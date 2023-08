Wie Schweden zum Staatsfeind Nr. 1 wurde

Foreign Policy

Führende Politiker im Iran und im Irak nutzen die Empörung über Koranverbrennungen, um von ihren innenpolitischen Problemen abzulenken, während Russland hilft, Desinformationen zu verbreiten.

Eine liberale Demokratie zu sein, ist schon eine komische Sache. Man hat mühsam eine gut funktionierende Gesellschaft aufgebaut, in der die Regierung effizient arbeitet und die Bürger Rechte und Pflichten haben. Dann missbrauchen ein paar Einzelne diese Rechte in einer Weise, die eine große Anzahl von Menschen beleidigt, und um die Aufmerksamkeit ihrer eigenen Bürger abzulenken, starten ausländische Herrscher eine Hasskampagne gegen Sie.

Das ist es, was Schweden widerfährt, dessen NATO-Beitritt zur Zielscheibe eines unheilvollen Stellvertreterkonflikts geworden ist, der nichts mit der NATO, aber sehr viel mit Autokraten wie dem Obersten Führer Irans, Ayatollah Ali Khamenei, zu tun hat. Und es ist eine Mischung aus Elend, die auch andere liberale Demokratien zu treffen droht. In der Tat sind einige bereits betroffen. Nachdem die dänische Zeitung Jyllandsposten im Jahr 2005 Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht hatte, griffen Demonstranten dänische und andere westliche Botschaften im Ausland an und attackierten sogar Kirchen. Und im Januar 2015 töteten islamistische Terroristen 12 Menschen und verletzten 11 in den Büros der französischen Zeitschrift Charlie Hebdo, die die Karikaturen ebenfalls veröffentlicht hatte.

„Die schwedische Regierung sollte wissen, dass die Unterstützung von Kriminellen gegen die islamische Welt gleichbedeutend ist mit dem Eintritt in die Schlachtordnung für einen Krieg“, erklärte Khamenei am vergangenen Samstag in einer Erklärung, die an die Worte seines Vorgängers erinnert, der vor mehr als drei Jahrzehnten eine Fatwa gegen den Schriftsteller Salman Rushdie ausgesprochen hatte.

Regierungen lenken Aufmerksamkeit gezielt auf Schweden

Man könnte meinen, dass der oberste Führer des Iran damit beschäftigt ist, herauszufinden, wie sein eigenes Land regiert werden soll, wenn man sieht, dass Frauen und einige Männer überraschend weit verbreitete und hartnäckige Proteste gegen das Regime von Chamenei durchführen. Dem ist nicht so. Die beiden Provokateure (der dänisch-schwedische Karrieredemagoge Rasmus Paludan und der irakische Flüchtling Salwan Momika), die in Schweden den Koran verbrannt haben, haben dem iranischen Führer eine Gelegenheit geboten, von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken, und er hat sie energisch ergriffen.

„Die Pflicht dieser [schwedischen] Regierung ist es, den Täter an die Justiz der islamischen Länder auszuliefern“, sagte der iranische Führer. Bei dem von Khamenei erwähnten Täter scheint es sich um Momika zu handeln, der letzten Monat in Stockholm einen Koran verbrannt hat.

Im Irak scheint die Regierung, die mit der Unzufriedenheit der Bürger über die Lebensmittelpreise zu kämpfen hat, die Aufmerksamkeit auch auf Schweden zu lenken. In Erwartung einer weiteren von Momika angekündigten Koranverbrennung stürmte am 20. Juli ein irakischer Mob die schwedische Botschaft in Bagdad und setzte sie in Brand. Doch anstatt sich für ihre Unfähigkeit zu entschuldigen, ausländische Botschaften auf irakischem Boden zu schützen, wies die irakische Regierung den schwedischen Botschafter aus und soll Berichten zufolge die Arbeitserlaubnis für das Telekommunikationsunternehmen Ericsson in dem Land widerrufen haben. Die Botschaft musste evakuiert werden.

Saudi-Arabien und Ägypten reichten Beschwerden ein. Das iranische und das irakische Außenministerium versuchten daraufhin, andere muslimische Länder dazu zu bewegen, eine Dringlichkeitssitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) einzuberufen, um „die Auswirkungen der Beleidigung des Heiligen Koran zu erörtern und dem Phänomen der Islamophobie in der ganzen Welt entgegenzutreten“ - und die OIC stimmte dem zu. Der Führer der Hisbollah, Hassan Nasrallah, meldete sich aus Beirut zu Wort und forderte die Ausweisung des schwedischen Botschafters im Libanon. Dabei spielte es keine Rolle, dass die schwedische Polizei bereits zweimal die Genehmigung für Proteste verweigert hat, bei denen schließlich Korane verbrannt wurden, und dass die Entscheidung zweimal von den Gerichten aufgehoben wurde. (Bei der Koranschändung im Juli, die ebenfalls von Momika durchgeführt wurde, wurde das Buch nicht verbrannt, sondern getreten).

