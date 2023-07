Putin der „ultimative Apostel der Rache“: Harte CIA-Prognose für „Verräter“ Prigoschin

Nach der Rebellion

Wladimir Putin lässt Jewgeni Prigoschin trotz der Wagner-Rebellion bisher unbehelligt. CIA-Chef Burns traut dem Frieden allerdings nicht.

Moskau - Es scheint fast so, als wäre nie etwas gewesen: kein Aufstand, keine Rebellion, keine Meuterei. Am 24. Juni von Präsident Wladimir Putin noch als „Verräter“ gebrandmarkt, sind die Kämpfer der Wagner-Gruppe in Russland wieder sehr gefragt. Schon wenige Tage nach dem Aufstand empfing Putin sogar Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit seinen Kommandeuren im Kreml und besprach offenbar die Zukunft der im Ukraine-Krieg, in Syrien und Teilen Afrikas aktiven Truppe.

Zwar zeigten russische Staatsmedien Razzien gegen Prigoschins Firmen in St. Petersburg - und Statussymbole wie Goldbarren, Geldbündel und Orden aus Russland und von den Wagner-Einsätzen in Afrika. Tagelang sah es so aus, als wären Prigoschin und sein Firmenimperium bald Geschichte. Doch Prigoschin bleibt im Geschäft. Ganz offiziell sind die Wagner-Kämpfer jetzt auch in Belarus bei Machthaber und Putins Gefolgsmann Alexander Lukaschenko als Militärausbilder im Einsatz. Minsk kündigte einen baldigen „Fahrplan“ für die Zusammenarbeit an.

Marke Wagner wird vorerst weiterleben

Seit Wochen beobachtet die russische Enthüllungsplattform „Dossier.Center“ des Putin-Gegners Michail Chodorkowski in dessen Exil in London, wie Prigoschins Flugzeug zwischen Afrika, Russland und Belarus tourt. Chodorkowskis Team beruft sich dabei auf eigene Informanten in den Wagner-Reihen, nach denen Prigoschin selbst in St. Petersburg bleibt und von dort agiert.

Der 62-Jährige hat zwar sich und seinen Wagner-Leuten eine Auszeit zur Erholung bis Anfang August verordnet. „Die Militärpräsenz in den afrikanischen Staaten bleibt im geopolitischen Interesse des Kreml“, ließ die Enthüllungsplattform verlauten. Jewgeni Prigoschin könne so am Ende als Sieger dastehen, der nicht nur sein Leben, sondern auch den harten Kern seiner Söldner gerettet habe. „Die von ihm gegründete Marke Wagner wird vorerst weiterleben.“

CIA-Chef warnt Prigoschin vor Putins später Rache

Aber hat dieser Frieden zwischen Putin und Prigoschin auch langfristig Bestand? CIA-Chef William Burns bezweifelt das. Die Meuterei habe erhebliche Schwächen in Putins Machtsystem aufgedeckt, sagte er am Donnerstag (20. Juli) laut BBC beim Aspen Security Forum. „Was wir hier sehen, ist ein sehr komplizierter Tanz.“ Es sei also denkbar, dass sich Putin seine Rache für später aufhebe.

Putin glaubt, dass Rache ein Gericht ist, das am besten kalt serviert wird

Burns führte auch aus, warum er so denkt. Putin glaube nämlich, dass „Rache ein Gericht ist, das am besten kalt serviert wird“ - offenbar eine Anspielung auf Prigoschins Firmenkonglomerat, zu dem auch ein riesiges Catering-Unternehmen mit staatlichen Aufträgen gehört. Nicht umsonst war der Wagner-Chef lange Zeit als „Putins Koch“ bekannt. Seiner Erfahrung nach, so Burns, sei Putin der „ultimative Apostel der Rache“. Deshalb würde es ihn überraschen, wenn Prigoschin weiteren Vergeltungsmaßnahmen entginge.

Schon Anfang Juli hatte US-Präsident Joe Biden über eine mögliche Vergiftung des Wagner-Chefs gescherzt. „Wenn ich er wäre, würde ich vorsichtig sein, was ich esse. Ich würde meine Speisekarte im Auge behalten“, witzelte Biden damals. Burns stieß jetzt ins gleiche Horn: „Wenn ich Prigoschin wäre, würde ich meinen Vorkoster nicht entlassen.“ (cs)