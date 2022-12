Ukraine beklagt drastische Zunahme sexueller Gewalt

Ukraine-Krieg

Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrej Kostin sieht verstärkt sexuelle Gewalt durch russische Soldaten im Ukraine-Krieg. Der News-Ticker.

Stimmungsbild: Dem britischen Geheimdienst zufolge sinkt in Russland die Zustimmung für den Ukraine-Krieg.

Dem britischen Geheimdienst zufolge sinkt in Russland die Zustimmung für den Ukraine-Krieg. Gegenoffensive: Die Ukraine meldet den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs vom Typ SU-25.

Die Ukraine meldet den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs vom Typ SU-25.

Update vom Montag, 5. Dezember, 7:11: Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin prangerte eine „drastische Zunahme“ sexueller Gewalt durch russische Soldaten an. Infolge des russischen Angriffskriegs seien alle Geschlechter und Altersklassen betroffen, Kinder ebenso wie Alte, sagte Kostin der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest-France“. Vor vier Monaten seien erst 40 Fälle von sexueller Gewalt registriert worden, aber mittlerweile seien es mehr als 110 Fälle. „Tendenz stark steigend.“ Betroffen seien vor allem besetzte Gebiete. Oft hätten russische Kommandeure Vergewaltigungen angeordnet oder zumindest unterstützt, so Kostin. Die Angaben des Generalstaatsanwalts ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

News im Ukraine-Krieg: Ukraine zerstört russische Militär-Stützpunkte

+++ 22.32 Uhr: Etwa 20 russische Militär-Stützpunkte im Raum Saporischschja sind offenbar innerhalb von nur einer Woche von der ukrainischen Armee zerstört worden. Das sagte Iwan Fedorow, Bürgermeister von Melitopol, am Sonntag im ukrainischen Fernsehen. Demnach soll es sich um Stützpunkte in Melitopol, Polohy, Mychajliwka, Wesele handeln, schreibt die Nachrichtenseite ukrinform.de. „Nach offiziellen Angaben des Generalstabs sind das 1200 Raschisten, die nie mehr kämpfen werden“, sagte Fedorow.

+ Ukrainische Soldaten bereiten sich auf den Beschuss russischer Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk vor. (Archivfoto) © Libkos/dpa

+++ 20.10 Uhr: Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg haben mittlerweile auch dramatische Auswirkungen auf das Gesundheitssystem in den Regionen Donezk und Luhansk, das berichtet der Generalstab der ukrainischen Armee am Sonntag (4. Dezember) wie kyivindependent.com schreibt. Demnach seien um die 300 verletzte russische Soldaten allein nach Nowopskow in der Oblast Luhansk transportiert worden. Die Folge sei, dass geplante Operationen der ukrainischen Zivilbevölkerung auf unbestimmte Zeit verschoben werden müssen, da die Kapazitäten der Krankenhäuser überlastet sind.

News im Ukraine-Krieg: Täglich sterben bis zu 100 russische Soldaten allein in Bachmut

+++ 17.36 Uhr: Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg sind hoch. Alleine in Bachmut, in der ostukrainischen Oblast Donezk, sollen täglich 50 bis 100 russische Soldaten ums Leben kommen, mindestens genauso viele verletzt werden. Das sagte am Samstag (4. Dezember), Serhii Cherevatyi, Sprecher des operativen Gardekommando „Ost“ dem ukrainischen Fernsehsender RBC, wie das Nachrichtenportal kyivindependent.com berichtet. Die Lage in Bachmut sein „angespannt aber unter Kontrolle“, sagte Cherevatyi, eine Phrase die laut kyivindependent.com gerne von Sprechern des ukrainischen Militärs verwendet werde.

Laut dem britischen Verteidigungsministeriums am Samstag (3. Dezember) versuchen die russischen Truppen derzeit Bachmut von Norden und Süden her einzukreisen. Cherevatyi machte in dem Fernsehinterview aber deutlich, dass er nicht daran glaubt, dass es den russischen Truppen gelingt Bachmut einzunehmen, auch wenn die aktuell ihre Taktik geändert hätten. Demnach sollen Söldner der Gruppe Wagner versuchen die ukrainischen Kräfte vor Ort zu infiltrieren. Seit rund fünf Monaten versucht die russische Armee die Stadt in der Ostukraine einzunehmen, von hier aus wären Angriffe auf Städte wir Kramatorsk and Sloviansk möglich.

