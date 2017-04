Lastwagen rast in Menschenmenge in Stockholm - Mehrere Tote

Polizei spricht von Terrorverdacht

Stockholm - In der schwedischen Hauptstadt ist ein Lastwagen erst in eine Menschenmenge und anschließend in ein Kaufhaus gefahren. Die Polizei spricht von Terrorverdacht. Alle Entwicklungen hier im News-Ticker.

In Stockholm ist am Freitag kurz vor 15 Uhr ein Lastwagen in einer belebten Einkaufsmeile erst in eine Menschenmenge und anschließend in ein Kaufhaus gefahren.

Die Polizei spricht von Terrorverdacht und bestätigte mehrere Tote und Verletzte.

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Attentat gab es eine Festnahme.

+++ Die Bundesregierung hat der schwedischen Bevölkerung nach dem mutmaßlichen Lkw-Attentat in Stockholm ihre Solidarität versichert. „Wir stehen zusammen gegen den Terror“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter.

+++ Auch der Hauptbahnhof Stockholms wurde geräumt. Das berichtete die öffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft Sveriges Television AB am Freitag unter Berufung auf den Pressedienst der Schwedischen Bahn.

+++ Facebook hat nach dem möglichen Anschlag in Stockholm seinen „Sicherheitscheck“ aktiviert. Nutzer in Stockholm können darüber Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Der Service war bei Terroranschlägen in den vergangenen Monaten immer wieder aktiviert worden. Der „Safety Check“ war ursprünglich unter dem Eindruck des Tsunami 2011 in Japan für den Fall von Naturkatastrophen entwickelt worden.

+++ Die schwedischen Sicherheitsbehörden haben Medienberichte zufolge wichtige Gebäude in der Innenstadt abgeriegelt. Der Gebäudekomplex Rosenbad, Sitz der schwedischen Regierung, das Parlamentsgebäude und das Königsschloss sind demnach von der Polizei abgesperrt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung in geschlossenen Räumen zu bleiben und sich vom Zentrum fernzuhalten.

Polisen uppmanar människor att stanna hemma och undvika city. Sprid detta till de ni känner.

+++ Das Personal des Universitätskrankenhauses Karolinska-Institut bei Stockholm ist Medienberichten zufolge in Alarmbereitschaft versetzt worden. Zusätzliches Personal sei angefordert worden. Alle Ärzte seien gebeten worden, sich einzufinden.

Königsfamilie reagiert bestürzt

+++ Die schwedische Königsfamilie hat schockiert auf das mögliche Attentat mit einem Kleinlaster in Stockholm reagiert. „Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen“, schrieb König Carl XVI. Gustaf am Freitag auf der Homepage der Königsfamilie. „Wir folgen der Entwicklung, aber vorerst gehen unsere Gedanken an die Getöteten und deren Familien.“

+++ Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven bestätigte eine Festnahme in Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Attentat.

+++ Der Lastwagen wurde offenbar gestohlen. Ein Fahrer einer Brauerei sagte dem „Aftonbladet“, er habe gerade eine Lieferung für ein Restaurant im Zentrum Stockholms ausgeliefert, als ein Mann ins Führerhaus sprang und davonfuhr.

+++ Ein Augenzeuge des Vorfalls berichtete dem schwedischen „Aftonbladet“ gegenüber, er sei in einem Schuhgeschäft gewesen, als er Schüsse hörte. „Dann fingen Leute an zu kreischen.“ Als er nach draußen sah, habe er einen großen Laster gesehen. „Ich habe Menschen gesehen, die mit einer Decke abgedeckt wurden“, sagte eine andere Augenzeugin im Fernsehen.

Polizei bestätigt 3 Tote

+++ Die Polizei hat die Meldung von drei Toten des mutmaßlichen Anschlags bestätigt. Zudem sprach sie von bislang acht Verletzten.

+++ Über dem Zentrum der Stadt kreisen Hubschrauber, bewaffnete Polizisten haben Stellung bezogen, viele von ihnen tragen Gasmasken.

+++ Die Züge im Stockholmer Zentrum stehen Medienberichten zufolge still. Der Verkehr von Zügen und U-Bahnen sei stillgelegt worden, berichten schwedische Medien.

+++ „Wir haben erste Angaben darüber, dass Menschen verletzt sind“, sagte ein Polizeisprecher dem schwedischen Fernsehsender SVT am Freitag. Nach Angaben des schwedischen Radios soll es mindestens drei Tote geben.

+++ SVT-Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Fernsehsender zeigten Bilder von dichtem Rauch, der über dem Anschlagsort stand. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Beamte „Warnung vor einer Terrortat“ riefen. Die Polizei war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

+++ Auf den sozialen Medien sind entsprechende Bilder von der Drottninggata, der größten Einkaufsstraße in der Innenstadt von Stockholm, zu sehen.

+++ Ein Video zeigt Rettungskräfte, die sich um einen am Boden liegenden Menschen kümmern. Auf einem anderen Video sind Menschen zu sehen, die von dem Tatort flüchten.

