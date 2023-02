Russland plant wohl „menschliche Wellen“ im Ukraine-Krieg: US-Experten vermuten brutalen Plan

Ticker zum Militärgeschehen

Seit fast einem Jahr führt Russland offen Krieg gegen die Ukraine. Besonders der Osten des Landes bleibt heftig umkämpft. Der News-Ticker.

Update vom 15. Februar, 11.40 Uhr: US-Militärexperten halten es für möglich, dass Russlands Verteidigungsministerium nun auch Häftlinge rekrutiert, um sie als „Kanonenfutter“ im Ukraine-Krieg einzusetzen. Die Rekrutierung von Gefängnis-Insassen sei ein Anzeichen, dass der Kreml sogenannte „menschliche Wellen“ planen könnte, schreibt das „Institute for the Study on War“.

Gemeint ist damit eine Taktik, bei der eine große Zahl von Soldaten - häufig mit geringer Ausbildung - für einen Angriff eingesetzt wird, wobei hohe Verluste hingenommen werden. Sowohl der ukrainische Geheimdienst als auch der US-Sender CNN hatten zuvor über eine Rekrutierung von russischen Häftlingen berichtet, ähnlich wie es die private Söldnerarmee Wagner wohl praktiziert.

+ Soldaten laufen in einem Training der Region Saporischschja durch dichten Rauch. © Dmytro Smolienko/Imago

Ukraine-News: Ukraine verteidigt weiter Bachmut - Ist es die richtige Taktik?

Update vom 15. Februar, 10.57 Uhr: Trotz der schwierigen Lage in Bachmut sei die Strategie der Ukraine richtig, die seit Monaten umkämpfte Stadt in der Ostukraine weiter zu verteidigen. Das schreibt das „Institute for the Study on War“ (ISW) in einer aktuellen Analyse. „Die ukrainische Verteidigung von Bachmut hat den Kreml gezwungen, einen Großteil der Wagner-Gruppe als Truppe zu erschöpfen“, argumentiert die US-Denkfabrik. Zudem müsse Russland hochwertige Luftstreitkräfte aufwenden, um Fortschritte zu machen. Russland sei dadurch geschwächt - und das begünstige die Bedingungen für eine ukrainische Gegenoffensive, so das ISW. Die weitere Verteidigung von Bachmut und die Vorbereitung einer Gegenoffensive schlössen sich daher nicht gegenseitig aus.

Westliche Beobachter hatten zuvor einen Taktik-Wechsel in Sachen Bachmut gefordert. Aus US-Regierungskreisen hieß es, es könne sinnvoller sein, sich für das Frühjahr auf eine Gegenoffensive zu konzentrieren. Eine russische Eroberung Bachmuts werde „keine bedeutende strategische Wende auf dem Schlachtfeld“ herbeiführen, zitierte die Washington Post einen hochrangigen Regierungsvertreter.

Ukraine-News: Geheimdienst-Insider warnen vor Putins neuer Kampfjet-Taktik

Update vom 15. Februar, 8.32 Uhr: An der Grenze zur Ukraine zieht Russland nun wohl Kampfjets zusammen. Das berichtet die Financial Times und beruft sich dabei auf zwei nicht namentliche genannte Insider mit Informationen von westlichen Geheimdiensten. Bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe betonte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin demnach am Dienstag (14. Februar) die Gefahr, die von Russlands Luftflotte ausgehe.

