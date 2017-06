Russen sehen Stalin als wichtigste Person der Geschichte. Dann folgt...

Diktator landet vor Einstein

Die Russen haben in einer Umfrage den sowjetischen Diktator Josef Stalin zum zweiten Mal in Folge zur „herausragendsten Person der Geschichte“ gewählt.

Moskau - Den zweiten Platz teilt sich Kremlchef Wladimir Putin mit dem russischen Nationaldichter Alexander Puschkin, wie das unabhängige Lewada-Zentrum am Montag in Moskau mitteilte. Schlusslicht der Top 20 ist der ehemalige sowjetische Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow. Nur drei Ausländer schafften den Sprung in Liste: Der französische Kriegsherr Napoleon, der deutsche Wissenschaftler Albert Einstein sowie der britische Forscher Isaac Newton begeistern die Russen.

Umfrage wird alle fünf Jahre durchgeführt

Insgesamt wurden 1600 Menschen in unterschiedlichen Regionen Russlands befragt, die Umfrage wird alle fünf Jahre wiederholt. Putin erreichte in diesem Jahr das erste Mal seit seinem Amtsantritt vor 17 Jahren die Top Drei. 2012 landete Putin lediglich unter den Top Zehn.

Historiker kritisieren seit längerem eine Verherrlichung von Stalin. Der Schreckensherrschaft mit Todeslagern und Erschießungen fielen Millionen Menschen zum Opfer.

