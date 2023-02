Blick von außen: Warum Deutschland die falschen Lehren aus der Geschichte gezogen hat

Foreign Policy

+ © Kay Nietfeld Olaf Scholz auf seiner erster Lateinamerika-Reise als Kanzler, hier in Santiago de Chile © Kay Nietfeld

Was Russland und die Ukraine betrifft, bleiben die Deutschen historischen und geopolitischen Illusionen verhaftet, kommentiert der Brite Edward Lucas.

Deutschland hat ein sehr spezielles Verhältnis zu Russland – so hat es jedenfalls der Brite Edward Lucas über Jahrzehnte erlebt.

Als Mitgrund sieht er Fehlschlüsse aus der Historie.

Im Dezember 2022 zog Lucas ein drastisches Fazit zur deutschen Russland-Politik. Gültigkeit dürfte es auch nach den Leopard-Lieferungen vom Januar noch haben.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 27. Dezember 2022 das Magazin Foreign Policy.

Denk ich an Deutschland in der Nacht,

Dann bin ich um den Schlaf gebracht

Ich kann nicht mehr die Augen schließen,

Und meine heißen Tränen fließen.

aus „Nachtgedanken“ von Heinrich Heine, 1844

In seinem 1844 geschriebenen Gedicht „Nachtgedanken“ sehnte sich der jüdisch-deutsche Schriftsteller Heinrich Heine nach Einheit und Modernität in seiner zersplitterten, feudal geprägten Heimat. Ähnlich geht es mir im Moment mit Deutschland.

Russland und die Deutschen: Schwärmen für Moskau – und lukrative Geschäfte

Zunächst als Sprachstudent und dann als junger Auslandskorrespondent verbrachte ich einen Teil meiner prägenden Jahre im damaligen Westdeutschland. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich in einer Fremdsprache gelebt, geliebt und geträumt. Es war die Frontlinie des Kalten Krieges, und ich erinnere mich noch daran, wie sich die Gerüche von Tabak, Essen und Autoabgasen veränderten, wenn man die Berliner Mauer überquerte. Die Teilung Deutschlands war ein Beispiel für die Nachkriegsherrschaft des Sowjetimperiums in Europa, ebenso wie die deutsche Wiedervereinigung das Ende dieser Herrschaft bedeutete.

Doch Deutschland kann einen nicht nur erfreuen, sondern auch erschrecken. Ich war irritiert von der „Gorbimania“ – der Verliebtheit der Westdeutschen in den letzten sowjetischen Führer Michail Gorbatschow. Ich war empört über das, was folgte. Das wiedervereinigte Deutschland schwärmte für Russland und ignorierte die Länder dazwischen weitgehend. Anstatt die Sicherheit und das Wohlergehen von Ländern wie Estland, Lettland, Litauen und Polen – die 1939 durch das Bündnis zwischen dem Naziführer Adolf Hitler und dem sowjetischen Diktator Joseph Stalin zu Schlachtfeldern wurden – in den Vordergrund zu stellen, verfolgten deutsche Politiker aller Couleur eine gierige, scheinheilige und unverantwortliche Politik. Deutschland zögerte mit der Aufnahme der neuen östlichen Demokratien in die Europäische Union und insbesondere in die NATO. Gleichzeitig verfolgte sie äußerst lukrative bilaterale Geschäfte mit Moskau, insbesondere durch den Bau der beiden Nord-Stream-Erdgaspipelines durch die Ostsee.

Deutschland nahm Russland nicht ernst: „Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, ...“

Versuche, dem entgegenzuwirken, blieben erfolglos, wie ich am eigenen Leib erfahren habe. Wann immer ich in meiner journalistischen Tätigkeit, in meinen Vorträgen und in meiner Beratungstätigkeit versuchte, die Deutschen auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die vom aufkeimenden und dann wieder auflebenden russischen Imperialismus ausging, lachten sie mich aus. Ich erinnere mich noch gut an die sardonische, herablassende Antwort, die ich um 2010 im Bundeskanzleramt erhielt, als ich versuchte, meine Gesprächspartner vor der Gefahr der russischen Taktik der hybriden Kriegsführung zu warnen – dem Cocktail aus Desinformation, wirtschaftlicher Nötigung, Subversion, Spionage und Gewaltandrohung, den Russland gegen seine Nachbarn einsetzt. „Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, dass Russland diese Operationen gegen die Bundesrepublik Deutschland durchführen würde?“, fragten meine Gastgeber ungläubig.

