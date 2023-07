Trotz tödlicher Hitzewelle: Texas verweigert jegliche Debatte zur Klimapolitik

USA

Der US-Bundesstaat Texas leidet unter tödlichen Hitzewellen, verweigert aber eine öffentliche Debatte über die Klimakrise. Die republikanische Regierung fördert Fossile und lehnt sogar Anpassung an die Hitze ab.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Climate.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Climate.Table am 6. Juli 2023.

Austin – Der US-Bundesstaat Texas bleibt trotz der jüngsten tödlichen Hitzewelle im Süden der USA und Mexiko in der Energie- und Klimapolitik bei seinem Kurs: Es gibt auf der Ebene der Staatsregierung weiter keine explizite Debatte über den Klimawandel – weder wie man ihn verhindert, noch wie man sich auf ihn vorbereitet. Während Demokraten, Wissenschaftler und Umweltschützer seit Jahren einen solchen öffentlichen politischen Dialog fordern, verweigern sich die Republikaner.

Die brutale Hitze der letzten Wochen legte nahe, dass die texanische Regierung ihre langjährige Weigerung überdenken könnte, sich direkt mit den Bedrohungen durch den Klimawandel auseinanderzusetzen. Zeitungen berichteten darüber, wie Notaufnahmen in Krankenhäusern sich mit Hitzeopfern füllten und in den Gefängnissen ohne Klimaanlagen Insassen starben.

Texas in der Hitze: Keine Pausen für Arbeiter, keine Kühlung in Gefängnissen

Doch der republikanische Gouverneur Greg Abbott machte klar, dass es keine Kursänderung geben wird. Als der Bundesstaat Ende Juni von gefährlich hohen Temperaturen heimgesucht wurde, unterzeichnete Abbott ein Gesetz, das es texanischen Städten verbietet, Bauarbeitern alle vier Stunden eine zehnminütige Wasserpause vorzuschreiben. Auch die Nichtreaktion des Staates auf die potenziell tödliche Hitze in den Gefängnissen ist ein Zeichen dafür, dass er weiterhin zur Tagesordnung übergeht.

„In diesem Jahr“, so berichtete die Texas Tribune letzte Woche in einem Bericht über Todesfälle in Gefängnissen, „hat der Gesetzgeber erneut beschlossen, trotz eines Haushaltsüberschusses von 32,7 Milliarden Dollar kein Geld für die Installation von Klimaanlagen in den gefährlich heißen Gefängnissen bereitzustellen.“

Trotz Warnungen vor gefährlicher Erwärmung keine neuen Klimagesetze

Dabei gibt es deutliche Warnungen: Die gemeinnützige Organisation Climate Central analysierte im Juni, der vom Menschen verursachte Klimawandel habe den Temperaturanstieg in Texas und Mexiko im vergangenen Monat „mindestens fünfmal wahrscheinlicher“ gemacht. Andere Forscher waren zu dem Schluss gekommen, dass der Klimawandel auch die Dürre von 2011 und den Hurrikan Harvey von 2017 in Texas noch verheerender gemacht hat.

Auch die Untätigkeit der Gesetzgeber ist nichts Neues. Seit Jahren weigern sich die texanischen Gesetzgeber, explizite Gesetzesentwürfe zum Klimaschutz zu verabschieden und teilweise sogar in Ausschüssen zu diskutieren.

Die USA sind auch beim Klima gespalten. Einerseits sind auf der US-Bundesebene Dekarbonisierung und Klimaresilienz große Themen. Woche für Woche stellen Behörden dafür Milliarden von Dollar an Fördermitteln bereit. Andererseits konterkarieren viele Bundesstaaten, vor allem republikanisch regierte, diese US-Energiepolitik, indem fossile Brennstoffe gefördert und der Ausbau erneuerbarer Energien behindert werden.

Steuergeschenke für Öl- und Gasindustrie

Im Parlament von Texas, dem Öl- und Gaszentrum der Nation, gab es in der vergangenen Legislaturperiode Siege sowohl für die fossilen als auch die erneuerbaren Energien. Bei den Fossilen setzte sich die Lobby mehrmals durch:

Die Befürworter der Öl- und Gasindustrie setzten sieben Milliarden Dollar an Hilfen für zinsgünstige Kredite zum Bau neuer Erdgaskraftwerke durch.

Es wurden neue Steuerbegünstigungen für Erdgas beschlossen, nicht aber für erneuerbare Energien und Batteriespeicher.

Der Anschluss von Wind- und Solarkraftwerken ans Stromnetz wurde verteuert.

