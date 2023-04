Ministerien verscherbeln Abi-Aufgaben an Verlage - auf Kosten der Eltern

Abschlussprüfungen

Viele Bundesländer verweigern ihren Schülern den Zugang zu alten Abschlussprüfungen. Stattdessen verscherbeln sie die Aufgaben an den Stark-Verlag, der sie teuer weiterverkauft – arme Familien haben Pech.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Bildungs.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Bildungs.Table am 12. April 2023



Altklausuren helfen Abiturienten, sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Doch viele Kultusministerien hüten die Abi-Aufgaben wie einen Schatz. Schüler haben oft keinen Zugriff. Stattdessen machen die Ministerien mit dem Stark-Verlag Geschäfte, wie eine Recherche von FragDenStaat und Wikimedia Deutschland offenbart.

Für die Kampagne „Verschlusssache Prüfung“ haben die beiden NGOs – per Anfrage über die Informationsfreiheitsgesetze – bei den Ministerien angeklopft. Table.Media und die Süddeutsche Zeitung konnten das Recherchematerial vor Veröffentlichung exklusiv auswerten. In vielen Bundesländern, das zeigt die Abfrage, können Eltern und Schüler die Aufgaben, die mit Steuergeld erstellt wurden, nicht einfach benutzen. Stattdessen müssen sie teure Übungshefte beim Stark-Verlag kaufen – Kostenpunkt: bis zu 15 Euro pro Heft.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Abitur-Vorbereitung: Neun Bundesländer verweigern Schülern Zugriff

Neun von 16 Ländern gewähren den Schülern keinen flächendeckenden Zugriff auf die alten Prüfungen – weder veröffentlichen sie die Aufgaben, noch erhalten Schüler einen geschützten Zugang. Nur die Lehrer können ihren Unterricht damit vorbereiten.

In vier Bundesländern können die Schüler mit Passwort über ein Portal auf die Aufgaben zugreifen – in Mecklenburg-Vorpommern etwa über itslearning.

Niedersachsen und Schleswig-Holstein veröffentlichen die Aufgaben aller Schulformen und Fächer niedrigschwellig online – „um allen die gleiche Chance zu geben, sich auch anhand dieser Aufgaben auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten“, heißt es aus Niedersachsen.

Abitur: Altklausuren: 15 Euro pro Übungsheft

Dass sie ihre schützende Hand über alte Abschlussaufgaben halten, rechtfertigen die Ministerien damit, dass sie für große Teile der Prüfungen keine Urheberrechte besitzen würden. „Das halte ich für eine Ausrede. Die zugrundeliegenden Materialien sind oft schon online auffindbar und könnten verlinkt werden“, sagt Max Kronmüller, der die Kampagne für FragDenStaat leitet. GEW-Schulexpertin Anja Bensinger-Stolze weist darauf hin, dass in Niedersachsen das Argument des Urheberrechts offenbar keine Rolle spielt.

Wie sich Schüler auf die Abschlussprüfungen vorbereiten können, hängt davon ab, in welchem Bundesland sie zur Schule gehen. Und davon, was das Portemonnaie ihrer Eltern hergibt. Denn ihnen bleibt häufig nur, die roten Übungsheftchen aus dem Stark-Verlag zu kaufen. Dafür müssen sie bis zu 15 Euro pro Heft auf den Tisch legen. Das kann sich nicht jede Familie leisten – schon gar nicht für vier oder fünf Fächer.

„Der Eiertanz, den die Länder aufführen, ist ein kleines, aber bezeichnendes Beispiel dafür, warum Chancengleichheit und Bildungserfolg in Deutschland bis heute an den sozialen Status der Familien gekoppelt ist“, sagt Gewerkschafterin Bensinger-Stolze. „Schüler*innen aus einkommensstarken Familien sind im Vorteil“, ergänzt Lilli Iliev von Wikimedia.

Ministerien verscherbeln Abi-Aufgaben

Die Verträge, die Table.Media einsehen konnte, zeigen, wie die Länder und Stark zusammenarbeiten. Der Verlag äußerte sich auf Anfrage nicht. Mehrere Länder verdienen unmittelbar mit: Brandenburg berechnet dem Verlag eine Gebühr von 200 Euro pro Fach und Schulform, in Rheinland-Pfalz sind es 100 Euro. In Baden-Württemberg werden pauschal 200 Euro fällig, dazu verlangt das Land vier Prozent vom Nettoumsatz.

Das Land Hessen legt zwar den Vertrag offen, macht aber keine Angabe dazu, wie viel Geld es vom Stark-Verlag erhält. Begründung: Genaue Zahlen könnten „für Mitbewerber des Verlags von Vorteil sein“. Die beiden NGOs wollen dagegen klagen.

In Hamburg dagegen sind Prüfungsunterlagen – wie in anderen Ländern auch – vom Transparenzgesetz ausgenommen, müssen also auch auf Anfrage nicht veröffentlicht werden. Stattdessen überlässt das Ministerium sie kostenfrei dem Stark-Verlag. „Während Schüler in Hamburg also keine Chance haben, an die Prüfungen zu kommen, werden sie dem Verlag geschenkt, der dann viel Geld damit verdient. Das ist an Frechheit kaum zu überbieten“, kommentiert Kronmüller von FragDenStaat.

Länder pochen auf „private Kaufentscheidung“

Die Ministerien pochen darauf, dass die Eltern am Ende die Entscheidung treffen. „Ein Kauf bei privaten Verlagen ist weder für Schüler, die das Abitur ablegen, noch den Realschulabschluss anstreben, notwendig“, heißt es etwa aus Sachsen-Anhalt.

Das sei eine „private Kaufentscheidung, die von uns nicht bewertet wird“, ergänzt das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz. Alte Abiturklausuren würden außerdem über den Aufgabenpool der Länder veröffentlicht: „Hier finden die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von Abituraufgaben, die seit 2017 verwendet wurden“, erklärt ein Sprecher.

NGOs möchten selbst Verträge mit Ländern abschließen

Kronmüller geht das nicht weit genug. Die Ministerien müssten dafür sorgen, dass Schüler aller Schulformen unkompliziert an die Unterlagen kommen, die sie brauchen. „Wir reden hier von öffentlich finanzierten Dokumenten. Daher sollten sie auch öffentliche Güter sein.“

FragDenStaat und Wikimedia Deutschland planen, eigene Verträge mit den Ländern zu schließen und die Dokumente online zu veröffentlichen – damit nicht länger das Portemonnaie der Eltern darüber entscheidet, wie sich Schüler auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können. Torben Bennink

Rubriklistenbild: © Sebastian Kahnert / dpa