„‚Wenn Sie wollen, dass der Kreml etwas ernst nimmt, geben Sie es den Deutschen und sagen Sie ihnen, dass es ein Geheimnis ist‘, sagte mir in den 1980er Jahren ein verärgerter Geheimdienstoffizier aus einem NATO-Land.“

„Doch“, antwortete ich. (An die wortwörtliche Antwort erinnere ich mich nicht mehr). Die selbstgefällige Haltung Berlins erlaubte es russischen Spionen, Kriminellen und Schlägern, sich auszutoben, Geheimnisse zu stehlen, Kritiker zu ermorden und Bastionen des Einflusses in Deutschland aufzubauen. Die Nachricht, dass ein Offizier des Bundesnachrichtendienstes – des deutschen Auslandsnachrichtendienstes – wegen Spionage für Russland verhaftet wurde, ist wenig überraschend. „Wenn Sie wollen, dass der Kreml etwas ernst nimmt, geben Sie es den Deutschen und sagen Sie ihnen, dass es ein Geheimnis ist“, sagte mir in den 1980er Jahren ein verärgerter Geheimdienstoffizier aus einem NATO-Land. Und es scheint, dass sich die russische (und jetzt auch die chinesische) Durchdringung der deutschen Sicherheitsdienste seither noch verschlimmert hat.

Deutschland reagierte allergisch auf den Nationalismus in Osteuropa – und ignorierte Russlands Gift

Die historischen, geografischen und geopolitischen blinden Flecken sind miteinander verbunden. Die Deutschen reagierten allergisch auf den Nationalismus, weil er von Hitlers Naziregime missbraucht wurde, und schreckten vor der Rolle zurück, die das patriotische Gefühl bei den Aufständen von 1988-91 spielte, die den Kommunismus stürzten. Die Osteuropäer seien „nationalistisch“, murrten die Deutschen missbilligend (dabei wurde der russische Nationalismus, eine weitaus größere und giftigere Kraft, bequemerweise ignoriert). Die Deutschen sagten sich, dass das Ende des Kalten Krieges eigentlich ihrer eigenen „Ostpolitik“ der 1970er und 80er Jahre zu verdanken sei, die sich auf die Annäherung und Vertrauensbildung mit dem Sowjetblock konzentrierte. Außerdem hatte die Sowjetunion der deutschen Wiedervereinigung zugestimmt und ihr Militär aus der ehemaligen DDR abgezogen. Dankbarkeit, nicht Skepsis, war die angemessene Reaktion.

Die Militärausgaben, die nie populär waren, kamen aus der Mode und halbierten sich bis 2005 auf kaum 1 Prozent des BIP. In der modernen Welt, so die frommen Sprüche deutscher Politiker, sollten Probleme durch Dialog und nicht durch anachronistische Konfrontation gelöst werden. Der Weg zur Konfliktvermeidung war die Förderung von Handel und Investitionen. Russland würde niemals seine Kunden angreifen. Wir sehen jetzt, wie das funktioniert hat. Deutschland bemüht sich, sich von russischen Energielieferungen zu lösen und macht sich zunehmend Sorgen über seine Abhängigkeit von China.

Russland vor deutscher Kritik gefeit?

In all diesen Jahren herrschte in Deutschland ein Klima des Antiamerikanismus, ein Gefühl der moralischen Gleichwertigkeit und des Whataboutismus. Ja, das Putin-Regime hat seine Schwächen – aber was ist mit den Vereinigten Staaten, mit ihren gescheiterten Kriegen im Irak und in Afghanistan, ihrem übermächtigen Sicherheitsstaat (viele Deutsche betrachten Edward Snowden, den Mitarbeiter des US-Geheimdienstes National Security Agency, der geheime Informationen durchsickern ließ und in Russland Asyl suchte, als Helden) und alarmierenden, widerspenstigen Figuren wie den Präsidenten George W. Bush und Donald Trump?

