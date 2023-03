Ampel-Gipfel auf Schloss Meseberg: Union macht Scholz bei der Migration jetzt Druck – „Kanzler duckt sich weg“

News-Ticker

Die Ampel-Koalition kommt auf Schloss Meseberg zusammen: Neben aktuellen Fragen geht es ums das Suchen nach der alten Harmonie. Alle Infos im News-Ticker.

Meseberg – Geht es nach Cem Özdemir, ist die Ampel-Koalition vollends intakt. Am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg attestierte der Agrarminister dem Bündnis aus SPD, Grünen und FDP eine „gute Debattenkultur“ und meinte: „Das kriegt die Öffentlichkeit nicht mit, weil es natürlich nicht interessiert, wenn wir uns nicht streiten.“ Gestritten hat sich die Bundesregierung zuletzt allerdings häufig – und auch auf Schloss Meseberg gibt es zumindest Konfliktpotential.

Seit Sonntag berät sich die Ampel in ihrer zweitägigen Klausurtagung auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Am ersten Tag ging es um „Wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands und Europas in der Zeitenwende“ sowie das Thema „Zeitenwende und Zuversicht“. Am Montag steht dann ein Zeitplan für die „Energiewende 2030“ sowie „Datenpolitik und Künstliche Intelligenz“ im Fokus. Zum Abschluss wird es eine Kabinettssitzung geben.

Streit in der Regierung: Kindergrundsicherung, Heizungen, Autobahnen und Geld

Neben dem offiziellen Rahmenkalender soll das Treffen wohl auch dafür genutzt werden, akute Streitfragen in der Ampel-Koalition zu klären. Davon gibt es immerhin einige: etwa die Finanzierung der Kindergrundsicherung, Regelungen für klimafreundlichere Heizungen sowie der Widerstand der FDP gegen das Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor in der EU ab 2035 oder die Verkehrspolitik, in der sich vor allem Grüne und FDP zuletzt uneins waren. „Wir sind als Fortschrittskoalition angetreten – jetzt müssen wir auch gemeinsam liefern“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr dazu unserer Redaktion.

Hinzu kommt Ärger um das liebe Geld. FDP-Chef Christian Lindner will am 15. März die Eckpunkte für den Etat des kommenden Jahres vorlegen. Wie üblich wollen seine Kabinettskollegen mehr Geld als der Finanzminister ihnen zugestehen will. Sollte es zu zusätzlichen finanziellen Mitteln kommen, bekommt die wohl in erster Linie das SPD-geführte Verteidigungsressort. Die Grünen sorgen sich daher, dass für ihre sozialen und klimapolitischen Projekte nicht genügend übrigbleibt. Zuletzt machte ein teils süffisanter Briefwechsel von Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck die Runde.

Union kritisiert Ampel-Migrationspolitik: „Kanzler duckt sich weg“

Die Opposition will derweil den aktuellen Ampelkurs nutzen, um selbst zu profitieren. So setzt die CDU/CSU etwa das Migrationsthema auf die Agenda, zu dem die Ampel – allen voran Innenministerin Nancy Faeser (SPD) – in den Augen der Union fast schon kategorisch schweigt. CDU-Generalsekretär Mario Czaja forderte in der Neuen Osnabrücker Zeitung „mehr Fokus auf das Wichtige“. Meint: „Beim Thema Flüchtlinge muss die Bundesregierung endlich die Zuschauerränge verlassen. Frau Faeser veranstaltet Gipfelchen, die keine Ergebnisse bringen.“

Czaja forderte Scholz deshalb dazu auf, bei der Unterbringung von Flüchtlingen die Führung zu übernehmen und den Kommunen konkrete Hilfen anzubieten. „Der Bundeskanzler duckt sich vor seiner Verantwortung weg, anstatt das Heft des Handelns von seiner offenkundig überforderten Ministerin zu übernehmen.“

Ob die Migrationsfrage in Meseberg zu Wort kommt, ist ebenso unklar, wie ein Ausreden in strittigen Punkten. Die Ampel hat in jedem Fall die Chance, mit schönen Bildern Einigkeit zu demonstrieren und gleichzeitig hinter verschlossenen Türen echte Differenzen zu lösen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit formulierte das in der vergangenen Woche so: „Natürlich bietet sich am Rande dieser Zusammenkünfte in der Ruhe und in der Zeit, die man hat, auch die Möglichkeit, das ein oder andere Thema am Rande, bei dem es leichte Reibungen geben könnte, auch miteinander zu klären.“ Klar ist: Meseberg ist eine Art Zwischenstation. Entscheidungen werden eher bei einem Koalitionsausschuss Ende März erwartet. (as)