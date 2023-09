Putin kündigt futuristische Waffen für Russland an – „auf neuen physikalischen Prinzipien“

Russlands Waffen der Zukunft

Vor seinem Treffen mit Kim spricht Putin auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok – und macht geheimnisvolle Ankündigungen für Waffen der Zukunft.

Wladiwostok – Auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in der russischen Hafenstadt Wladiwostok hat Wladimir Putin nicht nur zu wirtschaftlichen Themen geäußert. Auch der Ukraine-Krieg, den Russlands Machthaber selbstverständlich nicht so nennt, war Thema. Vor seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Amtskollegen Kim Jong-un ging Putin auch auf die Präsidentschaftswahlen in Russland 2024, die ukrainische Gegenoffensive, die eigene Armee sowie Zukunftstechnologien im Zusammenhang mit Waffen ein.

Beim Treffen zwischen Putin und Kim, der mit dem Panzerzug nach Russland reist, soll es offenbar um Waffengeschäfte gehen. Russland bemüht sich inmitten des Angriffskriegs gegen die Ukraine um Verbündete – und Nordkorea, das so gut wie keine internationalen Partner hat, ist wohl gewillt, Munition zu liefern, die Putins Truppen dringend benötigen. Im Gegenzug dürfte Pjöngjang auf russische Technologie hoffen. Nordkorea versucht seit Jahren, ein eigenes Atom- und Raketenprogramm zu entwickeln. Dass Nordkorea Putins Krieg unterstützt, ist kein Geheimnis. So sprach Kim am russischen Weltraumbahnhof Wostotschny von einem „heiligen Kampf“ Russlands „zum Schutz seiner Souveränität und Sicherheit“.

Putin spricht über Waffen der Zukunft

Zuvor, in Wladiwostok, deutete Putin wage an, was Russland derzeit an Waffen entwickelt: „Wenn man sich den Sicherheitssektor ansieht, werden Waffen, die auf neuen physikalischen Prinzipien basieren, in naher historischer Zukunft die Sicherheit jedes Landes gewährleisten. Wir verstehen das sehr gut und arbeiten daran“, sagte Putin, ohne die Waffen näher zu beschreiben.

+ Wladimir Putin hält eine Rede auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. © Pavel BEDNYAKOV/POOL/Sputnik/AFP

Wie Tass berichtet, gehe es um Waffen, die „den Einsatz qualitativ neuer oder bisher ungenutzter Technologien und Wirkprinzipien erfordern“. Dazu würden insbesondere Technologien wie unter anderem Laser oder Infraschall zählen. Auch wann solche Waffen bereit sein sollen, teilte Putin nicht mit.

Mit Hinblick auf den Ukraine-Krieg sagte Putin auf dem Wirtschaftsforum, dass sich jeden Tag mehr als eintausend Freiwillige für den Kriegsdienst melden würden. Zur Ukraine sagte Putin, dass die Gegenoffensive Kiews scheitere. Die ukrainischen Streitkräfte hätten demnach in den letzten Monaten mindestens 71.500 Soldaten sowie 18.000 Kampffahrzeuge und 543 Panzer verloren, sagte Putin – deutlich mehr als noch das russische Verteidigungsministerium für die ganze Dauer des Kriegs vermeldete. (lrg)