Die Deutschen schwelgen in Schuldgefühlen über die Verbrechen ihres Landes in der Nazi-Zeit, sind sich aber kaum bewusst, dass der Zweite Weltkrieg in der Ukraine weit mehr Tod und Zerstörung gebracht hat als in den Gebieten, die heute die Russische Föderation bilden. Ihre selbstgefällige Ignoranz gegenüber der Geschichte hindert sie daran, die Lehren aus der Vergangenheit auf andere Verbrechen und Gefahren anzuwenden. Der Hinweis auf die unbestreitbaren Ähnlichkeiten zwischen Stalins Sowjetunion und Hitlers Drittem Reich wurde beispielsweise lange Zeit als Versuch verurteilt, den Holocaust zu relativieren.

In den späten 1980er Jahren brachte der erbitterte „Historikerstreit“ zu diesem Thema obskure geschichtswissenschaftliche Fragen in einer Weise in den politischen Mainstream, wie sie in kaum einem anderen europäischen Land denkbar ist. Selbst heute, da das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Definition von Faschismus mühelos erfüllt, bleiben die meisten Deutschen in der Einzigartigkeit ihrer eigenen Geschichte verhaftet. Russlands vergangenes Leiden unter deutscher Herrschaft schützt es vor Kritik. Die Unsichtbarkeit der Ukraine im deutschen historischen Gedächtnis verhindert eine angemessene Empörung über das Schicksal dieses Landes.

Doch Illusionen sterben langsam. Kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar zog die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz Spott auf sich, weil sie der bedrängten Ukraine 5.000 Helme als „Militärhilfe“ anbot.

Scholz ruft die Zeitenwende aus – doch die Lehren von 2022 sind immer noch nicht angekommen

Tage später dämmerte die Realität. Scholz kündigte eine „Zeitenwende“ an, bei der der Verteidigungshaushalt seines Landes um 100 Milliarden Euro aufgestockt werden soll. Die rhetorische Unterstützung für die Ukraine erstreckte sich über das gesamte politische Spektrum, nur die harte Linke und die radikale Rechte waren anderer Meinung. Die deutsche Zivilgesellschaft hat Hunderttausende von ukrainischen Flüchtlingen bei sich aufgenommen. Für frühere Verhältnisse war die Veränderung in der Tat erstaunlich.

Doch Worte und Taten bleiben hinter den Versprechungen zurück. Bereits jetzt nimmt Deutschland seine Zusagen zurück, die Verteidigungsausgaben zügig auf 2 Prozent des BIP zu erhöhen, ein Ziel, das nun erst 2025 erreicht werden soll. Das verkrustete Beschaffungssystem ist einfach nicht in der Lage, mehr Geld effizient zu absorbieren, erklären die Beamten.

Schlimmer noch, Scholz sehnt sich öffentlich nach einer Rückkehr zur „Vorkriegs-Friedensordnung“ in Europa. Das deutet darauf hin, dass die Lehren aus dem Jahr 2022 in Berlin noch nicht angekommen sind. Die vergangenen Jahrzehnte waren kein sicherheitspolitisches Nirwana, sondern eine gefährliche strategische Auszeit, in der Europas wichtigste Volkswirtschaft die drohenden Gefahren aus Russland und China ignorierte. Das Vertrauensdefizit zwischen Deutschland und vielen seiner europäischen Partner ist nach wie vor groß. Auf einer Konferenz in Berlin brachte der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks die Sorgen der Verbündeten auf den Punkt: „Wir sind bereit, für die Freiheit zu sterben. Und Sie?“

Die Deutschen können ruhig schlafen. Aber ihr Land lässt andere noch immer nicht schlafen.

Von Edward Lucas

Edward Lucas ist Non-Resident Fellow am Center for European Policy Analysis, Kandidat der Liberaldemokraten für das britische Parlament, ehemaliger leitender Redakteur bei The Economist und Autor des kürzlich erschienenen Buches Cyberphobia: Identity, Trust, Security and the Internet. Twitter: @edwardlucas