Heftige Kritik an Scholz nach Holocaust-Eklat um Abbas - Palästinenserpräsident lenkt ein

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Olaf Scholz hat Palästinenserpräsident Abbas den Holocaust relativiert. Kritik an der Reaktion des Bundeskanzlers kommt aus Deutschland und Israel.

Update vom 17. August, 11.30 Uhr: Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat am Mittwoch nach seinen auf einer Pressekonferenz mit Olaf Scholz getätigten Aussagen vom Dienstag eingelenkt. „Präsident Abbas bekräftigt, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist“, schrieb die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Abbas sagte am Mittwoch laut Wafa, er habe in Berlin nicht die Einzigartigkeit des Holocaust infrage stellen wollen. Gemeint habe Abbas vielmehr „die Verbrechen und Massaker gegen das palästinensische Volk, die Israels Streitkräfte seit der Nakba begangen haben“, sagte Abbas den Angaben zufolge. „Diese Verbrechen haben bis zum heutigen Tage nicht aufgehört.“ Der historische Hintergrund: Aus einem Teil des britischen Mandatsgebiets Palästina wurde 1948 Israel. Die arabischen Nachbarn griffen den neuen Staat an. Im Zuge der darauf folgenden Kämpfe flohen rund 700.000 Palästinenser oder wurden vertrieben. Daran gedenken die Palästinenser jährlich als Nakba (Katastrophe).

Holocaust-Eklat um Abbas – Heftige Kritik an Bundeskanzler Scholz

Erstmeldung vom 17. August:

Berlin – Auch am Tag nach dem Eklat um die gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ist die Empörung groß. Der 87-Jährige hatte für Aufsehen gesorgt, als er bei dem gemeinsamen Auftritt im Bundeskanzleramt mit seinen Aussagen den Holocaust relativiert hatte. Der Bundeskanzler hatte seinem Gegenüber direkt danach nicht öffentlich widersprochen. Gerade aus den Reihen der Opposition kommt scharfe Kritik.

CDU-Politiker kritisieren Scholz nach Abbas-Eklat - „unfassbarer Vorgang im Kanzleramt“

CDU-Chef Friedrich Merz schrieb noch am Dienstagabend über die Pressekonferenz auf Twitter: „Ein unfassbarer Vorgang im Kanzleramt. Der Bundeskanzler hätte dem Palästinenserpräsident klar und deutlich widersprechen und ihn bitten müssen, das Haus zu verlassen!“ Auch Merz‘ Vorgänger als Parteivorsitzender und gescheiterter Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, übte ähnlich harte Kritik an Scholz. Der Auftritt von Abbas sei „die schlimmste Entgleisung, die je im Kanzleramt zu hören war“, schrieb der 61-Jährige.

Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, kritisierte die Bundesregierung noch am Dienstagabend. „Es ist erstaunlich und befremdlich, dass die deutsche Seite auf Abbas Provokationen nicht vorbereitet war und seine Äußerungen zum Holocaust in der Pressekonferenz unwidersprochen geblieben sind“, teilte Heubner in Berlin mit.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Alexander Graf Lambsdorff schrieb auf Twitter zu dem Vorfall: „Eine breitere Öffentlichkeit erfährt endlich, wie die Palästinenser und Abbas – Israels angebliche ‚Partner‘ – drauf sind. Das ist wichtiger als Kritik am Bundeskanzler, dessen Empörung klar sichtbar war.“

Auf Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler - Palästinenserpräsident Abbas relativiert den Holocaust

Zur Erinnerung: am Dienstagnachmittag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in Berlin empfangen. Nach dem Treffen gaben die beiden Staatsmänner eine Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Auf die Frage eines Journalisten zu dem Olympia-Attentat in München vor 50 Jahren folgte dann eine verbale Entgleisung des 87-Jährigen. „Seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker in 50 palästinischen Dörfern und Städten, 50 Massaker, 50 Holocausts (begangen Anm. d. Red.)“

