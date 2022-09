Putin plant „umfassende Rede“: Russland will vier ukrainische Regionen annektieren – schon am Freitag

Nach Scheinreferenden

Nach Ende der Scheinreferenden will Russland am Freitag vier ukrainische Regionen annektieren. Geplant sei eine Zeremonie mit einer „umfassenden Rede“ Putins. News-Ticker.

Moskau - Wie der Kreml mitteilt, sollen die vier ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja am Freitag (30. September) offiziell annektiert und damit zu russischem Staatsgebiet erklärt werden. Bei einer Zeremonie am Freitagmittag mit Präsident Wladimir Putin sollen die Abkommen unterzeichnet werden, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag ankündigte. Putin werde bei der Zeremonie eine „umfassende Rede“ halten.

Ukraine-Russland-News: Annexion ukrainischer Regionen am Freitag

Zugleich betonte der Kremlsprecher, dass es sich dabei noch nicht um die Ansprache Putins vor der Föderationsversammlung - also den beiden Kammern des russischen Parlaments - handele. Diese solle erst später stattfinden. Die beiden Kammern haben bereits angekündigt, am Montag und am Dienstag über die Annexionen zu entscheiden.

In den vier ukrainischen Regionen hatten vergangene Woche sogenannte Referenden stattgefunden, die international als Scheinabstimmungen kritisiert werden. Nach Angaben der Separatisten hätten sich dort angeblich fast 100 Prozent der Bewohner für die Annexion an Russland ausgesprochen. Am Mittwoch (28. September) baten die Anführer der dortigen Separatisten Putin formell um die Annexion.

Ukraine-Russland-News: Vorbereitungen für Annexion in Moskau laufen

Die Separatisten-Anführer der vier russisch kontrollierten Regionen der Ukraine sind bereits am Mittwochabend (28. September) in Moskau eingetroffen, um an der Zeremonie teilzunehmen. Russlands Präsident Wladimir Putin will die vier Männer offenbar empfangen.

In Moskau werden bereits Feierlichkeiten für die Annexion vorbereitet. Gefeiert werden soll offenbar ebenfalls am Freitag (30. September). Die Behörden kündigten für diesen Tag die Sperrung von Straßen im Stadtzentrum an, vor allem um den Roten Platz herum. (dpa/afp)