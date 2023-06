Ampel-Koalition „verrottet“: Saskia Esken inhaltsleer im ZDF – dann kitzelt Lanz ein Heiz-Eingeständnis heraus

Ampelstreit und die Generation Z

Markus Lanz und Helene Bubrowski müssen lange auf Saskia Esken einwirken, ehe sie einen Fehler erkennt. Die Diskussion um Arbeit sorgt für ein Machtwort.

Hamburg – Es ist wohl seit Anbeginn der Menschheit so, dass die eine sich über die nachfolgende Generation beschwert. Ein historisches Zeugnis bietet folgendes Zitat: „Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“ Wer diesen Satz zuvor noch nie gehört hat, mag erschrecken, dass er Sokrates zugeschrieben wird. Der griechische Philosoph lebte von 470 - 399 v.Chr.

Markus Lanz erweckt in seiner Sendung am Donnerstagabend den Eindruck, dass die jungen Menschen ganz anders seien als ihre Eltern. Der Moderator bezieht dies allerdings auf die Einstellung zur Arbeit. Während sich Menschen früher über ihre Arbeit definiert hätten, sei heute das Thema Work-Life-Balance in aller Munde. „Arbeitest du noch, oder lebst du schon?“, fragt Lanz in seine Runde. Eine Runde, „die so farbenfroh ist wie noch nie“, fällt dem Moderator auf: Die vier Frauen im Studio tragen Pink, Hellgrün und zweimal Rot. Vielleicht nimmt sich Lanz dies einmal zum Vorbild.

Markus Lanz – Diese Gäste diskutieren mit am 8. Juni:

Saskia Esken (SPD) – Parteivorsitzende

– Parteivorsitzende Helene Bubrowski ­ „FAZ“-Redakteurin

­ „FAZ“-Redakteurin Ronja Ebeling ­ Unternehmensberaterin

­ Unternehmensberaterin Laura Bornmann ­ Ökonomin und Expertin für Personalmanagement

Lanz legt seine Stirn in Falten und scheint zu grübeln: „Die Arbeit hat irgendwie ein seltsames Image.“ Er sieht einen Konflikt auf unsere Gesellschaft zukommen, weil die Generation Z (Jahrgänge 1997 bis 2012) auf die fordernde Eltern-Generation mit einer Aufforderung zum Entspannen entgegentrete. „Ist die Generation Z wirklich so dünnhäutig und fordernd, wie von vielen Kritikern angenommen?“, fragt sich Lanz. Ronja Ebeling ist eine 27 Jahre alte Unternehmensberaterin und hat einen anderen Eindruck. Sie würde die Haltung der jungen Menschen jedenfalls nicht als „dünnhäutig und fordernd“ bezeichnen. „Ich glaube, Arbeit ist heute einfach nicht mehr der Lebensinhalt von vielen jungen Menschen“, sagt sie.

Ökonomin Bornmann: Junge Menschen wollen sinnhafte Arbeit

Der Frage von Lanz, ob das etwas mit Faulheit zu tun habe, entgegnet die Ökonomin Laura Bornmann entschieden: „Viele Forderungen sind plausibel. Es ist uns doch allen wichtig, dass wir Beruf und Privates miteinander vereinbaren können.“ Sie glaubt ohnehin, dass kein Konflikt entstehe, weil sich die Generationen gar nicht so sehr unterscheiden, wie gesagt werde. Sie stelle lediglich fest, dass vermehrt auf die Sinnhaftigkeit der beruflichen Tätigkeit geachtet werde. An der Bereitschaft, Leistung zu bringen, mangele es aber nicht: „Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, aber wir brauchen auch bessere Voraussetzungen, damit wir mehr Bock auf Arbeit haben.“

Unternehmensberaterin Ebeling: Kinder wollen nicht die Fehler der Eltern wiederholen

