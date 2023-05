Dramatische Studie: So wenig Zeit verbringen Lehrkräfte wirklich vor der Klasse

Analyse

Eine Studie im Auftrag der Telekom Stiftung schlägt ein radikal neues Arbeitszeitmodell vor. Insgesamt arbeiteten Lehrkräfte in Deutschland zu viel, während ihnen ausgerechnet die Zeit für ihr Kerngeschäft fehlt: das Lernen mit den Schülern.

Diese Studie dürfte den Schulministern nicht gefallen – und auch der Öffentlichkeit nicht. Deutsche Lehrer sind nämlich, anders als der Volksmund meint, chronisch überarbeitet und überlastet. Sie arbeiten im Schnitt 50 Stunden pro Woche. Das pädagogische Problem besteht darin, dass nur gut ein Drittel dieser Arbeitszeit in das Kerngeschäft der Lehrer fällt: dem Unterricht mit Schülern.

Das ist die Hauptbotschaft einer Studie der Telekom Stiftung, die zu einem radikalen Ergebnis für die Arbeitszeit von Lehrern kommt. „Das deutsche Modell ist seit 150 Jahren gültig und schlicht aus der Zeit gefallen“, sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Ekkehard Winter. „Wir können uns nicht länger ein System leisten, das so ineffizient mit der wertvollen Arbeitszeit von Lehrkräften umgeht.“

Der Autor der Studie, der ehemalige Berliner Staatssekretär Mark Rackles, schlägt deswegen vor, ein Jahresarbeitszeit-Modell zu testen. Rackles fordert, Lehrkräfte von nicht-pädagogischen Aufgaben zu befreien und mehr Transparenz in den Arbeitsalltag zu bringen.

Für die Bildungspolitik enthält das Papier eine bittere Pille. Während die Kultusminister darüber nachdenken, entweder die Arbeitszeit der Lehrer zu erhöhen oder ihre Teilzeitquote zu abzusenken, empfiehlt Rackles das Gegenteil. „Wenn man das pädagogische Arbeitsvolumen erhöhen will, dann sollte man nicht an einer – kaum mehr vermittelbaren – Arbeitszeiterhöhung ansetzen.“ Der Berater und die Telekom-Stiftung sind nicht die ersten, die an der gegenwärtigen Strategie zur Bekämpfung des Lehrermangels Kritik üben. Lehrerverbände, aber auch unabhängige Experten warnen davor, die Lehrkräfte mit zusätzlichem Arbeitsdruck aus den Klassenzimmern zu treiben.

Das Arbeitszeitmodell für Lehrkräfte weise erhebliche Mängel auf, schreibt Rackles. „Es fördert eine chronische Überlastung der Beschäftigten, es weist eine geringe Ressourceneffizienz auf und fast keine Adaptionsfähigkeit an neue Entwicklungen.“ Das Lehrpersonal der 40.000 Schulen sei mit knapp einer Million Personen zwar die größte Beschäftigtengruppe im öffentlichen Dienst. Sie unterliege aber „faktisch einer ungeregelt und potenziell unbegrenzten Arbeitszeit.“ Damit verstoße das bestehende Arbeitszeitzeitmodell gegen Arbeitsschutzbestimmungen.

Zwei Drittel der Lehrerarbeitszeit sind unbestimmt

In der Studie steht schwarz auf weiß, was ein Großteil der Bevölkerung den Lehrkräften nicht abnimmt. Neben den 21 bis 30 Pflichtstunden im Unterricht, die in den einzelnen Ländern unterschiedlich hoch sind, erfüllen Lehrkräfte viele weitere Aufgaben. Diese sind vom Zeitumfang her weitgehend unbestimmt. Die Aufgaben reichen von Klassenfahrten über Verwaltung und Teambesprechungen bis hin zu Vertretungen sowie den häufig aufwändigen Korrekturen der Klassenarbeiten. Dadurch erhöhe sich die tatsächliche Arbeitszeit auf 49 bis 56 Stunden pro Woche.

Obwohl viele der Fakten bekannt sind, die Mark Rackles zusammen getragen hat, so erstaunt beim Lesen doch eines: Wie wenig achtsam die Bildungsverwaltung mit der Ressource Lehrerarbeitskraft umgeht. Der Autor zitiert Ergebnisse des Schulbarometers, das starke gesundheitliche Beschwerden bei Lehrkräften erhoben hat. Demnach leiden 62 Prozent häufig oder sehr häufig unter körperlicher Erschöpfung. Nur 15 Prozent der Pädagogen halten ihre Arbeitsbelastung für angemessen. Und für acht von zehn Lehrern ist Wochenendarbeit der Normalfall. Die Länder als Dienstherren erkennen das Grundproblem der Gesundheitsbelastung zwar indirekt an – etwa, indem sie Präventionsangebote und Gesundheitsportale empfehlen.

Gleichwohl ändern die Länder das problematische Arbeitsmodell nicht. „Weder in Überschallgeschwindigkeit noch überhaupt hat sich seitdem etwas Substanzielles an dem in Rede stehenden Pflichtstundenmodell mit seinen anerkannten Schwächen und Nachteilen verändert.“ So spottet Rackles über einen Satz der ehemaligen Kultusministerin Annette Schavan aus dem Jahr 2003. Damals hatte Schavan eine Empfehlung ausgesprochen. Die „nicht mehr in unsere Zeit und nicht mehr in unser Verständnis von Schule passende“ Lehrerarbeitszeit sei am besten in Überschallgeschwindigkeit zu ändern. Das aber ist nicht geschehen. Vielmehr erhöhen die ersten Schulminister nun sogar noch die Lehrdeputate der Pädagogen.

Starke Schulleiter sollen das Problem lösen

Freilich gibt es auch für den Autor keinen einfachen Ausweg aus dem Dilemma überlasteter Lehrpersonen bei steigendem Lehrermangel. Rackles schlägt Pilotversuche mit Jahresarbeitszeit und einer klaren Definition von Zeiterfordernissen vor, die im bestehenden System relativ unkompliziert realisierbar seien. Die entscheidende Größe für ein neues Arbeitszeitmodell sind starke Schulleitungen.

So knüpft sein Papier an die Forderung des Vorsitzenden der Telekom Stiftung, Thomas de Maizière, an. Damit die Zuweisung globaler Budgets an „ergebnisverantwortliche Schulen“ gelingen kann, schreibt Rackles, „müssen die Schulleitungen als zentrale Akteure in dem neuen Arbeitszeitmodell gestärkt werden.“ Kurz: Sie können dann selbst die Arbeitszeit ihrer Lehrer jenseits des Unterrichts definieren. Freilich ist das deutsche Schulsystem ein Friedhof von Schul- und Pilotversuchen. Und die Schulleiter haben sich zwar während der Coronakrise als die wichtigsten Manager von Schulen erwiesen. Allerdings hat ihnen bisher kein Bundesland dafür mehr Kompetenzen zuerkannt. (Christian Füller)