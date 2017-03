So sehen Sie die Landtagswahl im Saarland heute live im TV und im Live-Stream

So verpassen Sie nichts

Saarbrücken - Am Sonntag wird im Saarland gewählt. Zwischen CDU und SPD wird es eng. So können Sie die Landtagswahl 2017 heute live im TV und im Live-Stream verfolgen.

Es wird heute wohl ein dichtes Rennen zwischen der amtierenden Ministerpräsidentin Annegret-Kramp Karrenbauer und ihrer Herausforderin Anke Rehlinger. Einer aktuellen Umfrage zufolge (Forschungsgruppe Wahlen) käme die CDU auf 37 Prozent und die SPD nur auf 32 Prozent. Zusammen mit der Linken (12,5 Prozent) könnte Rehlinger auch eine rot-rote Koalition bilden. Die AfD käme auf 6 Prozent, Grüne und FDP wären draußen.

Eine andere Umfrage (INSA) sieht die CDU bei 35 Prozent und die SPD bei 32 Prozent. Die AfD käme auf 6 Prozent, die FDP auf 5 Prozent und die Grünen wären nicht im Landtag. Die Linke käme auf 13 Prozent, was aber nicht für eine Regierungsmehrheit mit der SPD reichen würde.

Der Sonntag verspricht also spannend zu werden, auch weil die Landtagswahl im Saarland ein erstes Stimmungsbild für die anstehenden Wahlen abgeben wird.

Wie Sie sich heute über alle aktuellen Entwicklungen bei der Wahl und die ersten Hochrechnungen informieren können, erfahren Sie hier:

Landtagswahl 2017: Phoenix sendet heute live im TV und im Live-Stream

Von 17.30 bis 19.00 Uhr sendet Phoenix heute Live-Berichte von der Landtagswahl 2017 im Saarland.

In der Tagesschau um 20 Uhr wird das Gemeinschaftsprogramm von ARD und ZDF ebenfalls über die aktuellen Hochrechnungen berichten.

In der Sendung „Die Diskussion“, die bei Phoenix heute von 21.00 Uhr bis 21.45 Uhr läuft, werden Elisabeth Niejahr (Die Zeit), Eckart Lohse von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Chefredakteur des Tagesspiegels Stephan-Andreas Casdorff mit der Moderatorin Michaela Kolster zum Thema „Auftakt im Superwahljahr - werden die Karten neu gemischt?“ diskutieren. Wer sich also eine erste Einordnung der Ergebnisse der Saarlandwahl wünscht, der sollte diese Sendung nicht verpassen.

Ab 23.00 Uhr sendet Phoenix heute außerdem vor Ort Analysen, Gespräche und Interviews zu den Ergebnissen der Landtagswahl. Auch diese Sendung können Sie im TV oder im Livestream verfolgen.

Auch im Livestream berichtet Phoenix heute von den aktuellen Entwicklungen, Prognosen und Hochrechnungen. Diesen Live-Stream kann man über den Webbrowser auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen.

Außerdem gibt es für mobile Endgeräte die kostenfreie Phoenix-App für Android und iOS. iTunes-Nutzer können diese App mit dem Live-Stream zur Wahl im Saarland 2017 bei iTunes und im Googe Play-Store herunterladen.

Aber Achtung: Live-Streams verbrauchen eine Menge Datenvolumen. Daher sollten Sie sich in eine stabile WLAN-Verbindung einloggen, bevor Sie den Stream starten - sonst könnte das Datenvolumen ihres Mobilfunk-Vertrages schnell aufgebracht sein. Wer dann nach von unterwegs aus schnell im Netz surfen möchte, muss ein zusätzliches Datenvolumen hinzukaufen.

Landtagswahl 2017: N24 informiert heute live im TV und Live-Stream

Ab 17.50 Uhr sendet heute auch N24 live von der Landtagswahl im Saarland 2017, natürlich auch über den Live-Stream seines TV-Programms. Da die Welt und N24 ein Unternehmen und eine Redaktion bilden, findet man den Live-Stream bei welt.de.

Zusätzlich gibt es noch eine App für mobile Endgeräte mit dem Live-Stream von N24. Besitzer von Apple-Geräten finden diese App bei iTunes, Besitzer von Android-Geräten werden imGoogle Play Store fündig (wo die App mittlerweile WELT News heißt).

Wer um 20.00 Uhr noch mal N24 einschaltet, kann außerdem bei den Nachrichten noch mehr zu den Hochrechnungen erfahren.

Landtagswahl 2017 im Saarland: Das zeigt n-tv heute live im TV und im Live-Stream

Auch auf n-tv wird ab 17.55 am heutigen Sonntag eine Sondersendung unter dem Titel „Wahlen 2017: Saarland“ laufen, in denen der Nachrichtensender die Zuschauer über die relevanten Informationen rund um die Landtagswahl informiert.