Scholz kritisiert Abbas im Nachgang - „bin zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen“

Direkt nach der Antwort beendete Regierungssprecher Steffen Hebestreit die Pressekonferenz planmäßig und ließ dem Bundeskanzler so keine Zeit, auf die Aussagen seines Gegenübers zu reagieren. Scholz wirkte nach dem Ende der Pressekonferenz sichtlich verärgert, gab jedoch Abbas zum Abschluss die Hand. Noch am Dienstagabend bezog der Kanzler Stellung zu den Ereignissen. „Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel“, sagte Scholz gegenüber der Bild.

Am Mittwochmorgen legte der Bundeskanzler auch über Twitter nach. „Ich bin zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel. Ich verurteile jeden Versuch, die Verbrechen des Holocaust zu leugnen.“

Ich bin zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen des palästinensischen Präsidenten Mahmoud #Abbas. Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel. Ich verurteile jeden Versuch, die Verbrechen des Holocaust zu leugnen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 17, 2022

Abbas-Eklat sorgt auch in Israel für Aufregung – „Die Geschichte werde ihm das nie verzeihen“

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Abbas erweise „den berechtigten palästinensischen Anliegen“ keinen Dienst. „Durch seine Holocaustrelativierung hat Präsident Abbas jegliche Sensibilität gegenüber uns deutschen Gastgebern vermissen lassen“, kritisierte Klein. „Das gilt gerade auch im Hinblick auf die gestellte Frage zum Olympiaattentat, das von PLO-Terroristen verübt wurde.“

Auch in Israel sorgten die Äußerungen des Palästinenserpräsidenten für Aufregung. „Dass Mahmud Abbas Israel beschuldigt, ‚50 Holocausts‘ begangen zu haben, während er auf deutschem Boden steht, ist nicht nur eine moralische Schande, sondern eine ungeheuerliche Lüge“, schrieb der israelische Premierminister Jair Lapid auf Twitter. „Die Geschichte werde ihm das nie verzeihen.“ Empört zeigte sich auch der neue deutsche Botschafter in Israel, der frühere Regierungssprecher Steffen Seibert. Abbas Äußerungen seien „falsch und inakzeptabel“, schrieb er auf Twitter. Deutschland werde Versuche, die „einmalige Dimension der Verbrechen des Holocaust“ zu relativieren, niemals hinnehmen.

Holocaust-Relativierung: Abbas sorgt mit Aussagen nicht das erste Mal für Aufsehen

Der Palästinenserpräsident hatte bereits 2018 mit Holocaust-Aussagen in einem anderen Zusammenhang für Aufsehen gesorgt. Damals sagte er, der Holocaust sei nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden. Stattdessen sei der Auslöser die soziale Stellung der Juden als Verleiher von Krediten mit Zinsen gewesen. Hinterher entschuldigte er sich für die antisemitischen Aussagen. Es sei nicht seine Absicht gewesen, jemanden damit zu kränken.

Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Abbas – zuvor widersprach Scholz deutlich

Scholz hatte Abbas bereits vorher auf offener Bühne kritisiert, weil dieser die israelische Politik als „Apartheidssystem“ bezeichnet hatte. „Ich will ausdrücklich hier an dieser Stelle sagen, dass ich mir das Wort Apartheid nicht zu eigen mache und dass ich das nicht für richtig halte für die Beschreibung der Situation“, sagte Scholz.

Abbas hatte zuvor gesagt, die „Umwandlung in die neue Realität eines einzigen Staates in einem Apartheid-System“ diene nicht der Sicherheit und Stabilität in der Region. Unter Apartheid versteht man die Doktrin der Trennung einzelner ethnischer Bevölkerungsgruppen, vor allem bis 1994 in Südafrika. Sie gilt international als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Abbas hatte dies Israel bereits häufiger vorgeworfen. (fd/dpa)