„Er machte ziemlich deutlich, dass wir nur ein kleines Zeitfenster haben, um der Ukraine gegen eine mögliche Offensive zu helfen“, zitierte der Bericht einen der Insider. Die westlichen Unterstützer versuchten nun, Luftabwehrsysteme und Artilleriemunition an die Ukraine zu liefern, hieß es weiter. „Die russischen Streitkräfte zu Lande sind ziemlich aufgebraucht, deshalb ist das hier ein starkes Indiz, dass Russland nun einen Luftkampf will.“

Erbitterte Kämpfe um Bachmut: „Große Abnutzungsschlacht mit sehr hohen Verlusten“

Update vom 15. Februar, 6.22 Uhr: US-Generalstabschef Mark Milley bezeichnete den Kampf um die Region Bachmut im Osten des Landes als Abnutzungskrieg. Es gebe viel Gewalt und viele Gefechte, aber die Frontlinie sei ziemlich stabil, so Milley am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel auf eine Frage nach dem aktuellen Kriegsgeschehen. „Ich würde es als eine sehr große Abnutzungsschlacht mit sehr hohen Verlusten beschreiben, insbesondere auf russischer Seite.“

Auch Selenskyj sprach von einer „äußerst schwierigen“ Lage im Osten seines Landes. „Das sind buchstäblich Kämpfe um jeden Meter ukrainischen Landes“ (siehe vorheriges Update).

Nach Angaben Milleys halten die Ukrainer derzeit die Stellung, während auf russischer Seite insbesondere die Wagner-Gruppe angreift. „Es gibt hier keine ausgefeilten Manöver. Es handelt sich um Frontalangriffe, Angriffswellen, viel Artillerie mit extrem hohen Verlusten in diesem Gebiet“, sagte er. Wie lange das so gehen werde, sei schwierig zu sagen. Es gehe nun schon seit Wochen so.

Selenskyj: Lage an Front „extrem schwierig“

Update vom 14. Februar, 23.09 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Situation an der Front als „extrem schwierig“ beschrieben. Insbesondere in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk gebe es „buchstäblich einen Kampf für jeden Meter ukrainischen Landes“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Dienstag.

Update vom 14. Februar, 19.10 Uhr: Russische Streitkräfte führen im Ukraine-Krieg in der Ostukraine Luft- und Bodenangriffe in der Nähe von Bachmut, Schachtarsk und anderen Städten der Region Donezk durch. Das teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Dienstag mit. „Der Feind konzentriert seine Hauptanstrengungen weiterhin auf Angriffe in den Richtungen Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Schachtarsk“, so das Militär in einem seiner regelmäßigen Updates. „Feindliche Flugzeuge sind aktiv im Einsatz.“

Russland führe laut dem ukrainischen Generalstab Luftangriffe in der Nähe von Awdijiwka und Wuhledar durch. Die Besatzer hätten unter anderem K-51-Aerosolgranaten auf ukrainische Stellungen abgeworfen. Außerdem hätten zwei russische Raketen zivile Infrastruktur in der Region getroffen, mehrere Zivilisten seien verletzt worden. „Der Kulturpalast, der als humanitäres Hilfszentrum fungiert, wurde beschädigt. Auch eine medizinische Einrichtung wurde beschädigt“, heißt es in dem Bericht.

Ukraine-Krieg: Erbitterte Kämpfe um Bachmut sind „große Abnutzungsschlacht mit sehr hohen Verlusten“

Update vom 14. Februar, 17.55 Uhr: Im Ukraine-Krieg hat US-Generalstabschef Mark Milley den Kampf um die Region Bachmut im Osten des Landes als Abnutzungskrieg bezeichnet. Es gebe viel Gewalt und viele Gefechte, aber die Frontlinie sei ziemlich stabil, sagte Milley am Dienstag in Brüssel auf eine Frage nach dem aktuellen Kriegsgeschehen. „Ich würde es als eine sehr große Abnutzungsschlacht mit sehr hohen Verlusten beschreiben, insbesondere auf russischer Seite.“

Nach Angaben Milleys halten die Ukrainer derzeit die Stellung, während auf russischer Seite insbesondere die Wagner-Gruppe angreift. „Es gibt hier keine ausgefeilten Manöver. Es handelt sich um Frontalangriffe, Angriffswellen, viel Artillerie mit extrem hohen Verlusten in diesem Gebiet“, sagte er. Wie lange das so gehen werde, sei schwierig zu sagen. Es gehe nun schon seit Wochen so.

