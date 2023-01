9 Twitter-Reaktionen auf Lambrecht, die in ihrer Neujahresansprache den Schuss nicht gehört hat

Verteidigungsministerin

Christine Lambrecht (SPD) spricht in ihrem Neujahresansprache auf Instagram über Krieg, im Hintergrund explodieren Silvester-Böller. „Himmel.“

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) fiel schon einmal negativ auf, als sie ihren Sohn in einem Regierungsflieger mitfliegen ließ. Vor allem, als sich herausstellte, dass Lambrecht das Hubschrauber-Foto von ihrem Sohn selbst schoss. Dieser stellte es auf Social Media und brachte damit eine Lawine an belustigten Reaktionen über seine „Helikoptermutter“ ins Rollen.



Nun sorgte Christine Lambrecht selbst für Kritik: Sie postete am Sonntag, 1. Januar 2023, ein Instagram-Video, in dem sie Einsatzkräften der Bundeswehr dankt und über den Ukraine-Krieg spricht. Im Hintergrund knallen Silvester-Böller und Raketen – die Politikerin ist kaum zu verstehen. Ohne jegliches „politische Gespür“ und „besser als jede Satire“, finden Twitter-User.

Christine Lambrecht: Verteidigungsministerin bekommt Kritik für Instagram-Video

In ihrem Neujahres-Video (siehe unten) sagt Lambrecht, das Jahr 2022 habe alle vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. „Mitten in Europa tobt ein Krieg.“ Sie selbst begehe den Jahreswechsel mit Familie und Freunden. „All denjenigen, die das nicht können, weil sie für uns im Dienst sind, als Soldat oder als Polizistin, im Krankenhaus oder in anderen Bereichen, sage ich ein herzliches Dankeschön.“

Von anderen Politikern erntet Lambrecht laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) für ihre Rede im einsetzenden Silvesterfeuerwerk viel Kritik. Manche fordern ihren Rücktritt. Die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler legte Kanzler Olaf Scholz (SPD) nahe, die Verteidigungsministerin zu entlassen.



Auch auf Twitter muss sich Lambrecht einiges anhören. Ihr Video (für das auf Instagram die Kommentare deaktiviert sind) wird mehrfach zitiert und von einigen als Negativbeispiel für politische Kommunikation präsentiert. Denn wie Politikwissenschaftler Johannes Hillje (der uns hier eine Einschätzung zum rechten „abscheulichen Automatismus“ bei Gewalttaten wie in Illerkirchberg gegeben hat) twittert, braucht diese „in erster Linie politisches Gespür. Der Rest ist Handwerk. Beides fehlt im Video von #Lambrecht.“

1. „Besser als jede Satire“

Realität mal wieder besser als jede Satire. #Lambrecht pic.twitter.com/gPUbkIfskY — Jan David Sutthoff (@jdsutthoff) January 1, 2023

2. Was könnte Lambrecht mit diesem Video auch sonst aussagen wollen?

Fazit: #Lambrecht schickt nun 5.000 Helme an alle Berliner damit sie vor Böllern geschützt sind. pic.twitter.com/QcAR6bVjvW — Benny Illinger (@IamIllgner) January 1, 2023

3. So fühlt sich Lambrechts Instagram-Video wirklich an, findet dieser Twitter-Nutzer:

„Viele Begegnungen mit tollen und interessanten Menschen. […] Ihnen ein hoffentlich friedvolleres Jahr 2023. Ihre Christine Lambrecht“ pic.twitter.com/KBPe4yFMsQ — Stephan Bischoff 🇪🇺🇺🇦 (@stephanbischoff) January 1, 2023

4. Da hat das Social-Media-Team große Arbeit geleistet.

Social-Media-Team von #Lambrecht bei den Vorbereitungen zur Silvester-Ansprache der Verteidigungsministerin:

pic.twitter.com/XTzoDGZHac — Jürgen Döschner (@jdoeschner) January 1, 2023

5. „Himmel.“

Idee: Wir liefern der Ukraine endlich Panzer und die Ukraine leiht Lambrecht einen ihrer sehr guten Kommunikationsexperten. Himmel. pic.twitter.com/rRqc260f12 — Mareile (@Hoellenaufsicht) January 1, 2023

6. „Morgen tritt Christine Lambrecht das Amt der Selbstverteidigungsministerin an.“

Morgen tritt Christine Lambrecht das Amt der Selbstverteidigungsministerin an. — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) January 1, 2023

7. In Lambrechts Video fehlt es an „politischem Gespür“, findet Johannes Hillje:

Politische Kommunikation braucht in erster Linie politisches Gespür. Der Rest ist Handwerk. Beides fehlt im Video von #Lambrecht. — Johannes Hillje | @jhillje@home.social (@JHillje) January 2, 2023

8. „Wie diese sinnlose Gewalt wohl auf Menschen aus der Ukraine wirkt?“, fragt diese Person in Bezug auf die Silvester-Böller.

Man fragt sich ob Frau Lambrecht gerade in Kiew steht 🤷🏼‍♀️ - nein, Leute ist einfach Party in Berlin 😱😳 #BoellerverbotJetzt;

Wie diese sinnlose Gewalt wohl auf Menschen aus der Ukraine wirkt?



pic.twitter.com/z9RYRqQRyi — Ass Prof Dr S Koch (@SKoch_Charite) January 2, 2023

Silvesterknaller sind nicht nur für Tiere oder für Menschen traumatisierend, die Kriege erleben mussten. Sie sind auch gefährlich. Hier 9 deutsche Schlagzeilen, die zeigen, dass Feuerwerk an Silvester der absolute Albtraum ist.

9. Andere zeigen jedoch auch Verständnis für Lambrecht: „Politiker:innen sind auch nur Menschen“

Manchmal veröffentlichen Politiker*innen Dinge, in denen sie Sätze sagen und formulieren, die unbeholfen, hölzern und extrem unempathisch wirken. Man sollte dabei nie vergessen, dass Politiker*innen auch nur Menschen sind und das Gesagte oft komplett ernst meinen #Lambrecht — Robert Fietzke 🚩 (@robert_fietzke) January 1, 2023

