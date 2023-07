 „Z“-Symbole auf Autos geschmiert - Ukrainische Flüchtlinge werden in Österreich attackiert

„Fühlen uns nicht mehr so sicher“

In Wien fühlen sich viele ukrainische Geflüchtete weniger sicher. Der Grund: Das russische „Z“-Symbol, das in der österreichischen Hauptstadt vermehrt auftaucht.

Wien - Es steht für den russischen Einmarsch in die Ukraine: das „Z“-Symbol, das auf einmal über Nacht Schlagzeilen gemacht hat. Mit ihm zeigen Befürworter des Ukraine-Kriegs ihre Zustimmung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das Propagandazeichen prangt auf zahlreichen russischen Militärfahrzeugen, auf Plakatwänden in Moskau - und ist zum Schrecken ukrainischer Geflüchteter immer häufiger auch in Österreichs Hauptstadt Wien zu finden.

Dort haben Unbekannte das russische „Z“-Symbol auf Autos mit ukrainischem Kennzeichen gesprüht, wie die österreichische Kronen Zeitung berichtet. Der Sender der Zeitung krone.tv hat sich mit ukrainischen Geflüchteten getroffen, die in Wien Zuflucht gefunden haben, und die Opfer dieser Attacken geworden sind. Sie erzählen, dass sie seitdem Angst haben und sich nicht mehr so sicher fühlen.

+ Das „Z“-Symbol ziert die Ausrüstung eines russischen Soldaten. Die Aufnahme stammt aus der ukrainischen Region Saporischschja. (Symbolbild) © Sergei Malgavko / TASS / Imago Images

„Z“-Symbol in Wien - ukrainische Geflüchtete machen sich Sorgen

Ein Geflüchteter äußerte die Sorge, dass die Täter beim nächsten Mal einen Schritt weiter gehen und die Autos anzünden könnten. Ein weiterer sagte krone.tv: „Ich hatte gehofft, meine Familie kann hier in Ruhe leben. Es war für mich unglaublich, dieses Zeichen in Wien zu sehen. Ich fühle mich nicht gut. Nicht wegen des Autos, sondern wegen des Symbols.“ Bislang sind insgesamt sechs Fälle bekannt, die zur Anzeige gebracht wurden.

Die Opfer sind bewusst an die Öffentlichkeit gegangen, sagen sie. Viele, so glauben sie, haben das bislang noch nicht getan, weil sie sich nicht trauten. Auch in Deutschland ist das Unterstützungszeichen für den russischen Angriffskrieg bereits aufgetaucht, etwa auf Autos oder Mauern. Offenbar steht es für „Za Pobedu“, was „Für den Sieg“ bedeutet.

„Z“-Symbol in Deutschland unter Umständen strafbar

Wer in Deutschland das „Z“-Symbol benutzt, der muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das hatte das Bundesinnenministerium bereits im März 2022 deutlich gemacht. Der Buchstabe selbst sei natürlich nicht verboten, hieß es, allerdings sei der russische Angriffskrieg eine Straftat. Wer diesen öffentlich billige, könne sich daher auch selbst strafbar machen. Vergangenes Jahr hatten zudem zahlreiche Bundesländer angekündigt, die Verwendung des Zeichens zu ahnden.

Die rechtliche Grundlage dafür bildet der Paragraf 140 des Strafgesetzbuches. Demnach handelt es sich auch um eine Straftat, wenn ein Delikt gebilligt wird. Täter drohen dann eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. In Österreich haben sie derzeit noch keine Konsequenzen zu befürchten, da das „Z“ noch nicht im Symbole-Gesetz gelistet ist. Nach den Taten in Wien könnte sich das womöglich bald ändern. (Gregor-José Moser)

Rubriklistenbild: © Sergei Malgavko / TASS / Imago Images