Auf die Frage, ob Russland erneut versuchen könnte, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen, wollte Milley keine abschließende Antwort geben. Es bestehe aber immer eine potenzielle Gefahr etwa durch Drohnen und Raketen. Kiew als Hauptstadt sei schon zu Beginn des Kriegs ein wichtiges Ziel gewesen. „Aber im Moment sehen wir keine signifikanten Anzeichen und Warnungen.“

Ukraine-Krieg: Erbitterte Kämpfe um Bachmut - Wagner-Chef klagt über ukrainischen Widerstand

Update vom 14. Februar, 15.40 Uhr: Der Chef des privaten russischen Militärunternehmens Wagner warnte am Dienstag, dass die Einnahme der ostukrainischen Stadt Bachmut keineswegs unmittelbar bevorstehe. Das berichtet der US-amerikanische TV-Sender CNN unter Berufung auf den Telegram-Kanal von Jewgeni Prigoschin.

„Bachmut wird morgen nicht eingenommen werden, denn es gibt heftigen Widerstand“, schrieb Prigoschin. Damit es künftig voranginge, könne man nicht jetzt schon mit den Feierlichkeiten anfangen. „Die wird es auch in nächster Zeit nicht geben“, schrieb Prigoschin.

Trotz monatelanger intensiver Kämpfe ist es der Wagner-Gruppe und den russischen Streitkräften nicht gelungen, Bachmut einzunehmen. „Der Feind wird in allen Richtungen immer aktiver und zieht immer mehr neue Reserven heran. Täglich nähern sich 300 bis 500 neue Kämpfer Bachmut aus allen Richtungen. Der Artilleriebeschuss wird mit jedem Tag intensiver“, schreibt Prigoschin.

Nato-Jets steigen auf: Deutsche Eurofighter und niederländische F-35 fangen russische Kampfjets ab

Update vom 14. Februar, 10.15 Uhr: Die russischen Streitkräfte befinden sich offenbar entlang der gesamten Front-Linie auf dem Vormarsch. Wirkliche Erfolge können die Truppen dabei jedoch nicht erzielen. Diese Einschätzung geht aus dem täglichen Ukraine-Lagebericht des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Das aktuelle „operative Bild“ in der Ukraine deute darauf hin, „dass den russischen Streitkräften in den meisten Sektoren Befehle zum Vorrücken erteilt werden“, schreibt das britische Verteidigungsministerium.

Die russischen Truppen könnten bei den Offensivbemühungen jedoch nicht genügend Kampfkraft bündeln, um eine entscheidende Wirkung gegen die ukrainischen Verteidiger erzielen zu können. Mit den neuen Offensivaktionen versucht Moskau offenbar, Teile der durch die ukrainische Gegenoffensive im Herbst verlorenen Gebiete zurückzuerobern.

Russischen Fortschritt sieht der britische Geheimdienst aber im Norden der umkämpften Stadt Bachmut. Dort sei es Wagner-Söldnern gelungen, in die Ortschaft Krasna Hora vorzustoßen. Russische Truppen und Wagner-Söldner versuchen bereits seit Wochen Bachmut einzunehmen. Ukrainische Verteidiger können die Stadt bisher aber noch halten.

Nato-Flugzeuge fangen russische Kampfjets ab – in der Nähe des polnischen Grenzgebiets

Update vom 14. Februar, 8.40 Uhr: Russische Militärflugzeuge aus der Exklave Kaliningrad haben sich offenbar der polnischen Grenze genähert und wurden von Flugzeugen der Nato abgefangen. Niederländische Kampfflugzeuge in Polen seien abgehoben, um die drei russischen Flugzeuge auf Entfernung zu halten, erklärte das niederländische Ministerium in eine Mitteilung. Bei den Flugzeugen hat es sich demnach um ein Il-20M Coot-A elektronisches Aufklärungsflugzeug sowie zwei Su-27 Flanker-Kampfflugzeuge gehandelt. „Die niederländischen F-35 übergaben den Geleitschutz an die NATO-Partner“, hieß es in der Erklärung weiter.

