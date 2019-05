Nahles vor dem Aus? So soll Schulz den Putsch bereits planen

SPD-Beben nach Wahlen erwartet

Martin Schulz hat es auf den Posten von Andrea Nahles als SPD-Fraktionschef abgesehen. Ein neues SPD-Beben droht nach den Wahlen.

Berlin - Der ehemalige SPD-Parteichef Martin Schulz hat nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ Vertrauten aus der Bundestagsfraktion zugesagt, bei der anstehenden Vorstandswahl in der SPD-Fraktion gegen die Vorsitzende Andrea Nahles anzutreten.

Das Blatt zitierte einen namentlich nicht genannten Abgeordneten mit den Worten: „Martin verspricht ganz klar, dass er gegen Andrea antreten wird. Er hat nichts mehr zu verlieren. Seine Alternative wäre, bis zum Ende der Legislatur Hinterbänkler zu bleiben und dann in Rente zu gehen.“ Eine Sprecherin der SPD-Fraktion wollte den Bericht am Samstagabend nicht kommentieren.

SPD: Martin Schulz will offenbar Nahles beerben

Am Freitag vergangener Woche hatten sich Nahles und Schulz laut „Bild am Sonntag“ getroffen. Dabei seien auch die SPD-internen Gerüchte angesprochen worden, dass Schulz den Posten der Fraktionschefin wolle. Nahles steht längst unter Druck. Ex-Kanzler Schröder hatte sie unlängst erst angezählt.

Vehement bestritten wird dem Bericht zufolge aus dem Schulz-Lager, dass es bei dem Gespräch mit Nahles den Vorschlag gegeben habe, sie könne als Kompensation für den Verlust des Fraktionsvorsitzes wieder das Arbeitsministerium übernehmen und zusätzlich Vizekanzlerin werden. Die Zeitung zitierte einen Vertrauten von Schulz mit den Worten: „Es gibt kein Gegengeschäft. Die Zeit von Angeboten an Andrea Nahles ist vorbei.“

Schulz will Nahles stürzen: Wahl des SPD-Fraktionsvorsitzenden im September

Schulz ist Angaben des Blattes zufolge tief frustriert, weil er seit seiner Kanzlerkandidatur (20,5 Prozent) nur noch Hinterbänkler im Bundestag ist, nichts mehr zu sagen hat in der Partei.

Seit Monaten sondiert er seine Chancen für eine Rückkehr auf einen Spitzenposten - wie man hörte, zunächst auch mit Sigmar Gabriel. Letztere distanzierte sich nach dem teils verheerenden Echo aus seiner eigenen Partei wieder von dem Plan. Er wird nach Ablauf der Legislaturperiode laut Tagesspiegel seine Polit-Karriere sogar an den Nagel hängen. Bitter: noch vor gut eineinhalb Jahren galt Gabriel als damaliger Außenminister als beliebtester Politiker der SPD und zweitbeliebtester im ganzen Land.

Nahles: SPD-Chefin droht nach Wahlen Sturz durch Schulz

Jetzt, wo bei der Europawahl und in Bremen herbe Niederlagen drohen, wittert Schulz aber ganz offenbar erneut seine Gelegenheit. Aus seinem Lager klingt es in der BamS wie eine Drohung: Schulz werde gegen Nahles antreten. Und: „Martin hat nichts mehr zu verlieren. Seine Alternative wäre, bis zum Ende der Legislatur Hinterbänkler zu bleiben und dann in Rente zu gehen.“

Ob Schulz eine Mehrheit in der Fraktion bekommt, gilt allerdings als fraglich. Auch NRW-Landesgruppenchef Achim Post (60) hat dem Bericht nach Ambitionen - er gilt als ein Freund von Schulz.

Schulz gegen Nahles: Wahl des SPD-Fraktionsvorsitzenden im September

Bereits seit Tagen hatte es aus Kreisen der Abgeordneten geheißen, die Unzufriedenheit in Teilen der Fraktion sei groß. Regulär muss sich Nahles im September in der Fraktion zur Wiederwahl stellen. Im Dezember soll auf einem Parteitag die Parteispitze neu gewählt werden.

Das nächste Kapitel im SPD-Schmierentheater, das der Partei vor den Wahlen erneut nicht helfen dürfte.

Derweil wurde bekannt, dass der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel offenbar bei der nächsten Wahl nicht erneut für den Bundestag kandidieren will.

dpa