Auch n-tv bietet heute natürlich einen Live-Stream seines TV-Programms. Die Mediathek von n-tv kann man über jeden gängigen Webbrowser verfolgen.

Auch eine App mit dem Live-Stream für mobile Endgeräte ist verfügbar. Die kostenlose App „n-tv Nachrichten“ mit dem Live-Stream des TV-Programms finden Apple-Nutzer bei iTunes und Android-Fans im Google Play Store.

Landtagswahl 2017 im Saarland: ARD berichtet heute live im TV und im Live-Stream

Ab 17.45 sendet das Erste alles rund um die Landtagswahl im Saarland. In der heutigen Sendung sollen die aktuellen Hochrechnungen gezeigt und ihre Bedeutung für die nachfolgenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen sowie für die Bundestagswahl, analysiert werden.

Die ARD will außerdem auf die Themen eingehen, die die Entscheidung der Wähler besonders beeinflusst haben.

Um die Stimmung vor Ort bei den Parteien zu übermitteln, werden in der Sendung auch Ausschnitte von den Reportern vor Ort gezeigt. Diese werden am kommenden Sonntag direkt von den Wahlpartys von CDU, SPD, Linken, Grünen, FDP und der AfD berichten.

Zudem werden heute die Spitzenvertreter der Parteien bei Norbert Klein und Jörg Schönenborn im Fernsehstudio zu Gast sein.

Das Umfrage-Insitut „Infratest dimap“ wird die ganze Sendung mit Hochrechnungen und Umfragen begleiten

Das TV-Programm der ARD kann man heute natürlich auch über den Live-Stream sehen. Wer mobile Endgeräte nutzt, kann sich zudem die kostenlose App des Senders aus dem iTunes-Store (Apple-Geräte) oder Google-Play-Store (Android-Geräte) herunterladen.

Landtagswahl 2017 im Saarland: Im ZDF sehen sie heute den ersten Schlagabtausch

Ab 17.45 gibt es live aus dem ZDF-Wahlstudio in Saarbrücken die neusten Zahlen und Fakten. ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten wird gemeinsam mit ZDF-Politikchef Matthias Fornoff durch den Wahlabend führen.

Um 19:00 Uhr in den "heute"-Nachrichten begrüßen sie die Spitzenkandidaten im Wahlstudio für einen ersten Schlagabtausch.

Alle Sendungen des Zweiten Deutschen Fernsehen können Sie heute im Fernsehen oder im Stream auf der Webseite sehen.

Für Tablets und Smartphones erleichtert die ZDF-App den Zugriff. Die App können Sie kostenlos im iTunes-Store (Apple-Gerät), im Google-Play-Store (Android-Gerät) oder im Microsoft-Store herunterladen.

Landtagswahl 2017 im Saarland: Testen Sie sich selbst - Welche Partei passt zu Ihnen?

Wer vorab auch testen will, welche Partei zu einem passt, der kann das einfach mal mit dem Wahl-O-Mat zur Saarlandwahl probieren. Anhand von 38 Thesen kann getestet werden, welcher der antretenden Partei, die eigenen Meinung am besten vertritt. Natürlich werden im Wahl-O-Mat viele regionale und lokale Themen abgefragt - danach sind sie also in Sachen Saarland-Themen bestens geschult.

Landtagswahl 2017 im Saarland: Wann kommen heute die erste Ergebnisse

Rund 800.000 Wahlberechtigte werden am heutigen Sonntag entscheiden, ob die amtierende Ministerpräsidenten Annegret Kramp-Karrenbauer weiter regieren darf oder ob doch ihre Herausforderin aus der SPD Anke Rehlinger das Saarland ab jetzt führen soll.

Bis 18 Uhr sind die Wahllokale am heutigen Sonntag geöffnet. Erwartungsgemäß kommen die ersten Hochrechnungen nur wenige Minuten später, sodass die pünktlich Phoenix, ARD, ZDF, n-tv oder n24 einschalten sollten.

Da es heute bei einigen Parteien um wenige Prozente geht, kann es dabei bis zum Endergebnis spannend bleiben. Vor fünf Jahren gab es die ersten Hochrechnungen um 18.13. Das amtliche Endergebnis lag bereits um 20.30 vor.

Landtagswahl 2017 im Saarland: Live-Talk heute bei Anne Will in der ARD

Auch die Talkshow „Anne Will“, die am heutigen Sonntagabend um 21.45 Uhr in der ARD beginnt, wird sich mit den Landtagswahl im Saarland befassen. Dabei stehen natürlich in erster Linie die Auswirkungen der Wahl auf die Bundespolitik im Fokus. Der Titel lautet auch: „Saarland wählt, Berlin zittert - Stehen die Zeichen auf Wechsel? “

Zu Gast in der Talkrunde von Anne Will zur Landtagswahl 2017 im Saarland sind heute:

Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz)

Volker Kauder (CDU, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag)

Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag)

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende im Bundestag)

Markus Feldenkirchen (Hauptstadtkorrespondent "Der Spiegel")