Gegenüber dem Sender PolSatNews bestätigte das polnische Militär den Vorfall. Es habe sich um eine Standardprozedur gehandelt, wobei die russischen Flugzeuge keinen Verstoß der polnischen Grenze begangen hätten. Die Flieger hätten sich zwar in der Nähe des Grenzgebiets, allerdings noch im internationalen Luftraum aufgehalten. Auch deutsche Eurofighter waren an der Aktion beteiligt, wie die Luftwaffe auf Twitter mitteilte: „Alle 3 Flugzeuge waren ohne Transponderabstrahlung und ohne Flugplan unterwegs.“

Heute sind unsere Eurofighter bei #VAPB aufgestiegen und haben 1 🇷🇺 IL-20-Coot-A und 2 🇷🇺 SU-27-Flanker im internationalen Luftraum über der Ostsee aufgeklärt. Alle 3 Flugzeuge waren ohne Transponderabstrahlung und ohne Flugplan unterwegs. #WeareNATO @GermanyNATO @NATO_AIRCOM pic.twitter.com/SsHLsBxtKl — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 13, 2023

Ukraine-Krieg: Kiew behauptet Abschuss von zwei russischen Flugzeugen

Update vom 14. Februar, 6.55 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat die ukrainische Luftverteidigung bei Zusammenstößen am vergangenen Tag ein Su-24M und ein Su-25-Kampfflugzeug der russischen Armee abgeschossen. Außerdem habe man Versammlungsgebiete russischer Truppen 15 Mal aus der Luft angegriffen, wobei Russlands Armee 2 Raketen- und 32 Luftangriffe gestartet habe. Zudem hätten russische Soldaten 55 Geschosse aus Mehrfachraketenwerfern abgefeuert.

Ukraine-Krieg: Offenbar interne Auseinandersetzungen in der Wagner-Gruppe

Update vom 13. Februar, 21.58 Uhr: Etliche Berichte aus dem Ukraine-Krieg kreisen seit langem um die Gruppe Wagner und ihren Chef Jewgeni Prigoschin, der in jüngerer Krietsvergangenheit mehr und mehr an Einfluss auf russischer Seite zu gewinnen schien. In der Gruppe Wagner rumort es allerdings intern offenbar auch immer wieder. So gab es nun Berichte, dass Söldner etwa ihren eigenen Kommandanten hingerichtet hätten. Andere Kämpfer der Gruppierung schilderten unlägst ihre grausamen Eindrücke von der Front im Krieg.

Update vom 13. Februar, 19.36 Uhr: An der Front gibt es erbitterte Kämpfe in der Ostukraine. Zuletzt häufig im Fokus dort: Die Kleinstadt Wuhledar. Hier hat die Ukraine zuletzt russische Offensiven zerschlagen. Ein ganzes Elite-Batallion soll Putins Armee dort vor Ort gar verloren haben. Und auch etliche gepanzerte Fahrzeuge seien zerstört worden – möglicherweise wegen einer neuen Minen-Taktik der Ukraine im Krieg.

Update vom 13. Februar, 16.40 Uhr: Russland soll eine Fregatte mit Kalibr-Marschflugkörpern im Schwarzen Meer stationiert haben. Das erklärte ein Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos Pivden (Süd). Zudem habe Moskau die Zahl der Drohnen an der Südfront in der Ukraine erhöht. „Der Feind erhöht die Zahl der Raketenträger im Schwarzen Meer und intensiviert die Luftüberwachung“, zitierte Ukrainska Pravda den Sprecher. Damit habe Russland insgesamt 16 Kalibr-Raketen im Schwarzen Meer positioniert. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

