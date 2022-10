Scholz: Alle drei deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April laufen

Eilmeldung

+ © IPPEN MEDIA Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Im Atomstreit der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort gesprochen.

Berlin – Im Atomstreit der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort gesprochen: Alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April 2023 laufen können, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von Scholz an das Bundeskabinett. Der Kanzler berief sich dabei auf seine Richtlinienkompetenz innerhalb der Bundesregierung. (skr/afp)



Weitere Infos in Kürze.