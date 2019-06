Extremer Stromausfall in Teilen Südamerikas: Millionen Menschen ohne Elektrizität

Zwei Länder komplett betroffen

Buenos Aires: In Teilen Südamerikas ist es am 16.06.2019 zu einem massiven Stromausfall gekommen. Vor allem Argentinien und Uruguay seien nach einer schweren Störung im Verbindungssystem ohne Elektrizität, teilte der argentinische Energieversorger Edesur auf Twitter mit.

Massive Stromausfälle in Teilen Südamerikas. Selbst Züge mussten offenbar anhalten, Ampeln fallen aus.

In Teilen Südamerikas ist es am Sonntag zu einem massiven Stromausfall gekommen. Große Teile Argentiniens und Uruguays seien nach einer schweren Störung im Verbindungssystem ohne Elektrizität, teilte der argentinische Energieversorger Edesur auf Twitter mit.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16. Juni 2019

Stromausfall in Südamerika: Millionen Menschen ohne Elektrizität

Wie Focus unter Berufung auf argentinische Medien und BBC berichtete, erfolgte der Stromausfall am Morgen, was unter anderem zum Anhalten von Zügen sowie Ausfällen an Ampelanlagen führte.

Alleine in Argentinien und Uruguay leben rund 48 Millionen Menschen. Allerdings sind unterschiedlichen Berichten zufolge auch die Südamerika-Staaten Brasilien, Chile und Paraguay betroffen.

Stromausfall in Südamerika: Copa America auch betroffen?

Wie die „BBC“ schreibt, hätten sich die Menschen in einigen betroffenen Landesteilen gerade auf regionale Walen vorbereitet, als plötzlich das Licht ausging. Zu den betroffenen Provinzen zählten den Berichten zufolge Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Cordoba und Mendoza.

In Brasilien findet derzeit die

Copa America

statt, das Fußballturnier des Kontinents, zu vergleichen mit der Europameisterschaft. Die Auswirkungen darauf sind noch nicht bekannt.