News zum Ukraine-Krieg: Stoltenberg schließt Kampfjet-Lieferung nicht aus

Update vom 13. Februar, 15.30 Uhr: Nach wie vor ist die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine im Gespräch. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schließt diese nicht aus. „Wichtig ist, dass die Nato nicht Teil des Konflikts ist“, sagte der Norweger am Montag in Brüssel. Er betonte dabei den Unterschied zwischen einer von der Nato durchzusetzenden Flugverbotszone über der Ukraine und der Möglichkeit, Flugzeuge nach Kiew zu liefern. Das seien zwei „sehr unterschiedliche Dinge.“

+ Kampfflugzeuge der US-amerikanischen Luftwaffe bei einer Nato-Übung. (Archivbild) © Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/dpa

Sollte die Nato eine Flugverbotszone durchsetzen, wäre das eine direkte Beteiligung des Bündnisses am Ukraine-Krieg, so Stoltenberg. Der Ukraine verschiedene militärische „Fähigkeiten“ zur Verfügung zu stellen, würde die Nato nicht zur Konfliktpartei machen. Der Generalsekretär geht davon aus, dass das Thema am Dienstag beim sogenannten Ramstein-Format thematisiert wird.

News zum Ukraine-Krieg: Kreml bestätigt neue Eroberung

Update vom 13. Februar, 13.10 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat die Einnahme von Krasna Hora bestätigt. Das Dorf befindet sich wenige Kilometer südlich von der im Ukraine-Krieg zuletzt hart umkämpften Stadt Bachmut. Zuvor hatte die Söldner-Gruppe Wagner die Einnahme des Dorfes bereits verkündet.

Ukraine-Krieg: Auch Russland erleidetet hohe Verluste

Update vom 13. Februar, 12.10 Uhr: Vom 24. Februar 2022 bis zum 13. Februar 2023 haben die Streitkräfte der Ukraine nach eigenen Angaben rund 138.340 russische Angreifer ausgeschaltet, darunter 560 Soldaten am vergangenen Tag. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus zerstörten die ukrainischen Truppen den Angaben zufolge 3.283 feindliche Panzer (+3 im Laufe des vergangenen Tages), 6.492 (+4) gepanzerte Mannschaftswagen, 2.290 (+3) Artilleriesysteme, 465 Mehrfachraketenwerfer, 234 Luftabwehrsysteme, 296 Flugzeuge, 286 Hubschrauber, 2.007 Drohnen der operativen und taktischen Ebene, 857 Marschflugkörper, 18 Schiffe/Boote, 5.150 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks sowie 217 (+2) Spezialeinheiten.

Diese Angaben des ukrainischen Generalstabs lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Russland baut Verteidigungsstellungen aus

Update vom 13. Februar, 10.50 Uhr: Russland verstärkt nach britischer Einschätzung weiterhin seine Verteidigungsstellungen in besetzten Regionen in der Ukraine. Vor allem im südukrainischen Gebiet Saporischschja seien zuletzt Defensivanlagen ausgebaut worden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit.

Ukrainische Erfolge hätten schwere Folgen für die russische Position, hieß es weiter. Sollten die ukrainischen Truppen die Front in Saporischschja durchbrechen, würde die russische „Landbrücke“ zwischen Russland und der annektierten Krim bedroht. Ein ukrainischer Erfolg im ostukrainischen Gebiet Luhansk hingegen würde das russische Kriegsziel einer „Befreiung“ des Donbass gefährden. „Die Entscheidung, welche dieser Bedrohungen mit Vorrang begegnet werden soll, ist wahrscheinlich eines der zentralen Dilemmata für die Planer des russischen Angriffs“, betonte das Ministerium.

„Trotz des aktuellen operativen Schwerpunkts auf dem zentralen Donbass bleibt Russland besorgt über die Bewachung der äußersten Enden seiner erweiterten Frontlinie“, hieß es. Dies zeige sich mit dem Ausbau der Stellungen in Saporischschja und Luhansk, die zudem mit neuen Truppen verstärkt würden. Die Frontlinie in der Ukraine sei rund 1288 Kilometer lang.