Ebeling glaubt, dass alle Generationen – also auch die Älteren – von den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt profitieren werden. Dabei stellt Ebeling eine interessante These auf: „Die Forderungen der jungen Generation sind ja häufig auch ein Resultat dessen, was man bei der älteren Generation beobachtet hat.“ Wer als Kind also erlebt habe, dass beide Elternteile spät und gestresst nach Hause gekommen sind, dort ihren Frust abluden und kaum Zeit für die Kinder hatten, möchte dem nicht unbedingt nacheifern. Hinzu komme allerdings ein weiterer Aspekt: Während Arbeit früher mit dem Aufstiegsversprechen verbunden gewesen war, was für viele Menschen einen Antrieb darstellte, sei dies heute anders. „Viel Leistung garantiert heute keinen sozialen Aufstieg mehr“, stellt Ebeling fest.

In Richtung von Laura Bornmann sagt Ebeling, dass man es sich überhaupt erstmal leisten können müsse, die Sinnhaftigkeit der Arbeit zu überprüfen. FAZ-Journalistin Helene Bubrowski verfolgt die Diskussion mit Argwohn und macht keinen Hehl daraus, dass sie von der Diskussion genervt ist: „Diese Lifestyle-Frage wird nur unter privilegierten Akademikern geführt. Mich irritiert diese Anspruchshaltung. Die Generation Z will gerne alles. Mehr Zeit für Kinder, Freunde und Hobbys. Das kann nicht funktionieren“, sagt die gelernte Juristin und vierfache Mutter. Und tatsächlich hatte dieser Satz etwas von einem Faustschlag auf den Küchentisch beim gemeinsamen Essen der Familie. Bornmann und Ebeling diskutieren minutenlang, ehe das Oberhaupt ein Machtwort spricht und die Diskussion damit beendet.

FAZ-Redakteurin Bubrowski: Ampel ist innerlich ziemlich verrottet

Natürlich geht es bei Lanz aber auch mal wieder um die Ampel-Koalition – besser gesagt: ihr Verfallsdatum. SPD-Chefin Saskia Esken gibt zu, dass es aktuell nicht gut laufe, deswegen spricht sie diplomatisch von „Optimierungsbedarf“. Gleichzeitig ist Esken aber der Überzeugung – zumindest gibt sie es vor – dass die Ampel eine lange Zukunft hat: „Ich bin der Überzeugung, dass die Ampel nicht nur hält bis zum Ende dieser Legislatur, sondern dass wir wiedergewählt werden.“

Esken gibt Fehler zu: Haben Wucht der Debatte unterschätzt

Esken war ansonsten bemüht, jede Diskussion kleinzuhalten. Unterschiedliche Wahrnehmungen der Wirklichkeit sei bei drei Partnern normal. Sie sehe auch „kein Ego-Ding“ zwischen Habeck und Lindner. Wiederum ist es dann Bubrowski, die Tacheles spricht: „Die Koalitionspartner leiden unter Proflilierungsdrang, gepaart mit zunehmendem Druck aufgrund des AfD-Höhenflugs. Die Koalition ist innerlich ziemlich verrottet.“ Immerhin lenkt Esken nach mehreren Versuchen von Lanz ein. Beim geplanten Gebäudeenergiegesetz „haben wir die Wucht der Debatte ganz klar unterschätzt“.

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung

Ronja Ebeling und Laura Bornmann können einem leidtun. Da führen beide eine engagierte Debatte und stacheln sich gegenseitig an. Aber bloß bis zu dem Zeitpunkt, ehe Helene Bubrowski das gesamte Thema mit einem Statement abserviert. Auch beim Part von Saskia Esken, die zu Beginn den Eindruck erweckt, als sei sie in der Talkshow, um nichts Inhaltliches von sich zu geben, entpuppt sich Bubrowski mit ihren scharfen Kommentaren als Türöffner, um der SPD-Chefin ein paar interessante Worte zu entlocken. Am Ende ist nur eine Frage offengeblieben: Wann bekommt Helene Bubrowski eigentlich ihre eigene Sendung? (Christoph Heuser)

