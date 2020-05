Kritik an Thomas Kemmerich wegen Corona-Protest

Thüringer FDP-Chef

Der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich nimmt an einem Corona-Protest teil und zieht Kritik auf sich - auch aus den Reihen der FDP.

Der Thüringer FDP -Chef Thomas Kemmerich nimmt an einem Spaziergang gegen Corona* -Auflagen in Gera teil

Wegen der Teilnahme an einem sogenannten Spaziergang gegen übermäßige Corona-Auflagen in Gera ist der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich in die Kritik geraten. Kemmerich twitterte am Samstag über seine Teilnahme, es sei um "Verhältnismäßigkeit und einen Corona-Exit mit Maß und Mitte" gegangen. Ministerpräsident Bodo Ramelow schrieb hingegen zu einem Foto, das Kemmerich in dem Protestzug zeigte: "Abstand halten oder Mundnasenschutzbedeckung? - Fehlanzeige! Vorbildfunktion? - Fehlanzeige!" Auch aus der eigenen Partei kam heftige Kritik.

Heute habe ich an einer Veranstaltung in #Gera teilgenommen. Für Verhältnismäßigkeit und einen #Corona-Exit mit Maß und Mitte. Veranstalter war Peter Schmidt, Unternehmer und Mitglied im #CDU #Wirtschaftsrat. Es gab zwei Redner: der anmeldende Unternehmer und ich. #NoAfD pic.twitter.com/XcJ432YdbN — Thomas L. Kemmerich (@KemmerichThL) May 9, 2020

Die Demonstration war von einem Mitglied des örtlichen CDU-Wirtschaftsrats organisiert worden. Hunderte Menschen nahmen daran teil, der Unternehmer und Kemmerich hielten Ansprachen. Laut dem Mitteldeutschen Rundfunk nahmen an der Kundgebung auch AfD-Vertreter teil.

Thomas Kemmerich (FDP) nimmt an Corona-Protest teil - Politiker üben Kritik

Kemmerich fügte seinem Tweet zwar ein "NoAfD" hinzu, Ramelow nannte das Verhalten aber "zum Schämen". "Ich habe keine Lust mehr, mich für Kemmerich zu rechtfertigen - er ist entweder völlig lernresistent oder hat ein Problem mit der Abgrenzung von Rechten - beides geht in seiner Position nicht", schrieb er.

Aus der FDP kam Kritik bis hin zur Austrittsforderung. Parteichef Christian Lindner schrieb bei Twitter: "Wer sich für Bürgerrechte und eine intelligente Öffnungsstrategie einsetzt, der demonstriert nicht mit obskuren Kreisen und der verzichtet nicht auf Abstand und Schutz." Er habe dafür "kein Verständnis".

Kritik an Thomas Kemmerich (FDP) wegen Corona-Protest

Ähnlich äußerte sich FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut Vorabmitteilung vom Sonntag: "Abstand zu halten von destruktiven Gegnern der liberalen Demokratie war schon vor Corona richtig und bleibt es für meine FDP."

Tweet von Bodo Ramelow zu Thomas Kemmerich

Die Teilnahme an dem Protest sei Kemmerichs persönliche Entscheidung gewesen, sagte Teuteberg. Als solche sei sie auch "von ihm persönlich zu erklären". "Die Bundes-FDP ruft jedenfalls nicht zur Teilnahme an solchen Demonstrationen auf", stellte die Generalsekretärin klar.

Die Chefin der Jungen Liberalen, Ria Schröder, schrieb bei Twitter: "Corona verlangt uns allen viel ab, aber wer bewusst Hygienemaßnahmen missachtet und sich mit Rechtsextremen einreiht, der ist nicht Mitte, sondern gefährdet uns alle und untergräbt die konstruktive Arbeit" der FDP.

Kritik an Thomas Kemmerich (FDP)

Die kommunalpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, twitterte: "Liberal sein heißt nicht, aus Prinzip gegen etwas zu sein, gerade, wenn es Menschen schützt." In Thüringen und Sachsen hatte es am Samstag wieder vielerorts als Spaziergänge deklarierte Corona-Proteste gegeben.

Dem "Tagesspiegel" aus Berlin vom Montag sagte Strack-Zimmermann laut Vorabmeldung, Kemmerich suche "offenbar nicht nur physisch die Nähe zur AfD und Verschwörungstheoretikern, sondern teilt offensichtlich auch deren Demokratie zersetzenden Kurs". "Er täte gut daran, die FDP zu verlassen", fügte sie hinzu.

Thomas Kemmerich (FDP) gesteht Fehler bei Corona-Protest ein

Mittlerweile hat Thomas Kemmerich eingestanden, sich während der Corona-Kundgebung falsch verhalten zu haben. Es sei ein Fehler gewesen, dass er dabei zeitweise die Abstandsregeln nicht eingehalten und auch keinen Mundschutz getragen habe, sagte der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag am Sonntag. Zwar habe er vor Beginn eines sogenannten Spaziergangs auf die Einhaltung dieser Hygienevorschriften geachtet. Anschließend habe er das aber unterlassen, wie mehrere Fotos zeigen. „Dafür kann ich mich nur entschuldigen“, sagte Kemmerich.

Gleichzeitig erklärte er, es sei nie seine Absicht gewesen, mit der Kundgebung der AfD oder Verschwörungstheoretikern eine Plattform bieten zu wollen. Er sehe aber ein, dass er genau das getan habe.

Kemmerich war Anfang Februar im Thüringer Landtag mit Stimmen auch von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden, was eine Welle der Empörung auslöste. Er trat kurz darauf wieder zurück*. Anfang März wurde dann Ramelow erneut zum Regierungschef gewählt*. Er führt seither eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung. (afp/dpa)