Ukraine-Krieg: Wolodymyr Selenskyj fordert weitere Sanktionen

Überblick: Kiew – Vor dem Hintergrund des seit fast einem Jahr andauernden Kriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere westliche Sanktionen gegen Russland gefordert – etwa gegen dessen Atomenergie-Branche. „Es ist nicht einfach. Es gibt einen gewissen Widerstand“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Sonntag. Es habe auch eine Zeit gegeben, in der andere Strafmaßnahmen gegen Russland schwierig erschienen, fügte er hinzu. „Jetzt gelten sie - zum Beispiel in Bezug auf Öl und Ölprodukte aus Russland.“

Insbesondere im Osten der Ukraine dauern die schweren und äußerst blutigen Kämpfe an. Die Nato teilte derweil mit, Ziel eines Hackerangriffs geworden zu sein. Trotz des weiter nicht absehbaren Kriegsendes kündigte das Bündnis zudem an, dass Generalsekretär Jens Stoltenberg seinen Posten im kommenden Herbst räumen wolle.

Ukraine-Krieg: Kiew setzt rund 200 Russen auf nationale Sanktionsliste

Früher am Tag hatte Selenskyj per Dekret 199 Russen auf eine nationale Sanktionsliste setzen lassen, darunter Vertreter des russischen Atomkraftwerkbetreibers Rosenergoatom. Bestraft wurde außerdem ein Ukrainer, der im von Russland eroberten Kernkraftwerk Saporischschja auf die Seite der Besatzer übergelaufen sein soll.

Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen und seitdem mehrere Gebiete völkerrechtswidrig annektiert. Als Reaktion auf den brutalen Angriffskrieg haben westliche Staaten bereits weitreichende Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte vor wenigen Tagen an, dass schon bald ein neues Sanktionspaket auf den Weg gebracht werden solle.

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe um Bachmut halten an

In der schwer umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine geraten die ukrainischen Streitkräfte derweil immer stärker unter Druck. Die russische Privatarmee Wagner behauptete, einen Vorort eingenommen zu haben und nun weiter aufs Zentrum vorzurücken. Aus Kiew gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Die ukrainische Seite hatte zuvor jedoch schon betont, dass Bachmut weiter unter ihrer Kontrolle sei. In der Stadt mit einst mehr als 70.000 Einwohnern harren jetzt nur noch wenige Tausend aus.

Ukraine-Krieg: Nato bestätigt Angriff auf Websites – Pro-russische Hacker als Täter?

Die Nato wurde am Sonntag Ziel eines Hackerangriffs. Eine Sprecherin bestätigte am Abend der Deutschen Presse-Agentur, dass sich Cyberexperten des Verteidigungsbündnisses aktiv mit einem Vorkommnis befassten, das mehrere Websites beeinträchtige. Zuvor hatte es in sozialen Netzwerken wie Twitter geheißen, dass pro-russische Aktivisten unter anderem die Internetseite des Nato-Hauptquartiers für Spezialoperationen attackierten. Sie war zeitweise nicht zu erreichen.

Zuvor hatte das Bündnis außerdem mitgeteilt, dass Generalsekretär Stoltenberg seinen Posten im Herbst dieses Jahres wie geplant abgeben wolle. Damit stehen die Mitgliedsstaaten unter dem Druck, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. „Er hat keine Absicht, eine weitere Mandatsverlängerung anzustreben“, sagte seine Sprecherin Oana Lungescu. Das Mandat Stoltenbergs sei schon drei Mal verlängert worden und er sei bereits seit fast neun Jahren im Amt.

Ursprünglich war wieder einmal spekuliert worden, dass die Amtszeit des 63-Jährigen vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ein weiteres Mal verlängert werden könnte. (dpa/AFP)

Rubriklistenbild: © Dmytro Smolienko/Imago