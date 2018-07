Via Twitter - So gratulierte die Kanzlerin Angelique Kerber zum Sieg 

Erklärung

Angela Merkel gratulierte Angelique Kerber

Der erste Sieg einer deutschen Tennisspielerin in Wimbledon seit mehr als 20 Jahren. So hat Kanzlerin Angela Merkel auf das historische Ereignis reagiert.

Berlin - "Ganz herzlichen Glückwunsch an Angelique Kerber", hieß es in einer Erklärung, die Regierungssprecher Steffen Seibert nach Kerbers Sieg über US-Tennisstar Serena Williams bei dem legendären Rasenplatz-Turnier am Samstagabend via Twitter verbreitete. "Ich freue mich sehr mit ihr über ihre begeisternde Leistung", ließ Merkel Kerber wissen. Bislang war die Kanzlerin in puncto Sport vor allem als Fan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Erscheinung getreten.

Kanzlerin #Merkel zum Wimbledon-Sieg von @AngeliqueKerber – Ganz herzlichen Glückwunsch an Angelique Kerber. Ich freue mich sehr mit ihr über ihre begeisternde Leistung und ihren ersten Sieg in #Wimbledon. #KerberVsWilliams pic.twitter.com/vAk6GZTGtc — Steffen Seibert (@RegSprecher) 14. Juli 2018

Kerber hatte das Wimbledon-Finale gegen Williams mit 6:3 und 6:3 für sich entschieden. Damit gewann die Kielerin als erste Deutsche seit Steffi Graf vor 22 Jahren den prestigeträchtigen Grand-Slam-Klassiker in London. Williams war zum ersten Mal seit ihrer Babypause wieder in Wimbledon dabei. Sie hatte ihr erstes Kind, eine Tochter, im September zur Welt gebracht.

Der 36-jährigen US-Sportlerin hatte im Centre Court Herzogin Meghan, die Frau des britischen Prinzen Harry, die Daumen gehalten. Meghan ist mit Williams befreundet und hatte sie zu ihrer Hochzeit im Mai eingeladen. Auch Herzogin Kate, die Frau von Harrys älterem Bruder William, saß bei dem Finale in Wimbledon im Publikum.

