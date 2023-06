Schottlands Ex-Regierungschefin Nicola Sturgeon festgenommen

Im Zuge von Finanzermittlungen

Nicola Sturgeon ist festgenommen worden. Die frührere Regierungschefin Schottlands wurde im Zuge von Finanzermittlungen gegen ihre Partei festgesetzt.

Glasgow - Nicola Sturgeon wurde festgenommen: Die frühere schottische Regierungschefin ist nach Angaben von Polizei und britischen Medien im Zuge von Finanzermittlungen gegen ihre Partei unter Arrest genommen worden. Wie die Polizei in Schottland am Sonntag mitteilte, wurde eine 52-Jährige „als Verdächtige in Verbindung mit den laufenden Ermittlungen zu der Finanzierung und den Finanzen der Schottischen Nationalpartei“ festgenommen. Britische Medien berichteten, es handle sich um Sturgeon. Diese hatte angekündigt, umfänglich mit den Behörden zu kooperieren, falls ihre Mitwirkung nötig sei.

+ Nicola Sturgeon, die ehemalige Vorsitzende der Scottish National Party (SNP), vor ihrem Wohnhaus in Glasgow. © Jane Barlow/PA Wire/dpa

Nicola Sturgeon: Es geht um Zweckentfremdung von Spenden

Bei den seit 2021 laufenden Ermittlungen geht es um eine mögliche Zweckentfremdung von Spenden in Höhe von knapp 667 000 Pfund (rund 780 000 Euro), die für die Unabhängigkeitskampagne der SNP vorgesehen waren. Ihr Ehemann Peter Murrell und dann auch SNP-Schatzmeister Colin Beattie waren erste im April festgenommen worden. Beide kamen ohne weitere Anschuldigungen wieder frei. Murrell, einst Finanzchef der SNP und Vorgänger von Russell, musste sein Amt räumen und war in dieser Woche rund zwölf Stunden lang von der Polizei befragt worden. Später bauten die Ermittler vor dem Wohnhaus des Paares ein Zelt auf und durchsuchten das Grundstück.

Überraschend hatte Sturgeon hatte Mitte Februar nach mehr als acht Jahren ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Damals gab es bereits Vorwürfe gegen ihren Ehemann. Neuer Partei- und Regierungschef ist seit Ende März Sturgeons 38 Jahre alter Vertrauter Humza Yousaf. Das wichtigste Ziel der regiernden SNP ist es, Schottland vom Vereinigten Königreich zu lösen und als unabhängiges Land zurück in die EU zu führen. Da London jedoch ein neues Referendum blockiert, ist der Weg steinig. Die aktuelle Parteikrise bezeichnete der aktuelle Parteipräsident in seinen 50 Jahren in der Partei als „größte und herausforderndste Krise, die wir je erlebt haben“. Das äußerte er gegenüber dem schottischen Medium The Herald (Samstag). (cgsc mit AFP und dpa)

Rubriklistenbild: © Jane Barlow/PA Wire/dpa