Thorsten Schäfer-Gümbel: Hat Hessens SPD-Chef Frau und Kinder?

Der Politiker ganz privat

+ © dpa / Frank Rumpenhorst Thorsten Schäfer-Gümbel mit seiner Frau Annette. © dpa / Frank Rumpenhorst

Thorsten Schäfer-Gümbel ist der Spitzenkandidat der SPD zur Landtagswahl 2018 in Hessen. Bei Google interessieren sich User für die Frage: Hat er Frau und Kinder?

Wiesbaden - Am 28. Oktober ist es wieder so weit: In Hessen wird ein neuer Landtag gewählt. Gespannt wird erwartet, ob die neuesten Umfragen richtig liegen und CDU und SPD wirklich fast 10 Prozentpunkte verlieren werden. Damit die SPD aber kein ähnliches Schicksal widerfährt wie der Partei in Bayern, gibt sich der Vorsitzende der SPD Hessen, Thorsten Schäfer-Gümbel, ganz volksnah.

Mitte Oktober traf Schäfer-Gümbel auf den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier in einem TV-Duell. Der SPD-Vorsitzende rückte dabei Themen in den Fokus, die er schon länger seine Steckenpferde nennt. So legt er den Finger beim Thema Diesel-Skandal in die Wunde und spricht erneut die Millionen-Ausgaben an, die Bouffier für die hessische Öffentlichkeitsarbeit aufwenden würde. Mit diesen Themen hofft er, bei den Wählern punkten zu können.

Um noch nahbarer zu wirken, zeigt er sich auf seiner offiziellen Seite als echter Familienmensch. Dazu hat er sogar eine eigene Rubrik eingerichtet: Persönliches - Familienbande. Aber wer ist eigentlich die Frau an seiner Seite und hat er auch Kinder mit ihr?

Häufige Frage bei Google: Hat Thorsten Schäfer-Gümbel eine Frau?

Mit wem nun Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel verheiratet ist, interessiert scheinbar auch die User der Suchmaschine Google. Bei der sogenannten Autocomplete-Funktion handelt es sich um ein Tool, bei dem man verwandte Suchanfragen vorgeschlagen bekommt, die im Zusammenhang mit dem eingegebenen Begriff besonders häufig von anderen Nutzern gesucht werden.

Und siehe da: Gibt man Thorsten Schäfer-Gümbel bei der Suchmaschine ein, wird sofort der Begriff „Frau“ vorgeschlagen.

+ Die Frau von Thorsten Schäfer-Gümbel scheint Google-Nutzer besonders zu interessieren. © Screenshot Google

Aber wer begleitet nun Thorsten Schäfer-Gümbel durchs Leben? Es ist die promovierte Historikerin Dr. Anette Gümbel. Mit ihr ist der SPD-Politiker seit 1998 verheiratet und hat drei Kinder. Auf seinem Instagram-Account postet Schäfer-Gümbel regelmäßig Bilder von sich und seiner Frau. Mal sind sie picknicken, mal gehen sie wandern, mal sind sie auf Parteiveranstaltungen. Zwischen den vielen Berg-Fotos blitzt dann schon auch einmal ein Selfie mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch.

Thorsten Schäfer-Gümbel begegnete seiner Ehefrau an der Uni

Kennengelernt haben sich die beiden im Wintersemester 1994 an der Universität Gießen, wie Annette Gümbel faz.net erzählte. Beide besuchten damals ein Seminar über Bismarck, er studierte Politikwissenschaft und sie Geschichte. Vier Jahre später heirateten die beiden, das erste Kind folgte gleich.

Wie Annette Gümbel in einem Interview auf der persönlichen Seite von Thorsten Schäfer-Gümbel meint, habe ihr Mann früher seine Karriere zurückgeschraubt, um bei den Kindern zu sein. Dafür konnte seine Ehefrau promovieren. Jetzt habe sich die Aufgabenverteilung eben umgedreht, völlig o.k. für Annette Gümbel: „Das ist ein ganz normales Geben und Nehmen“.

Thorsten Schäfer-Gümbel hat drei Kinder: Zwei Töchter und einen Sohn

So viele Bilder der hessische SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel auch von seiner Frau auf sozialen Netzwerken teilt, so wenig gibt er über seine Kinder preis. Was man aber weiß: Er und seine Frau haben zwei Töchter und einen Sohn, Svenja (19), Gregor (16) und Charlotte (11).

Den einzigen Einblick in das private Familienleben gibt der SPD-Politiker in dem bereits zitierten Interview auf seiner Internetseite. Dort sprechen Thorsten Schäfer-Gümbel, seine Frau und seine älteste Tochter Svenja über ihre Familie - und über Politik. Die 19-Jährige schwärmt dabei über ihren Vater: Er habe immer für sie Zeit, ziehe Entscheidungen durch und stünde für seine Meinung gerade. Außerdem wäre ihr Freiwilliges Soziales Jahr in Costa Rica nur durch die Unterstützung ihrer Eltern möglich gewesen. Was ihn laut der Tochter zu einem guten Ministerpräsidenten machen würde?: „Weil er immer den Mut hatte, Schritte zu gehen, die man nicht hundertprozentig voraussehen kann“.

Landtagswahl in Hessen 2018: Prognosen, Ergebnisse, Reaktionen im Live-Ticker

Nicht mehr lange, dann wählt auch Hessen am 28. Oktober einen neuen Landtag. Wir versorgen Sie in unserem Live-Ticker für die Landtagswahl 2018 in Hessen mit allen Infos rund um die Wahl. Ob Ereignisse, Reaktionen und aktuelle Hochrechnungen - bei uns bekommen Sie alle News.

Wenn Sie sich für weitere Fragen rund um die Kandidaten der Landtagswahl in Hessen interessieren, finden Sie weitere Antworten auf hna.de*. Wir bieten Ihnen außerdem mehr Informationen über die Spitzenkandidaten Volker Bouffier (CDU) und Tarek Al-Wazir (Grüne).

mef

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks