Polizei nimmt Verdächtige im Fall des ermordeten Journalisten Kuciak fest

Slowakei in Aufruhr

+ © dpa / Milan Drozd Journalistenmord: Slowakische Polizei verhaftet Tatverdächtige. © dpa / Milan Drozd

Die slowakische Polizei hat am Donnerstag mehrere Verdächtige im Fall des im Februar ermordeten Journalisten Jan Kuciak festgenommen.

Am frühen Morgen seien die Verdächtigen des Attentats auf Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova inhaftiert worden, schrieb der Anwalt von Kuciaks Familie und ehemalige Innenminister Daniel Lipsic im Online-Netzwerk Facebook. Die Elite-Einheit Naka der slowakischen Polizei bestätigte, dass Verdächtige wegen eines "Gewaltverbrechens" festgenommen worden seien, nannte aber keine Details.

Kuciak und seine Verlobte waren am 25. Februar tot aufgefunden worden. Die Polizei hielt es damals für "höchstwahrscheinlich", dass die Ermordung des Paars im Zusammenhang mit Recherchen des Journalisten stand. Kuciak wollte einen Artikel über mutmaßliche Verbindungen höchster politischer Kreise in der Slowakei zur italienischen Mafia veröffentlichen.

Der Fall versetzte die Slowakei in Aufruhr. Nach Anti-Korruptions-Protesten trat Regierungschef Robert Fico zurück. Ficos Nachfolger und enger Vertrauter Peter Pellegrini schrieb am Donnerstag auf Facebook, er sei "froh die Neuigkeiten zu hören, dass die Polizei Verdächtige des Mordes an zwei unschuldigen jungen Menschen inhaftiert hat".

Der Sender Markiza berichtete von acht Verdächtigen, die in der südlich gelegenen Stadt Kolarovo festgenommen worden seien. Einer von ihnen hat demnach einst als Polizeiermittler gearbeitet.

afp