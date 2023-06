Lawrow geißelt Deutschlands neue Sicherheitsstrategie: „Gefährliche Entwicklung“

Ampel stellt Sicherheitskonzept vor

Deutschland hat erstmals eine offizielle Sicherheitsstrategie - Russlands Außenminister Sergej Lawrow reagiert darauf mit Unverständnis.

Moskau - Sergej Lawrow warnt Deutschland: Der russische Außenminister kritisiert die erste nationale Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik. Die Entscheidungen der deutschen Behörden orientieren sich nicht an der Logik und den Interessen des Landes, sagte Lawrow am Sonntag (18. Juni). Lawrow stieß sich wenig überraschend an der von der Ampel-Koalition publik gemachten Strategie, in der es heißt, dass Russland zur Bedrohung Nummer eins geworden sei.

Lawrow: Aussagen „basieren weder auf Logik, noch auf den Interessen Deutschlands“

„Es fällt mir schwer, die Handlungen, Aussagen und Dokumente moderner deutscher Politiker zu kommentieren. Sie basieren weder auf Logik, noch auf den Interessen Deutschlands oder des deutschen Volkes“, sagte Lawrow in einem Interview in der Sendung „Moskau. Kreml. Putin.“, die der Journalist Pavel Zarubin auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte.

„Berlin sagt immer, dass es die europäischen Werte in der Ukraine verteidigt. Wenn Deutschland die Rückkehr zum Nationalsozialismus für die Werte hält, die jetzt in der Ukraine florieren, ist das sehr traurig. Es ist eine gefährliche Wendung der Dinge“, fügte der Minister hinzu. In seiner Propaganda rechtfertigt Russland den Ukraine-Krieg unter anderem mit der haltlosen Anschuldigung, dort herrsche ein nationalsozialistischer Staat.

+ Sergej Lawrow wettert gegen die deutsche Sicherheitsstrategie. © Vyacheslav Prokofyev/imago

Sicherheitsstrategie: Deutschland „steht für eine freie, unabhängige und demokratische Ukraine“

In der Sicherheitsstrategie hatte die Ampel-Regierung klargestellt, dass „das heutige Russland ist auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum.“ Weder Deutschland noch die Nato suchten Gegnerschaft oder Konfrontation mit Russland, doch „Wir sind im Bündnis aber jederzeit bereit und fähig, unsere Souveränität und Freiheit und die unserer Verbündeten zu verteidigen.“ Die Bundesregierung setze sich für strategische Risikoreduzierung und die Förderung von Berechenbarkeit ein und stehe für eine freie, unabhängige und demokratische Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen ein.“ Es gelte, ein Übergreifen des Kriegs auf benachbarte Staaten zu verhindern.

Die Beratungen über die Sicherheitsstrategie hatten im März 2022 begonnen - kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Auch in Deutschland hatte es Kritik an der Strategie gegeben. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte diese als große Enttäuschung dargestellt. „Was wir jetzt hier vorliegen haben als nationale Sicherheitsstrategie ist inhaltlich blutleer, strategisch irrelevant, operativ folgenlos und außenpolitisch unabgestimmt“, sagte Merz, der auch CDU-Vorsitzender ist, am 14. Juni in Berlin. Eine Abstimmung mit den Bundesländern, den europäischen Partnern und im transatlantischen Bündnis mit den USA habe es nicht gegeben.

Sicherheitsstrategie: CDU und Linke mit Kritik, Ampel zufrieden

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kritisierte dies am 15. Juni nach Beratungen der Länderregierungschefinnen und -chefs. Dabei hätten die Länder auch Zuständigkeiten bei innerer Sicherheit, Cybersicherheit und beim Katastrophen- und Zivilschutz. Die Linke warf der Bundesregierung indes vor, ihre Sicherheitsstrategie zu sehr auf das Militär auszurichten. Nur die Rüstungsausgaben seien mit konkreten Finanzierungszielen unterlegt, sagte Parteichefin Janine Wissler am Mittwoch (14. Juni 2023) in Berlin. Die Ampel-Koalitionäre zeigten sich mit dem Ergebnis der Strategie zufrieden. (cgsc mit dpa)

Rubriklistenbild: © Vyacheslav Prokofyev/imago