er getan hat.“

Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Mit großen Worten meldete sich auch die starke Pro-Trump-Fraktion zu Wort. So stellte Josh Hawley den Republikanern ein miserables Zeugnis aus – bezog sich dabei aber nur auf die alteingessene Garde. „Die alte Partei ist tot. Zeit, sie zu begraben“, schrieb Hawley auf Twitter. „Baut etwas Neues auf.“ Die Republikanische Partei, auch bekannt als Grand Old Party (GOP), wurde im Jahr 1854 gegründet.

Midterms: Republikaner suchen Schuldige für Niederlagen

Es war nicht der erste abfällige Kommentar des Senators von Missouri über seine eigene Partei. Zuvor hatte er bereits getwittert, dass der alte Washingtoner Republikanismus in den Midterms „klar verloren“ habe, wobei die GOP bei Themen wie Waffenkontrolle und Sozialversicherung Fehler gemacht habe. Er forderte die Partei auf, endlich etwas für das Volk zu tun und „eine tatsächliche Agenda“ anzubieten: „Entrümpeln Sie das System.“

Tatsache ist aber, dass Trumps Rolle als Königsmacher und Lenker der Republikaner bei den Midterms einen heftigen Knacks erlitten hat. Einige der radikalen Kandidaten, die er zum Sieg pushen wollte, mussten sich geschlagen geben. Offenbar schadete Trump mit seinen Horrorszenarien über ein Land unter Präsident Joe Biden und mit seiner erfundenen Erzählung von massivem Wahlbetrug seiner Partei und sich selbst.

Midterms: Ergebnis im Repräsentantenhaus offen

Tatsächlich hatte es vorab nicht danach ausgesehen, dass die Republikaner bei den Midterms derart schwach abschneiden würden. Im Senat verpassten sie die Mehrheit, im Repräsentantenhaus sind die Verhältnisse noch unklar. Allerdings haben die Republikaner in der größeren Kongresskammer bessere Chancen, die Kontrolle zu erobern. Aber auch im Repräsentantenhaus ist das Rennen deutlich knapper als erwartet. Von der vorhergesagten Erfolgswelle der Republikaner ist jedenfalls nichts übrig geblieben. (Christian Stör)

Rubriklistenbild: © Lev Radin/imago