Seehofer kündigt Moskau-Reise von Merkel an

Russland-Reise

+ © dpa Merkel soll Putin am 2. Mai in der russischen Hauptstadt treffen. © dpa

Moskau - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich laut CSU-Chef Horst Seehofer am 2. Mai in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen.

Dies sagte der bayerische Ministerpräsident am Rande seiner dreitägigen Russlandreise in Moskau vor Journalisten. Seehofer will am Donnerstag selbst im Kreml mit Putin über die Sanktionen der EU und die Rolle Russlands bei der Lösung internationaler Krisen sprechen. Seehofer hatte sich bereits bei seiner Russlandreise Anfang 2016 für eine Lockerung der Sanktionen ausgesprochen, aber auch von Russland eingefordert, den Friedensprozess in der Ukraine voranzutreiben.

Am Donnerstagvormittag traf sich der CSU-Chef mit Vertretern der Opposition: An dem nichtöffentlichen Gespräch am Vormittag nahmen unter anderem die Geschäftsführerin der Gorbatschow-Stiftung, Olga Sdrawomyslowa, und Sergeij Kriwenko, Mitglied in Putins Menschenrechtsrat ("Armee.Bürger.Recht"), teil. Vertreter der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen, die der Politik Putins kritisch gegenüberstehen, haben in Russland keinen leichten Stand, da die Regierung ihnen die Arbeit schwer macht.

Im Kreml will Seehofer dann am Nachmittag mit Putin direkt über die Sanktionen der EU und die Rolle Russlands bei der Lösung internationaler Krisen sprechen. Das Zusammentreffen ist der Höhepunkt der dreitägigen Reise des bayerischen Ministerpräsidenten in die russische Hauptstadt. Seehofer hatte sich bereits bei seiner Russlandreise Anfang 2016 für eine Lockerung der Sanktionen ausgesprochen, aber auch von Russland eingefordert, den Friedensprozess in der Ukraine weiter voranzutreiben.