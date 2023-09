Ukraine-Krieg: EU droht mit ihren Zusagen bei der Munitionsbeschaffung zu scheitern

Bilanz

+ © Christine Olsson/TT/Imago EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. © Christine Olsson/TT/Imago

Viel versprochen, doch was wurde geliefert? Eine Bilanz zeigt: Noch lange nicht genug.

Die Mitgliedstaaten hätten bisher 224.000 Artilleriegeschosse und 2300 Raketen geliefert, gab der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell beim informellen Treffen der Verteidigungsminister in Toledo bekannt. Damit wurde zur Halbzeit erst ein Viertel der angekündigten Munition der Ukraine zur Verfügung gestellt.

Die EU will der Ukraine bis März 2024 eine Million Geschosse zur Verfügung stellen, hauptsächlich vom Kaliber 155 Millimeter. Gemäß Track 1 sollten die Mitgliedstaaten bis Ende Mai verbliebene Munition aus ihren Beständen der Ukraine liefern und konnten in Brüssel dafür bis zu 50 Prozent des Werts als Kompensation beantragen. Neue Lieferungen sollen nun über Track 2 durch gemeinsame Bestellungen der Mitgliedstaaten erfolgen. Er sei zuversichtlich, dass die Kapazität jetzt rasch erhöht und produziert werden könne, was die EU der Ukraine versprochen habe, sagte Borrell in Toledo.

Mitgliedstaaten sollen schnell bestellen

Drei Rahmenabkommen mit der europäischen Verteidigungsindustrie sind laut dem EU-Außenbeauftragten bereits unterzeichnet. Nun müssten die Mitgliedstaaten ihre Bestellungen möglichst rasch platzieren. Deutschland und Frankreich sind hier federführend. „Wir kommen hier gut voran“, sagte Staatssekretärin Siemtje Möller, die in Toledo Verteidigungsminister Pistorius vertrat.

Über eine dritte Schiene will die EU längerfristig die Rüstungsindustrie dabei unterstützen, ihre Produktionskapazitäten auszubauen. Borrell lobte das Tempo, mit dem Mitgliedstaaten und Parlament mit ASAP noch vor der Sommerpause die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen hätten.

Estland schlägt vor, Munition in Drittstaaten zu erwerben

Für Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur reichen die Anstrengungen jedoch nicht. Die Industrie werde mehr produzieren können, aber auch dies werde den Bedarf nicht decken können. Die Ukraine könne pro Tag 6000 bis 7000 Artilleriegeschosse verschießen, während die russischen Streitkräfte an manchen Tagen 70.000 Geschosse abfeuerten. Die Mitgliedstaaten müssten noch einmal über ihre Bestände gehen und schauen, ob alte Munition aufdatiert werden könne, schlug der estnische Verteidigungsminister vor. Die EU müsse zudem bereit sein, auch Munition in Drittstaaten zu bestellen.

Man werde den estnischen Vorschlag prüfen, sagte Borrell. Der Außenbeauftragte kündigte in Toledo an, dass die EU immerhin bei der Ausbildung von ukrainischen Soldaten schneller als geplant vorankommt. So könnte das Ziel von 30.000 Soldaten nicht erst Ende des Jahres, sondern bereits Ende Oktober erreicht sein. Borrell schlägt deshalb vor, bis Ende des Jahres weitere 10.000 Frauen und Männer der ukrainischen Streitkräfte in EU-Staaten auszubilden. sti