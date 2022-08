Putin poltert gegen den Westen: Ukrainer als „Kanonenfutter“ für Projekt „Anti-Russland“

Krieg in der Ukraine

Russland wolle keine Atomwaffen einsetzen, betont Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Die Lage am AKW Saporischschja ist weiter komplex. Der News-Ticker zu den Verhandlungen.

Update vom 16. August, 22.30 Uhr: Der ukrainische Atomkonzern Energoatom ist nach eigenen Angaben Opfer eines „beispiellosen“ russischen Cyberangriffs geworden, der aber keine „größeren“ Auswirkungen gehabt habe. Auf die Website von Energoatom sei am Dienstag die bislang größte Cyberattacke seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar verübt worden, teilte das Unternehmen mit. Die Internetseite sei „von russischem Territorium aus angegriffen worden“. Der Angriff auf die offizielle Website von Energoatom habe drei Stunden gedauert, erklärte das Unternehmen. Die Attacke habe „keine größeren Auswirkungen auf das Funktionieren der Energoatom-Seite gehabt“.

Ukraine-News: UN-Chef Guterres besucht die Ukraine - Treffen mit Selenskyj und Erdogan

Update vom 16. August, 18.45 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres trifft am Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan in der Ukraine. Geplant ist ein Treffen in Lemberg, wie UN-Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag in New York sagte. Danach werde Guterres nach Odessa ans Schwarze Meer weiterreisen und einen Hafen besuchen. Vor seiner Rückreise nach New York werde der UN-Chef in Istanbul das gemeinsame Koordinationszentrum zur Überwachung von Getreideexporten über das Schwarze Meer besuchen.

Ukraine-News: Putin wütet gegen den Westen und wirft „Anti-Russland“-Projekt vor

Update vom 16. August, 16.45 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die aktuell in Moskau stattfindende Sicherheitskonferenz als Anlass genutzt, um den Westen verbal scharf anzugehen. Washington und seine Verbündeten seien verantwortlich für das Blutvergießen in der Ukraine, schilderte der russische Staatschef die aktuelle Lage. Die westliche Allianz benutze die Ukrainer als „Kanonenfutter“ für ihr Projekt „Anti-Russland“, so Putin in einer Videobotschaft an die Teilnehmer der Konferenz weiter. Die USA versuche durch den Krieg in der Ukraine ihre hegemoniale Vormachtstellung zu festigen.

Zugleich verteidigte der 69-Jährige einmal mehr die Invasion in der Ukraine. Sie diene Russlands Sicherheit und dem Schutz der Menschen im Donbass. Es handele sich um ein souveränes Recht eines unabhängigen Staates, der sich nicht westlichem Chaos, einem „liberalen Totalitarismus“ und „neokolonialistischen Vormachtstreben“ der USA unterwerfe. Die Sicherheitskonferenz in Moskau zeige, dass eine multipolare Welt entstehe, meinte Putin.

+ Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Westen in einer Videoansprache erneut für den Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht. © Mikhail Klimentyev/imago-images

Russlands Verteidigungsminister wirft Westen weitreichende Beteiligung am Ukraine-Krieg vor

Update vom 16. August, 14.36 Uhr: Fast ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn hat Russland dem Westen eine weitreichende Beteiligung an ukrainischen Gegenoffensiven vorgeworfen. „Nicht nur die Koordinaten von Angriffszielen werden von westlichen Geheimdiensten bereitgestellt, sondern die Eingabe dieser Daten in Waffensysteme erfolgt unter der vollen Kontrolle westlicher Spezialisten“, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag auf der Moskauer Konferenz für internationale Sicherheit der Agentur Interfax zufolge. Beweise dafür legte er nicht vor.

Entgegen zahlreicher anderslautender Berichte behauptete Schoigu zudem, dass russische Soldaten sich in der Ukraine gegenüber Zivilisten und Gefangenen an das Völkerrecht hielten. „Die Einhaltung der Genfer Konventionen über die Regeln der Kriegsführung war und ist immer das Hauptaugenmerk der Kommandeure auf allen Ebenen“, sagte der Minister.

Unter anderem Menschenrechtler haben in der Vergangenheit völkerrechtswidriges Vorgehen der russischen Truppen dokumentiert, darunter den Einsatz von Streumunition in dicht besiedelten Gebieten. Die Ukraine und auch große Teile der internationalen Gemeinschaft machen Russland immer wieder für schwerste Verbrechen gegen Zivilisten verantwortlich, darunter für die Ermordung von Hunderten Menschen im Kiewer Vorort Butscha einige Wochen nach Kriegsbeginn.

Putin poltert mitten in Taiwan-Krise über Pläne des Westens im asiatisch-pazifischen Raum

Update vom 16. August, 12.15 Uhr: Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin versuchen westliche Länder, ein „Nato-ähnliches System“ auf den asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten. Das berichtet der britische Guardian. In seiner Begrüßungsrede auf der internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau sagte Putin außerdem, die USA versuchten, den Konflikt in der Ukraine „in die Länge zu ziehen“.

Der Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan Anfang des Monats sei zudem „eine sorgfältig geplante Provokation“ gewesen. Die Aussagen Putins sind besonders im Zusammenhang mit den derzeitigen Spannungen zwischen Taiwan und China brisant. Seit dem Besuch von Pelosi in dem Inselstaat hält China vermehrt Militärübungen in der Region ab.

Putin-Minister Schoigu sieht keinen Grund für Atomwaffeneinsatz - und macht USA großen Vorwurf

Erstmeldung: Moskau - Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu sieht derzeit keinen Grund, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. Das erklärte Schoigu in seiner Rede bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau. Der russische Verteidigungsminister betonte zudem, die Einsätze ukrainischer Truppen würden von den USA und Großbritannien geplant. Die NATO habe die Zahl ihrer Soldaten in Ost- und Zentraleuropa um ein vielfaches erhöht.

Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen rund um das Atomkraftwerk Saporischschja sprach Schoigu außerdem mit UN-Generalsekretär António Guterres. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Montag in Moskau, Schoigu habe mit Guterres „über die Bedingungen für den sicheren Betrieb des Atomkraftwerks Saporischschja“ gesprochen.

Verhandlungen rund um das AKW Saporischschja: Russische Armee hält Anlage seit März besetzt

Die russische Armee hält das Atomkraftwerk im Südosten der Ukraine seit März, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, besetzt, seit Ende Juli wurde es wiederholt beschossen. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Der Raketenbeschuss weckt Befürchtungen einer Katastrophe im größten Atomkraftwerk Europas. Der UN-Sicherheitsrat hatte am vergangenen Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung dazu abgehalten.

Die ukrainische Regierung und ihre westlichen Verbündeten fordern eine entmilitarisierte Zone rund um das AKW und einen Abzug der russischen Truppen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben Schoigu und Guterres am Montag auch über die Explosionen in der Haftanstalt von Oleniwka im von pro-russischen Separatisten besetzten Osten der Ukraine gesprochen. In dem Gefängnis hatte es Ende Juli mehrere Explosionen gegeben, bei denen dutzende ukrainische Insassen getötet wurden. Auch in diesem Fall machten sich die Ukraine und Russland gegenseitig für den Vorfall verantwortlich. (fmü mit afp)