Gleichzeitig verhinderte die Erneuerbaren-Lobby aber geplante Gesetze, um die boomende Wind- und Solarindustrie des Staates zu drosseln. Zu ihr gehören viele ländliche, zwar stark republikanisch geprägte Gebiete, die aber von Wind- und Solarenergie profitieren. Sie verhinderte:

neue, strengere Genehmigungsanforderungen für Wind- und Solaranlagen. Texas ist führend in der Winderzeugung und hat einen schnell wachsenden Solarsektor. Während der Hitzewelle spielte er eine Schlüsselrolle für die Netzstabilität.

neue Kosten für erneuerbare Energien zur Bereitstellung der kurzfristig benötigten Netzkapazität.

Anforderung, dass neue Stromerzeugungsanlagen nach 2024 zu mindestens 50 Prozent aus „bedarfsgerechten“ Quellen wie Erdgas stammen müssen.

ein Stopp für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren in Texas.

Texas: Gouverneur verunglimpft Erneuerbare als Sündenböcke

Nach Naturkatastrophen galten für Gouverneur Abbott und andere Befürworter der Fossilen bislang die Erneuerbaren öfter als Problem: Als der historische Wintersturm Uri im Jahr 2021 in Texas zu katastrophalen Stromausfällen führte, machten sie sofort Probleme mit den erneuerbaren Energien dafür verantwortlich. Unabhängige wissenschaftliche Experten kamen allerdings zu dem Schluss, dass die meisten Probleme durch Ausfälle der Erdgasinfrastruktur verursacht wurden.

Andere Katastrophen mit Klimabezug haben die Gesetzgeber zum Handeln veranlasst – ohne jedoch offen auf einen Zusammenhang mit dem Klimawandel hinzuweisen, den texanische Wissenschaftler betont hatten. Dazu gehören:

Ein Infrastrukturfonds, der durch den Hurrikan Harvey 2017 angeregt wurde, um die Schäden für solche Stürme zu decken

zwei Milliarden US-Dollar für Maßnahmen zur Wasserversorgung als Reaktion auf die rekordverdächtige Dürre und Hitzewelle im Jahr 2011. Im Jahr 2023 wurden Hilfen von ein bis drei Milliarden beschlossen

Ein Gesetzentwurf, der die Behörden anweist, Erdgasanlagen gegen extreme Bedingungen zu wappnen – ausgelöst durch das verheerend kalte Wetter im Jahr 2021.

Klimaanpassung in den von Demokraten regierten Großstädten

Auch wenn auf der Ebene des Staates weitreichende und spezifische Maßnahmen zum Klimawandel fehlen, ignoriert Texas keineswegs die Folgen des Klimawandels. Die größten Städte, die alle von Demokraten regiert werden, haben gehandelt. Houston reagierte auf die katastrophalen Überschwemmungen des Hurrikans Harvey mit neuen Klimamaßnahmen und Resilienzplänen.

Dabei reichen die schädlichen Auswirkungen der aktuellen extremen Hitze nicht annähernd an die Folgen von Ereignissen wie Harvey, der Dürre 2011 und den gigantischen Stromausfällen von 2021 heran. Die Temperaturen gehen jetzt etwa zurück, da sich der „Hitzedom“ nach Osten verlagert hat. „Ich erwarte nicht, dass die Hitzewelle [im Juni] den Gouverneur oder den Vizegouverneur in Bezug auf den Klimawandel oder erneuerbare Energien umstimmen wird“, sagte Josh Busby, Professor für öffentliche Angelegenheiten an der Universität von Texas, der sich mit Klimapolitik beschäftigt. „Die Leistung der Solarenergie bei der Verhinderung von Stromausfällen während der Hitzewelle könnte es jedoch schwieriger machen, die erneuerbaren Energien zu bestrafen, wie es in der letzten Legislaturperiode versucht wurde.“

Andrew Dessler, ein Klimawissenschaftler und Experte für Klimapolitik an der Texas A&M Universität, äußerte sich ähnlich: „Ich erwarte nicht, dass die extreme Hitze in diesem Jahr zu wesentlichen Änderungen in der texanischen Energiepolitik führen wird. Es hat den Anschein, dass viele unserer Abgeordneten sich in erster Linie auf Maßnahmen konzentrieren, die der Industrie für fossile Brennstoffe zugutekommen, anstatt sich mit den umfassenderen gesellschaftlichen Problemen im Zusammenhang mit unserem sich verändernden Klima zu befassen.“ (Von Bill Dawson)