Es scheint auch den ausländischen Führern und Persönlichkeiten, die Wut und Gewalt gegen Schweden schüren, egal zu sein, dass sie Desinformationen verbreiten. Die schwedische Polizei stellt keine Genehmigungen für Koranverbrennungen aus: Sie erteilt Genehmigungen für Demonstrationen, und die Einwohner Schwedens haben das Recht, sich an solchen Protesten zu beteiligen - anders als im Iran, wo die Sicherheitskräfte auf Demonstranten schießen und sie schlagen.

Organisierte Desinformationskampagne gegen Schweden

Aber das Odium, das sich jetzt gegen Schweden richtet, ist kein Zufall, der auf einer schlampigen Faktenüberprüfung beruht - es ist eine organisierte Desinformationskampagne. Allein seit Ende Juni hat die schwedische Agentur für psychologische Verteidigung rund 1 Million Artikel über Schweden und die Koranverbrennungen dokumentiert - eine außergewöhnliche Zahl. Die Agentur berichtet auch, dass die Artikel oft mit fälschlichen Schlagzeilen versehen sind, in denen behauptet wird, Schweden erteile Genehmigungen für Koranverbrennungen. „Über diese Taten wird oft völlig ungenau berichtet, mit dem Ziel, Schweden und schwedischen Interessen zu schaden, und manchmal mit der direkten Aufforderung, dies zu tun“, erklärte der schwedische Zivilschutzminister Carl-Oskar Bohlin in einer Pressekonferenz am 26. Juli.

Und an der Kampagne sind nicht nur Persönlichkeiten aus dem Nahen Osten beteiligt. „Von Russland unterstützte Akteure verbreiten aktiv falsche Behauptungen, wonach der schwedische Staat hinter der Schändung heiliger Bücher stecke“, erklärte Bohlin in der Pressekonferenz und fügte hinzu, dass die Behauptungen „mit dem Ziel aufgestellt werden, eine Spaltung herbeizuführen und die internationale Position Schwedens zu schwächen“. In der Tat ist es für Russland eine billige und effiziente Methode, die NATO und ihre Partner zu schwächen, indem es die Kampagne anheizt. Zu einer Zeit, in der sich die weltweite Aufmerksamkeit auf Russlands anhaltende Brutalitäten in der Ukraine konzentrieren sollte, wird die Wut gegen Schweden geschürt.

Die plötzliche Antipathie der Führer des Nahen Ostens gegenüber Schweden ist umso bemerkenswerter, als Schweden in den letzten Jahrzehnten Zehntausenden von Bürgern aus dem Nahen Osten Zuflucht gewährt hat. Einige waren Regimekritiker, aber viele flohen einfach vor den Gräueltaten des Islamischen Staates. Einige Beamte der Regierungen, die jetzt Stockholm angreifen, haben sogar selbst davon profitiert.

Im Jahr 2019 stellte sich heraus, dass der damalige irakische Verteidigungsminister Najah al-Shammari zuvor unter falschem Namen in Schweden Asyl erhalten und anschließend die schwedische Staatsbürgerschaft erhalten hatte; schwedische Medien berichteten auch, dass er angeblich weiterhin schwedische Sozialleistungen in Anspruch genommen hatte, während er als Minister tätig war. Allein im Jahr 2022 gewährte die schwedische Regierung dem Irak Entwicklungshilfe in Höhe von mehr als 26 Millionen Dollar.

Der NATO-Beitritt Schwedens, auf den Paludan mit einer Koranverbrennung reagierte, die offenbar den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erzürnen und so weltweite Aufmerksamkeit erregen sollte, hat sich in der Tat zu einem Drama entwickelt, bei dem äußere Kräfte Schweden als bequemes Ziel benutzen. „Das iranische Regime wird von Frauen herausgefordert, sodass es für Chamenei eine perfekte Gelegenheit ist, sich auf Schweden zu stürzen“, sagte Magnus Ranstorp, ein leitender Berater am Zentrum für gesellschaftliche Sicherheit der schwedischen Verteidigungsuniversität. „Es liegt im Interesse der iranischen und der irakischen Regierung sowie in Erdogans Interesse, Öl in dieses Feuer zu gießen, und Momika glaubt offenbar, dass es in seinem Interesse ist, weiterhin Korane zu entweihen.“

