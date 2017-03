Spannende Wahl im Saarland: Hält die Schulz-Euphorie?

Am Sonntag gibt es Antworten

+ © AFP SPD-Spitzenkandidatin füs Saarland, Anke Rehlinger, und Martin Schulz beim Wahlkampf in Saarbrücken © AFP

Selten war eine Landtagswahl im Saarland so spannend wie diesmal. Das liegt vor allem am Aufschwung der SPD unter ihrem neuen Vorsitzenden Schulz. Jetzt scheint sogar Rot-Rot möglich. Hätte das Signalwirkung für die Bundestagswahl im Herbst?

Saarbrücken - Auftakt zum deutschen Superwahljahr 2017: Rund 800.000 Menschen im Saarland entscheiden an diesemSonntag über die Zusammensetzung des nächsten Landtags und die Zukunft der Koalition von CDU und SPD von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Vom Ausgang des ersten politischen Stimmungstests des Jahres werden wichtige Hinweise für die Landtagswahlen in den wesentlich größeren Ländern Schleswig-Holstein (7. Mai) und Nordrhein-Westfalen (14. Mai) und für die Bundestagswahl (24. September) erwartet.

Erstmals wird sich zeigen, ob die SPD den Umfragen-Höhenflug unter ihrem neuen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz auch in Wählerstimmen umsetzen kann. Oder ob die CDU von Angela Merkel den Auftakt in diesem Jahr der Weichenstellungen für sich entscheidet und mit Rückenwind in die weiteren Wahlauseinandersetzungen geht. Erwartet wird ein enger Wahlausgang.

SPD lässt Option auf Rot-Rot offen

Nach den Umfragen kann die seit 2012 regierende große Koalition von Kramp-Karrenbauer (54) ihre Arbeit fortsetzen. Dies ist auch das erklärte Ziel der CDU-Politikerin. Möglich erscheint aber auch eine rot-rote Koalition unter Führung der SPD-Vizeregierungschefin Anke Rehlinger (40). Sie hat sich im Wahlkampf eine Zusammenarbeit mit der Linken unter ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine (73) und mit den Grünen offengehalten. Allerdings ist unsicher, ob die Grünen den Sprung in den Landtag schaffen werden.

Die Meinungsumfragen sagen einen Wahlsieg der CDU voraus. Sie regiert das Land seit 18 Jahren. Die Forschungsgruppe Wahlen ermittelte für das ZDF in der letzten Erhebung vor der Wahl diese Zahlen: CDU (37 Prozent), SPD (32), Linke (12,5), AfD (6), Grüne (4,5) und FDP (4). Die Meinungsforschungsinstitute Insa („Bild“) und Infratest dimap (ARD) sahen CDU und SPD zuletzt enger beieinander, allerdings lag auch bei ihnen die CDU vorn.

Als sicher gilt nach den Umfragen, dass die AfD erstmals in den Landtag einziehen wird. Sie wäre dann in 11 der 16 Landesparlamente vertreten. Dagegen muss die derzeit nicht im Landtag vertretene FDP bangen.

Kauder (CDU) wählt drastische Worte

Unions-Fraktionschef Volker Kauder warnte am Samstag nochmals vor einer rot-roten Koalition an der Saar, die ein Signal für Rot-Rot-Grün im Bund wäre. „Die Schulz-SPD scheint bereit zu sein, sich den Kommunisten an den Hals zu werfen“, sagte der CDU-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Dagegen betonte Schulz in der „Bild am Sonntag“, ein rot-rotes Bündnis im Saarland würde für den Bund „nichts“ bedeuten.

Insgesamt schicken 16 Parteien und Wählergruppen 370 Kandidaten ins Rennen. Der saarländische Landtag ist mit 51 Abgeordneten der kleinste in Deutschland.

Bislang sind dort fünf Parteien vertreten. Stärkste Kraft wurde im März 2012 mit 35,2 Prozent der Stimmen die CDU (19 Sitze), gefolgt von ihrem Koalitionspartner SPD mit 30,6 Prozent (17). Drittstärkste Kraft wurde die Linke mit 16,1 Prozent (9). Die Piraten kamen auf 7,4 Prozent (4) und die Grünen auf 5,0 Prozent (2). Die FDP verfehlte mit 1,2 Prozent den Einzug in das Landesparlament.

dpa