+++ 16.09 Uhr: Russland soll einen Helikopter vom Typ Ka-52 verloren haben. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur der Ukraine, Ukrinform. Nach Berichten über die Zerstörung eines russischen Kampfflugzeugs (siehe Update von 10.40 Uhr) ist dies der zweite Abschuss eines größeren militärischen Luftfahrzeugs in kurzer Zeit. Nach Angaben der Ukraine seien somit seit Kriegsbeginn 264 Hubschrauber aus Russland zerstört worden.

Nicht nur auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, auch in der eigenen Bevölkerung muss Putin Verluste hinnehmen

+++ 15.21 Uhr: Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge muss Putin auch Verluste betreffend der Zustimmung in Russland zum Ukraine-Krieg hinnehmen. Wie die Behörde am Sonntag auf Twitter meldete, kamen mehrere Umfragen zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung die sogenannte militärische Spezialoperation mittlerweile ablehnt.

Teile der Daten sollen von der Regierung in Moskau selbst gesammelt und unfreiwillig veröffentlicht worden sein. Demzufolge sprechen sich 55 Prozent der Menschen in Russland für Friedensgespräche mit der Ukraine aus. Nur 25 Prozent geben an, den Konflikt zu unterstützen.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Neue Zahlen werden veröffentlicht

+++ 11.58 Uhr: Die ukrainischen Kampfkräfte haben neue Schätzungen zu den Kampfverlusten von Russland abgegeben. Demnach seien am Samstag (3. Dezember) weitere 550 Soldaten gestorben. Insgesamt sollen damit 91.150 russische Soldaten ihr Leben im Ukraine-Krieg. Außerdem seien am Samstag fünf Panzer sowie dreizehn weitere Fahrzeuge und ein Flugzeug (siehe Update von 10.40 Uhr) zerstört worden.

Soldaten: 91.150 (+550 zum Vortag)

91.150 (+550 zum Vortag) Flugzeuge: 281 (+1)

281 (+1) Hubschrauber: 263 (+0)

263 (+0) Panzer: 2922 (+5)

2922 (+5) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5892 (+6)

5892 (+6) Artilleriesysteme: 1908 (+2)

1908 (+2) Luftabwehrsysteme: 210 (+0)

210 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 395 (+0)

395 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4479 (+7)

4479 (+7) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1573 (+1)

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Über gefallene 90.000 Soldaten

Update von 10.40 Uhr: Dem ukrainischen Generalstab zufolge musste Russland weitere schwere Verluste hinnehmen. Wie die Militärführung am Sonntagmorgen auf Facebook schrieb, seien zwischen dem 28. und dem 30. November mehr als 230 tote russische Soldaten in Krankenhäuser in den Regionen Luhansk und Donezk gebracht worden. Am vergangenen Tag sollen die Truppen der Ukraine außerdem ein Kampfflugzeug des Typs SU-25 abgeschossen, sowie 31 Angriffe auf russische Stellungen durchgeführt haben. Angriffe vonseiten Russlands an 17 verschiedenen Orten seien hingegen abgewehrt worden.

Erstmeldung von Sonntag (4. Dezember), 9.13 Uhr: Kiew/Moskau Kiew – Nach wie vor kann das russische Militär im Ukraine-Krieg keine größeren Gebietsgewinne vermelden. Im Gegenteil: Der Verlust der strategisch wichtigen Hafenstadt Cherson wiegt schwer. Tag für Tag sterben immer mehr Soldaten im Dienste Russlands.

Den zuletzt veröffentlichten Zahlen des ukrainischen Verteidigungsministeriums zufolge habe die russische Armee seit Kriegsbeginn bereits über 90.000 Soldaten verloren. Demnach soll Russland täglich Verluste hunderter Einheiten sowie vieler Kriegsgeräte wie Panzern zu beklagen haben.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Putin ist „überrascht“

Auch über den Mangel an Munition aufseiten Russlands gibt es immer wieder Berichte. Erst am Sonntag (4. Dezember) meldete das Portal NBC News derartiges unter Berufung auf die Direktorin der US-Geheimdienste, Avril Haines. Die Regierungsbeamtin sagte demnach, dass die Truppen unter Putin ihre Munition schneller verbrauchen, als sie diese ersetzen können. Für Russland entwickle sich dies zu einer „Herausforderung“, so Haines.

Die Geheimdienstdirektorin sprach weiter davon, dass Wladimir Putin „überrascht“ von der enttäuschenden Leistung seines Militärs nach dem Einmarsch in die Ukraine im Februar sei. „Ich glaube, dass er immer besser über die Herausforderungen informiert ist, mit denen das Militär in Russland konfrontiert ist. Aber es wirkt für uns noch nicht so, als ob er in diesem Stadium ein vollständiges Bild davon hat, wie groß die Herausforderungen sind“, sagte Haines. (Red mit Agenturen)