Bis Juni war nur sehr wenig über die irakische Staatsangehörige bekannt, die 2018 in Schweden ankam und einen Asylantrag stellte. Eine Untersuchung von France24 hat jedoch ergeben, dass Momika kein gewöhnlicher Asylbewerber ist: Im Irak gehörte er zu einer christlichen Miliz innerhalb der Brigaden von Imam Ali, einer militanten Organisation mit Verbindungen zum Iran. In einem von France24 verifizierten Video bezeichnet sich Momika sogar als Anführer der Miliz. Er verließ den Irak nach einem Machtkampf mit einer anderen christlichen Miliz, wie France24 herausfand. Was auch immer Momikas Beweggründe sind, seine Provokationen in Schweden bieten den Regimen im Iran und im Irak eine günstige Gelegenheit, die Frustration der Bürger von sich weg auf Schweden zu lenken. Und dann ist da noch Erdogan. „Die Koranverbrennungen und seine heftige Reaktion darauf machen ihn zum Beschützer des Islam“, so Ranstorp.

Wut gegen Schweden ist Folge einer langjährigen Kampagne

Die unverhältnismäßige Wut gegen Schweden ist nur die jüngste Folge einer langjährigen Kampagne gegen das Land, die Ende 2021 explodierte und erst mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zum Stillstand kam. Die Desinformationskampagne, die immer wieder böswillige falsche Behauptungen verbreitete, die schwedischen Sozialdienste hätten die Kinder muslimischer Familien entführt, war die erfolgreichste Kampagne gegen Schweden in jüngster Zeit. Sie war sogar so überzeugend, dass muslimische Einwohner in Schweden zu Protesten gegen die angeblichen Entführungen aufriefen. (Ich habe letztes Jahr für Foreign Policy darüber geschrieben.)

„Diese Desinformationskampagne ist jetzt wieder angelaufen, allerdings mit dem neuen Schwerpunkt, dass Schweden einen Krieg gegen den Islam führt“, sagte Ranstorp. „Und einer der Superverbreiter der Kinderentführungskampagne [Mustafa El-Sharqawy] ist auch in der aktuellen Kampagne aktiv. Er sieht es als seine Hauptaufgabe an, junge Menschen davon zu überzeugen, sich nicht in den Westen zu verlieben. Was wir sehen, ist eine massive Kollision zwischen den westlichen Werten und den Werten, die von einigen Ländern des Nahen Ostens vertreten werden“. Wie diese Kampagne wird auch die neue Kampagne nicht nur über die sozialen Medien, sondern auch über die traditionellen Medien in einigen Ländern des Nahen Ostens verbreitet.

Eine liberale Demokratie zu sein, ist harte Arbeit und manchmal auch ärgerlich, auch in Zeiten, in denen Kräfte, die einem nicht wohlgesonnen sind, die eigenen Freiheiten ausbeuten und man nichts dagegen tun kann. Und es ist ärgerlich, dass sich die neue Wutkampagne an Schwedens völlig unkomplizierten NATO-Beitrittsantrag geheftet hat. Zum Glück hat Erdogan angekündigt, dass er den Antrag dem türkischen Parlament im Oktober zur Ratifizierung vorlegen wird. Wenn er einen Rückzieher macht oder Schweden und der NATO weitere Steine in den Weg legt, werden die NATO-Verbündeten und andere Partner der Türkei zu dem Schluss kommen, dass man ihm nicht trauen kann.

Aber das schwedische Elend hat nicht nur mit Schweden zu tun. Das Land war nur zufällig ein günstiges Ziel, und das nächste Mal wird ein anderes Land das Ziel sein. So kam es am 24. Juli im Iran und im Irak zu Demonstrationen, nachdem ein Mann in Dänemark einen Koran verbrannt hatte, woraufhin das Personal der dänischen Botschaft in Bagdad die Stadt verlassen musste. Ein Kreislauf des Hasses wird von Bücherverbrennern und Gegenangreifern angefacht. Es ist an der Zeit, dass die liberalen Demokratien der Welt zeigen, wie diejenigen, die Schweden jetzt anprangern, sich des Westens bedienen, wenn es ihnen passt. Ich wäre zum Beispiel neugierig zu erfahren, wie viele von ihnen westliche Konsumgüter kaufen oder Immobilien in den westlichen Ländern besitzen, die sie zu hassen vorgeben.

Zum Autor Elisabeth Braw ist Kolumnistin bei Foreign Policy und Fellow am American Enterprise Institute, wo sie sich auf die Verteidigung gegen aufkommende nationale Sicherheitsherausforderungen wie hybride und Grauzonen-Bedrohungen konzentriert. Außerdem ist sie Mitglied der britischen National Preparedness Commission. Twitter (X): @elisabethbraw

Dieser Artikel war zuerst am 28. Juli 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.