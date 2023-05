Saudi-Arabien: Vertretung in Syrien nimmt Arbeit wieder auf

Diplomatie

+ © Abdulrahman Al-Abdulsalam/Saudi Press Agency/dpa Syrien Machthaber Baschar al-Assad empfängt Faisal bin Farhan, Außenminister von Saudi-Arabien. © Abdulrahman Al-Abdulsalam/Saudi Press Agency/dpa

Die diplomatische Vertretung Saudi-Arabiens in Syrien soll in Riad seine Arbeit in dem Bürgerkriegsland wieder aufnehmen. Unklar ist noch, ob es sich dabei um die Botschaft handelt.

Riad/Damaskus - Die diplomatische Vertretung Saudi-Arabiens in Syrien soll nach Angaben des Außenministeriums in Riad seine Arbeit in dem Bürgerkriegsland wieder aufnehmen. Aus der Mitteilung des saudischen Außenministeriums am Dienstagabend ging nicht hervor, ob es sich dabei um die Botschaft handelt. dpa