Terrorattacken in London: Was wir wissen - und was nicht

Am Samstagabend

+ © dpa An der London Bridge kam es am Samstagabend zu einem Zwischenfall mit mehreren Verletzten. © dpa

Am Samstagabend kam es auf der London Bridge in der englischen Hauptstadt zu einem Vorfall. Dort raste ein Lieferwagen in eine Menschenmenge. Was wir wissen - und was nicht.

London - In London ist ein Lastwagen am Samstagabend auf der London Bridge in eine Fußgängergruppe gefahren. Mehrere Menschen sollen verletzt auf der Brücke liegen. Bewaffnete Polizei sei vor Ort, berichteten britische Medien. Die Brücke wurde komplett gesperrt. Ob es sich um eine Terrorattacke handelt, war zunächst unklar. Was wir über den Vorfall wissen - und was nicht.

Am Samstagabend: Lieferwagen rast in London in Menschenmenge

In der Nacht zum Sonntag ist in der britischen Hauptstadt London auf der London Bridge ein weißer Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren.

Eyewitness on London Bridge: "It looked to me that the van was aiming at the people." https://t.co/mmnLMlStMU pic.twitter.com/dUngDkIhTP — CNN (@CNN) 3. Juni 2017

Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab und räumte auch nahe Metro-Stationen.

Es soll mehrere Tote geben. Auch von vielen Verletzten wird berichtet.

Die Polizei sucht nach Angaben des britischen Nachrichtensenders BBC nach drei Verdächtigen. Sie könnten bewaffnet sein.

Die britische Premierministerin Theresa May kündigte an, dass die Attacken „wie ein Terrorangriff“ behandelt werden.

Die BBC berichtete, dass mehrere Personen aus dem Lieferwagen ausstiegen und auf die Menschenmenge einstachen.

Augenzeugen berichteten britischen Medien von Schüssen nahe der Brücke.

Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass es beim nahen Borough Market auch zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll.

Nach Angaben der Polizei hat es am frühen Sonntagmorgen einen dritten Vorfall im Londoner Stadtviertel Vauxhall gegeben. Vauxhall liegt südlich der Themse.

Es gibt Berichte über Attacken mit dem Messer und auch Schüsse nahe der London Bridge und dem Borough Market.

Was wir nicht wissen

Handelt es sich bei den Attakcen in London um einen Anschlag ähnlichen Ausmaßes wie bei der Terror-Attacke im März?

Ist der oder die Täter bereits gefasst oder noch auf freiem Fuß?

Wie viele Verletzte gibt es und gab es?

In unserem Live-Ticker zum Vorfall in London halten wir Sie auf dem Laufenden.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.